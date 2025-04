Nejhorší hra historie vyšla na Steamu a sbírá spíše kladná hodnocení

10. 4. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jedna z nejhorších her historie – Big Rigs: Over the Road Racing z roku 2003 – z nějakého nepochopitelného důvodu vyšla na Steamu, kde hned posbírala spíše kladná hodnocení. Přes 77 % uživatelů ve 200 recenzích hře dalo palec nahoru. Připomeňme, že na Metacriticu si Big Rigs ve své době odnesli osmičku... nikoliv osm z deseti, ale osm bodů ze sta.

O tom, proč jsou Big Rigs nejhorší hrou historie, byla napsána spousta textů (jeden dokonce i u nás), ve zkratce ale můžeme lakonicky říct, že hra byla ostudně rozbitá. Napravuje to nějak verze pro Steam? Ani ne, přestože od vydání předevčírem vyšly už tři patche, opravují především samotný instalační program.

„Tahle hra je více než meme nebo vtípek, je to část herní historie. Zahrajte si to a postoupíte na další úroveň existence,“ říká uživatel s přezdívkou Austinbrony.

Někteří majitelé, kteří hru zakoupili, ale z recese nadšení vůbec nejsou: „Prostě... ne. Musím říct, že takovou úroveň neschopnosti jsem už dlouho neviděl – a to pomíjím fakt, jak špatná byla původní hra, protože člověk asi ví, do čeho jde, když si tohle pořizuje. Samotná hra vypadá, že je ve své původní podobě, jen s oficiální záplatou, což by ještě šlo. Jenže pak je k tomu přibalený podivný launcher vytvořený v Unreal Enginu 5 (!). Balíček obsahuje navíc náhodné aplikace třetích stran. Celé to působí, jako kdyby do původní hry náhodně strkali různé opravy a pomocné programy, dokud se to 'nějak nerozjede'. Nedává to žádný smysl,“ píše Silent.

Buď jak buď, digitální archivace je důležitá, takže je dobře, že se Big Rigs dají v nějaké podobě hrát (což se nedalo moc říct ani při vydání v roce 2003). Jestli si chce hru někdo pořídit, je to jeho svobodná volba, jen slova varování, že těch 8 bodů na Metacriticu nesvítí jen tak zbůhdarma.