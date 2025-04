Současná podoba destrukčních závodů Wreckfest 2 uspokojí a zklame zároveň

8. 4. 2025 18:30 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Staré dobré FlatOuty přestaly být starými dobrými FlatOuty již před 14 lety s příchodem jedné z nejhůře hodnocených her všech dob – FlatOutu 3. Tu už totiž neměli na svědomí velice šikovní vývojáři z Bugbear Entertainment, kteří dali světu fantastické první dva díly.

Naštěstí se svým řemeslem neskončili a po lehce nadprůměrných a dnes už zapomenutých závodech Ridge Racer Unbound se vrátili zpátky k tomu, co je proslavilo. A tak se v roce 2018 zjevil fantastický, duchovní návrat těch opravdu starých a opravdu dobrých FlatOutů – Wreckfest.

Hra to byla úspěšná, zábavná a krásná, potěšila jak jízdním modelem, tak i destrukcí a všudypřítomnými troskami na závodní dráze. A finští Bugbear se bohudík rozhodli dále neexperimentovat a dělat to, co jim opravdu jde.

Zpátky na sedadle smrti

A tak tu máme po 7 letech pokračování Wreckfest 2, které místo na startovní čáru velké ceny zamířilo teprve na úplný začátek kvalifikačních jízd. Krouží se totiž teprve v předběžném přístupu na Steamu a bude se tak dít odhadem ještě alespoň 12 měsíců.

zdroj: THQ Nordic

Nicméně už nyní nabízený obsah prozrazuje, že Wreckfest 2 chce být těmi nejlepšími destrukčními závody na trhu. Ono to tedy není zase až tak těžké, když konkurenci musíte hledat lupou. Existuje, má dvě jména a obě vám vřele doporučuji – BeamNG.drive a Trail Out.

Wreckfest 2 se stále může chlubit skvělým jízdním modelem, který přejde do krve doslova během jednotek minut, byť vás tenhle přechod čeká opakovaně s každým vozidlem. Hra totiž ctí různé výkony vozidel, ale především jejich váhu a její přenos.

Takže zatímco s pseudo Mustangem není problém s pomocí skandinávského švihu vystřihnout parádní drift na asfaltu, tak s de facto jedničkovým Golfem si na šotolině budete rvát vlasy nad jeho nedotáčivostí a příliš agresivní ruční brzdou.

zdroj: Bugbear

Samozřejmě nechybí možnost si nastavit sílu obvyklých asistentů, kteří mají vliv na řízení, ale zatím si nemůžete pohrát s diferenciálem, byť zašedlá možnost v nastavení láká na budoucí odemčení tohoto tuningu.

Nejsou čtyři málo?

Jsme totiž stále v tom předběžném přístupu, vzpomínáte? A to s sebou nese jistá úskalí. Jízda, samotné závodění, poškození a obecná fyzika vozidel i celého okolí je očekávatelně na špičkové úrovni (trosek snad opravdu přibylo a hrát si s hromadami pneumatik a sudů přináší dětskou radost), moc hezky se na to kouká a jak motory, tak i bouračky se skvěle poslouchají. Ale s obsahem jako takovým je to… velmi smutné.

Je to zkrátka případ předběžného přístupu, kdy dostanete opravdu jen ochutnávku hry. Počet aut? Všehovšudy čtyři bez možnosti jakýchkoliv úprav vyjma barvy a pár asistentů. Počet tratí? Taky čtyři, s několika málo variantami a jen jedny vyložené destrukční derby. Kariéra? Kdepak. Odemykání nového obsahu? Ani náhodou.

Ne že by ale šlo o záležitost na hodinku. Tři okruhy proti AI protivníkům sice omrzí rychle (o něco méně, když zapojíte všech 24 řidičů a sledujete neskutečnou melu), ale hře nechybí multiplayer, který se dá hrát do zblbnutí a škodolibí hráči se vám postarají o pořádný zážitek.

Osobně jsem ale nejvíce času strávil – podobně jako ve zmíněném BeamNG.drive – v testovací aréně, tedy na obrovitém hřišti, kde si můžete zahrát jak derby, tak si i zajezdit v klidu sami a otestovat, co všechno destrukční model umožňuje. A můj ty Tondo!

S autem si tu můžete libovolně zaskákat, zkusit nějaké překážkové dráhy, projet se nohama koly vzhůru, ale především auto poslat do jedné z mnoha lisoven a mlýnků, nechat se vystřelit z děla a tak podobně.

zdroj: Bugbear

Při tom všem se budete tetelit blahem, jak z vašeho originálně obouchaného veterána postupně odpadávají všechny ledabyle přimontované části a původně – řekněme – čtyřmetrové auto se pomalu zmenšuje na krabičku od zápalek.

Destrukční model Wreckfestu 2 od svého předchůdce jednoduše pokročil natolik, že nyní už opravdu konkuruje BeamNG.drive, a za to si tvůrci zaslouží pochválit. V závodech na vás tak vyskakuje jedno hlášení o poruše za druhým.

Většinou při jakémkoliv nárazu hned odejde nějaká zásadní součást, ale potěšilo mě, že sem tam dojde k nějaké poruše i při relativně poklidné jízdě bez nárazů – zkrátka skryté, postupně se objevující bolístky vašeho rychle se rozpadajícího křápu.

zdroj: Bugbear

Čelní náraz vás připraví o nárazník, trochu pomuchlá kapotu a vzniklá díra v chladiči se postará o únik kapaliny. Než se nadějete, z pneumatik vám uniká vzduch a po několika zatáčkách už si to valíte jen po ráfcích.

No a cílovou pásku můžete protnout úplně bez kol, za jisker odletujících z brzdových kotoučů jakožto jediné náhrady skutečného kola. Na základě zvolené obtížnosti vám pak hra promine víc nebo míň, kdy při mírnějším nastavení vlastně ani nepoznáte, že vám chybí obě přední kola, auto se ovládá pořád stejně.

A když budete chtít, aby vás hra za poškození opravdu netrestala, může se klidně stát, že jediné, co vám z auta zbyde, bude pořádně zmuchlaný řidič, který má bez přehánění (viz obrázek níže) hlavu tam, kde měl dřív své mužství, a motor, který byl dříve pod přední kapotou, dělá nápravu zadním kolům, která už nejsou zadní, protože jsou jediná. A s tímto paskvilem můžete pořád klidně dojet na nákup…

zdroj: Bugbear

Dobré, ale vyčkejte

Wreckfest 2 je zábavná, až vyloženě srandovní hra se solidním základem hratelnosti, který silně vychází z předchůdce. Fanouškům bude vše okamžitě velice povědomé a je otázka, zda se vůbec dočkáme nějaké inovace, nebo bude dvojka prostě jen znovu to samé, akorát s lepší grafikou a propracovanějším jízdním a destrukčním modelem.

Stránka hry na Steamu zatím láká jen na dvě nové tratě a dvě nová auta v květnovém updatu, další obsah už hodlají tvůrci tvořit na základě požadavků samotných hráčů. Jinak mohou slíbit jen to, že finální hra bude mít nějakou kariéru, více herních módů, odemykání obsahu, tuning vozidel či třeba podporu modifikací.

Ale v tuto chvíli je Wreckfest 2 stejný jako auto na konci jeho závodu – je tu řidič, je tu šasi, ale chybí kola, karoserie, převodovka i motor… A je opravdu na pováženou, zda si chcete koupit základní kostru bez všeho toho dobrého, co k ní patří, za v přepočtu 750 korun... Já bych počkal, a pokud jste ještě neměli tu čest, výše v textu najdete hned dva skvělé tipy, jak si můžete ukrátit čekání.