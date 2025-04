The Duskbloods od FromSoftu vypadá jako pokračování Bloodborne. Vyjde jenom na Switchi 2

2. 4. 2025 16:05 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Závěrem Nintendo Switch 2 Directu jsme mohli spatřit trailer na novou hru věhlasného FromSoftware. The Duskbloods vypadá jako pokračování Bloodborne. Máme tady upíry, viktoriánský Londýn, krev, známou soulsovskou hratelnost, střelné zbraně, steampunk, měsíc... Hra má ale následovat spíše chystaný Nightreign, bude totiž PvPvE. Multiplayerová složka má zjevně hrát větší roli než bylo u her od FromSoftu dosud zvykem.

No dobře, zjevně The Duskbloods budou více gotickým hororem než hororem galaktickým, ale podobenství tady jsou. Políčkem všem fanouškům Bloodborne pak budiž fakt, že The Duskbloods vyjdou exkluzivně jen na Nintendu Switch 2.

Hratlenost vypadá důvěrně známá s pár novinkami v překonávání mapy – jetpack, vlak, létání. mobilita bude snad ještě větší než v Elden Ringu. Čeká nás pak opět kryptický příběh o krvi, prokletí a... Big Benu? Na záběry se ostatně můžete podívat výše v oznamovacím traileru.

Kromě toho FromSoftware oznámil Elden Ring v kompletní Tarnished Edici pro Nintendo Switch 2. Vyjde někdy letos a bude podporovat i hraní přes Joy-Cony 2 v režimu myši.

The Duskbloods pak mají vydání v plánu pro příští rok.