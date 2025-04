Recenze filmu Minecraft: Tahle kostka je uvnitř dutá

4. 4. 2025 18:00 | Popkult | autor: Šárka Tmějová

Pokud jste viděli trailery k filmovému Minecraftu, už přesně víte, co od něj očekávat – a to je možná jeho největší problém. Ve velkolepé, hlučné a bláznivé jízdě živým světem Overworldu exceluje energický Jack Black a překvapivě dobře obsazený Jason Momoa.

zdroj: Warner Bros.

Příčetně zvolená 100minutová stopáž uteče jako voda, ale svým způsobem postrádá kreativní jiskru a hloubku, kterou nabízí samotná herní předloha. Než aby film využil neomezenou představivost svého zdrojového materiálu, sází na standardní šablonu rodinného žánru a povinné herní odkazy, aniž by skutečně ospravedlnil svou existenci jinak než jako další rozšíření už tak nezměrně populární značky.

Co funguje: Jack Black, Jason Momoa a pár skutečně vtipných momentů

Jack Black je – jak se dalo čekat – srdcem filmu. Jeho Steve je přehnaně praštěný chlapík plný energie a absurdního nadšení pro všechno v Overworldu. Postava, která sedí přímo do Blackova obvyklého hereckého repertoáru, což dobře ladí s celkově odlehčenou notou snímku.

Momoa jako Garrett „Smeťák“ Garrison patří k dalším trefám v obsazení, kdy perfektně ztvárňuje hráčského veterána, žijícího ze zašlé slávy šampiona arkádových automatů z konce osmdesátek. A nakonec jsem si nejvíc užila prodloužené cameo Jennifer Coolidge coby zástupkyně ředitele místní školy – naprosto absurdní, a přitom zcela reálně nejvtipnější momenty celého filmu.

zdroj: Warner Bros.

Minecraft nejvíc září v první třetině, kde režisér Jared Hess (Napoleon Dynamit, Divnej týpek) uplatňuje svůj charakteristický podivný humor, než se vše nevyhnutelně změní v generickou CGI výpravu, jen pro změnu v kostičkovaném světě. Počáteční scény v reálném světě mají osobitý šarm a některé groteskní momenty v Overworldu jsou dobře zpracované. Nejvtipnější gagy a scénky ale vyplývají spíše z hereckých interakcí než ze samotného děje, který ve výsledku vyznívá jako poslepovaná směs jiných, lépe napsaných dobrodružných filmů.

Co nefunguje: Promarněná šance zachytit podstatu Minecraftu

Na film založený na jedné z nejotevřenějších a nejtvořivějších her všech dob působí Minecraft až překvapivě svázaně. Overworld sice vypadá dobře, dokonce méně uměle než v prvních trailerech, a kostkovaná estetika je opravdu pečlivě zpracovaná, ale film nezvládá zachytit, co dělá herní Minecraft tak výjimečným.

Místo aby se opřel o nekonečné možnosti předlohy, která své příběhy píše tím, že nikdy nevíte, na co mezi kostkami narazíte, spokojil se s nalinkovaným scénářem, který se drží zaběhnutých klišé. Do toho jen halabala šermuje příšerami a známými termíny, aby se jich do filmu vešlo co nejvíc. Hledání magické „krychle“ a Steveův konflikt s pigliní čarodějnicí Malgoshou (Rachel House) pak dohromady tvoří generickou fantasy zápletku, která nemá se samotnou hrou téměř nic společného.

zdroj: Vlastní

Ještě horší je, že film dost často zapomíná, co chce dělat se svými vedlejšími postavami. Emma Myers a Sebastian Hansen hrají sourozence Natalii a Henryho, ale ani jeden z nich neprojde žádným skutečným vývojem. Často působí jako do počtu vedle dovádění Blacka a Momoy. Danielle Brooks v roli Dawn je podobně plochá postava, která ve svém zmatení slouží jen k dovysvětlení děje. Scénář, na kterém pracovalo šest různých scenáristů, je plný logických děr a náhlých změn motivací postav bez vysvětlení.

A co nefunguje úplně nejvíc: Povrchní projekt bez skutečného srdce

Nelze se zbavit dojmu, že tento film po deseti letech příprav vznikl hlavně proto, že Super Mario Bros. ve filmu vydělali miliardu dolarů. Pokus zopakovat úspěch Blackovy virální písně Peaches z Maria je obzvlášť očividný. Filmový Minecraft do příběhu hlavně v závěru násilně tlačí několik muzikálových momentů, které vůbec nefungují a zazní spíše jako splněná korporátní povinnost než organická součást děje.

Black má nepopiratelný talent, ale sem se podobná hudební čísla zkrátka absolutně nehodí. Stejně jako do očí i uší bije velmi prominentní product placement, který filmová adaptace nejprodávanější hry všech dob rozhodně nemá zapotřebí.

zdroj: Warner Bros.

Slibný začátek filmu bohužel rychle sklouzne do pasti mnoha herních adaptací posledních let – Minecraft zapomíná, co dělá jeho předlohu jedinečnou, a nahrazuje to předvídatelným, efekty přeplněným spektáklem, na který snadno zapomenete brzo po zhlédnutí.

Kostkovaná rutina, která neinspiruje

V konečném důsledku je Minecraft snesitelnou zábavou pro mladší publikum a fanoušky Jacka Blacka, ale jinak nenabízí nic moc navíc. Děti, které hru milují, si pravděpodobně užijí pohled na svůj oblíbený svět oživený na plátně, ale starší fanoušci, kteří strávili roky objevováním, budováním a vytvářením světů vlastních, budou zklamaní.

Film postrádá představivost, na které Minecraft staví, a místo toho předvádí standardní, občas zábavné, ale vesměs zapomenutelné rodinné dobrodružství. Rodičům neublíží, nejspíš je ani nebude nudit a představí jim svět pro jejich potomky tolik fascinující, ale bez nátlaku ratolestí by na něj do kina rozhodně nevyrazili.