Drogy, humor a koňské semeno. Schedule I je bizár, který vás nepustí

10. 4. 2025 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Michal Krupička

Párkrát do roka se zčistajasna na Steamu objeví nečekaný hit. Hra, o které nikdo neslyšel, je najednou všude. To je případ i počinu jediného vývojáře – simulátoru drogového dealera Schedule I. Na první pohled další z řady simulátorů s podivnou grafikou, která značí nízké produkční hodnoty, kde budete v řadě opakujících se miniher rádoby vykonávat nějaké povolání. Pokud ale chcete s povzdychem zapomenout, že něco takového existuje, počkejte, protože tenhle kousek se ve spoustě ohledů vymyká.

Pan Heisenberg a koňské semeno

Ve Schedule I vás čeká cesta od venkovského překupníka marihuany až po šéfa organizace, která distribuuje tvrdé drogy, pere peníze, a míří pistolí na hlavy rivalům. Přitom se ale nebere vlastně vůbec vážně a v tom je její krása. Udělat totiž dobrou komedii je často těžší než napsat drama. Když poprvé v editoru postavy vytvoříte svého maloměstského pěstitele květin, které jsou samozřejmě čistě pro medicínské účely, a rozhlédnete se po světě, možná si vzpomenete na Ricka a Mortyho. Čím víc se do hry ale ponoříte, zavzpomínáte spíše na South Park.

Už v prologu dorazí k vašemu domu zásahovka a vy musíte opustit svého strýčka-mentora a prchnout za volantem karavanu na předměstí, kde začnete hezky od nuly. Pronajmete si pokoj v motelu, pak místo nad čínskou restaurací a postupně začnete budovat síť zákazníků, kterým v sáčcích budete pěkně po svých roznášet vaše vypěstované halucinogenní palice. Když si konečně můžete dovolit první přibližovalo, nebude to nic jiného než skateboard. Vaše impérium může začít růst!

zdroj: TVGS

Už začátky ukazují, že tahle hra má duši a každá interakce s okolím je promyšlená. Schedule I se totiž daří, aby minihry byly zábavné. Ručně stříháte kytky, zalíváte je tím, že se konví strefujete do terčíků v hlíně, balíte hezky sáček po sáčku. Kombinace jisté rytmičnosti a rychlosti z nich dělá vlastně takovou zenovou činnost mezi běháním po městě a akcí. Už to je velký rozdíl od ostatních simulátorů, kde jsou tyhle věci časem zkrátka otrava.

Každý den dostanete souhrn vašich výdělků a zkušenosti. Se získanými úrovněmi získáte nové ingredience, prostředky nebo třeba chemické stanice. Jakmile si odemknete robota na mixování, začne ta správná zábava. Vaši vyšlechtěnou květinu totiž můžete smíchat s nakoupenými ingrediencemi jako jsou třeba banány, limonáda, motorový olej nebo... koňské semeno.

Vtip je v tom, že každá kombinace produktu a ingredience vytvoří novou odrůdu a nikdo vám nebrání přidat do mixu další suroviny a postupně vytvořit zmutované monstrum. K čemu to je dobré? Vylepšené palice prodáte za víc, jasně, jenže taky mají jiné vlastnosti. V začátcích vaše tráva prostě „uklidňuje“, postupně se ale dostanete k mnohem divočejším efektům. Je vidět, že drogy můžou mít doopravdy zničující dopad na lidské zdraví. Jedna odrůda z uživatele udělala třeba zrzka!

zdroj: TVGS zdroj: TVGS

Kombinováním efektů a zvyšující se návykovosti se vlastně vtipně mění i město. Třeba modifikátor „bright eyes“ uživateli rozsvítí oči a vy už jen sledujete, jak po městě začíná čím dál tím víc lidí chodit s pohledem čelních světel středně velkého automobilu. Takových věcí je už teď ve hře spousta. Za zmínku stojí i takový „Tropical Thunder“, který uživateli změní barvu kůže. To se samozřejmě bavíme jen o marihuaně. Další a další možnosti pak přináší příprava tvrdých drog, z nichž je ve hře momentálně pervitin a kokain.

Právě to, co svým zákazníkům prodáváte, přináší do hry komický element. Kombinace drog a ingrediencí mají pevně dané názvy, objeví se až po dokončení mixu a sednou jako pozadí na hrnec. Stejně tak fungují i následné interakce s občany města. K nezaplacení je pohled na někoho, komu se po konzumaci protáhne hlava, změní barva kůže, zplešatí, a nakonec chytí plamenem, jen aby se po chvilce objevila značka 100% spokojenosti.

Budování impéria

Jak vaše produkce roste, zjistíte, že Schedule I je taky promakaný manažerský simulátor. Na začátku nabízíte vzorky zdarma označeným občanům města. Pak začnete sypat produkt dealerům (a to i přes to, že si berou 20% podíl), protože prostě nestíháte. Místo nákupů v místní benzínce přejdete na objednávky online, i když jsou za poplatek. Skateboard vyměníte za auto. Přestáváte stíhat pěstovat, vyrábět a balit. Přijdou zaměstnanci, kterým musíte platit. Nestačí bungalov na kraji města, koupíte stodolu v lesích.

Nejdůležitější je, že základní smyčka hratelnosti je pořád zábavná. V kterékoliv fázi máte hromadu věcí na práci. Postupně se i rozšiřuje mapa a zvětšují se vzdálenosti, které musíte urazit i počet lidí, kterým produkt doručit. Tím se mění i styl hraní a doopravdy si projdete cestu od pouliční nicky až k šéfovi podsvětí. Když potřebujete vydechnout, je navíc spousta věcí, které se dají mimo rutinu drogového dealera dělat. Vybírat kapsy, zahrát si v kasinu nebo třeba si dát na televizi hada, pong nebo variaci na skákajícího dinosaura v prohlížeči.

zdroj: TVGS

Je třeba upozornit na to, že čím dál se ve hře dostáváte, tím je jasnější, že se jedná o předběžný přístup. Nejde ani tak o množství aktivit, ale spíš o to, že jakmile začnete najímat větší počet lidí a dáváte jim úkoly, hra se začíná trochu sypat. To, že chlapík s přiřazenou stanicí u ní jen stojí a produkt se sám přesouvá do obalů, je jedna věc. Občas se ale i přes naplánovaný úkon odmítá hnout a blokuje vám třeba vchod do domu.

Multiplayer zatím trpí na bugy víc, než když hrajete sólo.

Desky, přes které zadáváte úkoly si taky zaslouží trochu větší uživatelskou přívětivost. Hra ji v prvních fázích umí na výbornou. Třeba to, že když chytnete předmět z inventáře a točením kolečka na myši můžete určit, kolik z dané dávky vezmete a kolik necháte na místě, chci do každé hry, která s tím pracuje a jsem v šoku, že to napadne jediného malého vývojáře, zvlášť když se s dělením nastackovaných předmětů potýkal už nejeden velký titul.

Nicméně celá hra se bude v budoucnu rozrůstat. Přibudou nové lokace, typy drog k výrobě a prodeji i nepřátelské gangy, které váš postup hrou budou komplikovat.

Nejlépe s kamarády, jak se to vezme…

Schedule I si navíc můžete zahrát až se třemi kamarády. Co si budeme povídat, je to zase o kus zábavnější. Někdo chystá a vymýšlí nové produkty pro váš podnik. Další třeba obíhá zákazníky a další se stará o dealery nebo zaměstnance. Hra je o něco rychlejší, než když člověk hraje sám. Jenže se s tím pojí i jeden háček.

Multiplayer zatím trpí na bugy víc, než když hrajete sólo. Ten, co hru zakládá, je v pohodě, respektive na stejné úrovni jako kdyby hrál sám. Hráči, co se připojí, jsou na tom o poznání hůř. Problémy přichází hned s prvními zaměstnanci a online objednáváním zboží do domu.

zdroj: TVGS

Stanice, které použijí NPC občas pro hráče přestanou fungovat. Dodávka, ze které máte vyložit nákup, se ukáže jen hostiteli anebo haprují aplikace v telefonu. Stalo se nám, že se i po opětovném připojení vymazal postup – opět jen pro toho, kdo se připojoval. Stačilo se naštěstí vyspat, aby se vše zase obnovilo, ale stejně jde o pěkně otravnou věc.

Konec dobrý, všechno dobré

Schedule I je už na začátku svého předběžného přístupu zatraceně návykovou hrou. Nabídne desítky hodin zábavy a obsahu rozhodně nemá málo. Jen v pozdějších fázích budete muset občas zatnout zuby, protože díky bugům nebude všechno fungovat přesně podle plánu. Každopádně hra má obrovský potenciál. Je pak už jedno, zda vás překvapí, že má povedený humor, promakanou manažerskou část, nebo že jsou minihry zábavné, a je vlastně pořád co dělat i mimo hlavní činnosti. Schedule I je zkrátka už teď promyšlenou a povedenou hrou!