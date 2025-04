Nintendo Switch 2 se začne prodávat 5. června

2. 4. 2025 17:37 | Novinky | autor: Redakce Games.cz

Po třech měsících od oficiálního potvrzení, že Nintendo chystá letos na trh uvést nástupce Switche, došlo dnes odpoledne k podrobnému představení nové konzole. Switch 2 zamíří na trh 5. června 2025 za 449 dolarů ve standardní edici (asi 11 250 Kč, oficiální českou cenu zatím neznáme), případně v bundlu s Mario Kart World za 499 dolarů (asi 12 500 Kč). Předobjednávky začnou 8. dubna.

7,9palcový LCD displej zvládne oproti předchozímu modelu dvojnásobné množství pixelů v rozlišení 1080p, a to při až 120 FPS v podporovaných hrách, stejně jako se počítá s podporou HDR. Zařízení bude mít přitom stejnou tloušťku jako původní Switch.

Tlačítka SL a SR budou větší pro větší pohodlí při horizontálním úchopu, stejně jako se zvětší páčky. Oba magneticky přichytitelné Joy-Cony půjde využívat jako myš. Handheldový režim slibuje 3D audio a také celkově vyšší kvalitu zvuku.

V základu bude konzole disponovat 256GB SSD. Potvrdily se také dřívější spekulace, že Switch 2 bude podporovat pouze nový rychlejší formát microSD Express Card. Starší microSD karty s novým systémem nebudou kompatibilní. Zpětně kompatibilní budou nicméně hry, a to jak ve fyzických, tak digitálních edicích.

Ve stojánku Switche 2 naleznete zabudovaný chladič. K dalším hardwarovým novinkám patří USB-C port na vrchní straně konzole, která umožní třeba pohodlné připojení webkamery nebo nabíjení při hraní se stojánkem. Z příslušenství můžeme zmínit také nový Pro Controller, který kromě níže rozebraného tlačítka C přináší také nová zadní tlačítka GR a GL, ale také 3,5mm jack na sluchátka.

Switch 2 bude disponovat rozšířenými sociálními funkcemi. Funkce GameShare přináší možnosti lokálního multiplayeru na více konzolích, k čemuž vám bude stačit jen jedna kopie hry.

Nové tlačítko C, o jehož funkci se dlouho spekulovalo, bude sloužit ke spuštění online hlasového chatu. V Joy-Conu 2 tedy bude zabudovaný mikrofon, který půjde využívat i v handheldovém módu.

Zároveň můžete s ostatními spoluhráči sdílet svou obrazovku. Nintendo také představilo nový kousek příslušenství - dedikovanou webkameru, kterou si ke konzoli budete moct připojit. K využívání nových sociálních funkcí včetně chatu si budete muset předplácet Nintendo Online. Nicméně až od 31. března 2026, do té doby bude chat pro všechny dostupný zdarma.

zdroj: Nintendo

Mezi launchové tituly bude patřit zbrusu nový Mario Kart World, stejně jako samostatná prémiová hra Nintendo Switch 2 Welcome Tour, která vám představí možnosti nové konzole.

zdroj: Nintendo

Na Switch 2 se chystá vylepšená verze současné Super Mario Party Jamboree s novými herními režimy. Grafických vylepšení a vyššího výkonu dozná dvojice The Legend of Zelda: Breath of the Wild a Tears of the Kingdom, které na Switchi 2 dostanou také speciální doprovodné rozhraní v mobilní aplikaci Nintenda s hlasovou navigací, sdílením vynálezů z TotK a dalšími. Kirby and the Forgotten Land se dočká exkluzivního rozšíření Star-Crossed World. Nacenění upgradů her pro Switch 2 zatím není známé, zdarma nicméně nebudou.

Nadcházející Metroid Prime 4: Beyond vyjde i na původním Switchi, na nové generaci ale nabídne ovládání pomocí joyconové myši a také dvojici grafických režimů – 4K s 60 FPS a HDR (v handheldu 1080p), nebo 1080p s 120 FPS a HDR (v handheldu 720p).

Pokémon Legends Z-A také vyjdou na obou generacích Switche, Nintendo ale upozorňuje, že edice pro Switch 2 bude významněji těžit z výkonu nové konzole.

Z nových exkluzivit Nintendo oznámilo Kirby Air Riders a Donkey Kong Bananza, který vyjde 17. července 2025.

zdroj: Nintendo

Z titulů třetích stran se na Switch 2 letos chystá Elden Ring, Hades II, EA Sports FC 25, Madden NFL 25, Star Wars Outlaws, Borderlands 4, Two Point Museum, Hollow Knight: Silksong či Tony Hawk's Pro Skate 3 + 4.

zdroj: Nintendo

Od prvního dne na něm bude dostupný Street Fighter 6, Split Fiction, Deltarune, Hogwarts Legacy, Civilization VII, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Cyberpunk 2077 či Hitman World of Assassination. Na Switch 2 se chystá také další ohlášený projekt IO Interactive, Project 007 s Jamesem Bondem.

zdroj: Nintendo

Vůbec největším překvapením bylo ale oznámení exkluzivity pro Switch 2 z dílny FromSoftware s názvem The Duskbloods. Více informací o ní se dozvíte v samostatném článku.

Kromě nových sociálních funkcí se chystají i další novinky v předplatném. Do dražší verze předplatného Nintendo Switch Online + Expansion Pack zamíří exkluzivně na Switchi 2 knihovna klasických her z Nintendo GameCube.