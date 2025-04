Věk nenávisti trvá: Diablo IV ukazuje plány až do roku 2026, čeká ho i nový datadisk

9. 4. 2025 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Blizzard představil plány pro Diablo IV na zbytek letošního roku a naznačuje, co nás čeká v tom příštím. Začněme od zadu, protože o vizích na rok 2026 se dozvídáme zdaleka nejméně – kromě nového systému hodnocení a světových tabulek bude hlavním tématem další rozšíření, vedle Vessel of Hatred z loňského podzimu už druhé. S největší pravděpodobností se s ním můžeme těšit na alespoň jednu novou hratelnou třídu.

zdroj: Blizzard

Zajímavé bude pro potírače pekelných přisluhovačů období mezi letošním dubnem a červencem, na dvouleté výročí vydání hry. V kampani Belial's Return (Návrat Beliala) se setkáte se samozvaným Pánem lží a dvěma dalšími bossy z Vessel of Hatred ve vylepšeném raidu. Věrní hráči dostanou odměnu v podobě kočičího mazlíčka a chystá se taky nová spolupráce se známou, zatím nespecifikovanou značkou.

V období mezi červencem a zářím se představí novinka Sins of the Horadrim (Hříchy Horadrimu), která přinese nové aktivity do nightmare dungeonů. To znamená vyšší intenzitu boje proti pekelným baronům. V této fázi dojde i k dlouho očekávanému zavedení podpory ovládání pomocí klávesnice a myši na konzolích, což je funkce, o kterou fanoušci dlouho žádali. Opět se objeví i další mazlíček, jehož podoba a vlastnosti však zůstávají v tajnosti.

V posledním čtvrletí letošního roku, od září do prosince, nastane období s názvem Infernal Chaos (Pekelný chaos). Představí se aktualizace režimu pekelných hord, která přinese nové možnosti volby a odemykání speciálních schopností. Mezi jednotlivými vlnami nepřátel se objeví také pokročilejší varianty nepřátel. Odměnou bude opět mazlíček spolu s novou spoluprací, jejíž detaily jsou zatím rovněž drženy pod pokličkou.