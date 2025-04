Nejčtenější články týdne – Vše o Switchi 2

7. 4. 2025 9:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

V týdnu, kdy byly oznámený veškeré podrobnosti k Nintendu Switch 2, se asi nedalo očekávat jiné téma, které by vás zajímalo více. Ze všech novinek se pak na předních příčkách umístilo oznámení nové hry od FromSoftware – The Duskbloods. V závěsu pak těsně dohání Jakubova recenze PC portu The Last of Us: Part II Remastered.

Nejčtenější články týdne:

Redakce doporučuje:

Videa:

zdroj: Vlastní

