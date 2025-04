Jaké hry vyjdou v dubnu?

1. 4. 2025 15:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Tento měsíc se můžeme těšit na pestrou paletu her, které osloví jak milovníky nostalgie, tak i nových krásných her. Od remasterovaných klasik, které nás zavedou zpět do našich herních začátků, až po zcela nové příběhy, ale i značky na konzolích dříve nemyslitelných. Vrátí se Ellie, Indy, Croc, banda elitních vojáků i pixelartová indiečka.

2. 4. Croc: Legend of the Gobbos Remaster (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch, Xbox One)

Croc: Legend of the Gobbos Remaster je nostalgickým návratem do světa, který si zamilovali hráči po celém světě. Klasická plošinovka, nyní v moderním kabátě, přináší vylepšenou grafiku, plynulejší animace a přepracovaný zvukový doprovod, který vás vtáhne do dobrodružství s roztomilým krokodýlem Crocem.

S novými úrovněmi a výzvami, které vznikly speciálně pro tento remaster, je Croc: Legend of the Gobbos ideální volbou pro hráče všech věkových kategorií, kteří hledají kombinaci nostalgie a moderního herního zážitku.

zdroj: Argonaut Games

The Last of Us: Part II Remastered vás vtáhne do postapokalyptického světa plného emocí, napětí a nečekaných zvratů. Remasterovaná verze pokračování na PC přináší vylepšenou grafiku a plynulejší herní zážitek. Příběh sleduje Ellie, která se vydává na nebezpečnou cestu za pomstou, a nabízí hluboký pohled na lidskou psychiku, morální dilemata a sílu přežití. Připravte se na dobrodružství, které vás nenechá chladnými a zůstane s vámi dlouho po dohrání.

zdroj: THQ Nordic

Taktická strategie Commandos se vrací ve velkém stylu. Origins slibuje strhující strategický zážitek, který kombinuje taktickou hloubku s akcí na bojišti. Budete mít možnost vést svůj tým specialistů na nebezpečné mise za nepřátelskou linií, kde každý člen jednotky má unikátní schopnosti a dovednosti, které musíte chytře využít k dosažení svých cílů.

S realistickou grafikou, detailními prostředími a dynamickým počasím vás Commandos: Origins vtáhne do autentického válečného prostředí, kde vaše rozhodnutí mohou změnit chod dějin. Ideální pro všechny milovníky strategických her a válečných příběhů, kteří hledají výzvu a chtějí trochu potrápit mozkovnu.

zdroj: Kalypso Media

The Talos Principle: Reawakened je fascinující remake oceňované logické hry, které vás zavede do světa plného tajemství a filozofických otázek. Jako hráč se ocitnete v roli pokročilého androida, který prozkoumává nádherně zpracované prostředí plné starověkých ruin a futuristických technologií. Hra vás vyzve k řešení komplexních hádanek, které prověří vaši inteligenci a kreativitu, zatímco budete odhalovat hluboké příběhové vrstvy o smyslu existence a lidskosti.

zdroj: Devolver Digital

Indiana Jones and the Great Circle přichází po více než čtvrt roce na PlayStation 5! I na konzoli od Sony se tak budete moct podívat do exotických koutů světa, kde budete muset rozluštit starodávné hádanky, překonat nebezpečné pasti a čelit mocným protivníkům. S pohlcujícím příběhem, který vás vtáhne do světa tajemství a intrik, se stanete součástí epického pátrání po ztraceném artefaktu, který může změnit poměr stran v druhé světové válce. Jedna z nejlepších her loňska se tak rozrůstá i o poslední platformu, kde dosud absentovala.

zdroj: Machine Games

České Matcho je zajímavou parafrázi na známý koncept "spoj tři". V novince studia FiolaSoft se mísí prvky střílečky z pohledu vlastních očí, strategie a logických hádanek. To celé v kulisách Unreal Enginu 5 a s českým dabingem.

zdroj: FiolaSoft Studio

Strategie Pax Augusta vás zavede do období římského impéria, kde se stanete architektem a správcem jednoho z největších měst starověku. Vaším úkolem bude budovat a rozvíjet město, spravovat jeho zdroje a udržovat spokojenost obyvatelstva, zatímco budete čelit výzvám, jako jsou politické intriky, ekonomické krize a vojenské hrozby.

zdroj: Roger Gassmann

V Bionic Bay se ocitnete v roli hrdiny, který musí prozkoumat tajemné město budoucnosti, kde se příroda a technologie prolínají v dokonalé harmonii. Zážitku vévodí nádherná, ručně malovaná pixelartová grafika, která bude jistě cílit na nejlepší audiovizuální zpracování roku. Indie klenot, který by vám neměl proklouznout mezi prsty.

zdroj: Kepler Interactive

Clair Obscur: Expedition 33 je ambiciózní prvotinou francouzského studia Sandfall Interactive s neotřelým zasazením do světa, z něhož mizí staří lidé. Tahové RPG sází na zajímavou premisu, hvězdné herecké obsazení, úchvatnou grafiku i na soubojový systém, který známe spíše z JRPG. Zásadní má být taky průzkum zajímavého prostředí. Připravte se na nezapomenutelnou expedici, která vás přiměje přemýšlet o hranicích lidského poznání a odvahy.

zdroj: Sandfall Interactive

Tempest Rising je jasný odkaz na starou dobrou realtimovou sérii Command and Conquer. Hráči se ocitnou v alternativní realitě, kde se tři mocné frakce střetávají o nadvládu nad vzácným zdrojem zvaným Tempest.

Taktiku a schopnost rychlého rozhodování prověříte v explozivních soubojích stejně jako ve vedení tří asymetrických frakcí. Tempest Rising si bere hodně ze zlatého věku realtimovek, ale nebojí se správně modernizovat tam, kde je potřeba.

zdroj: 3D Realms

Days Gone Remastered přináší na PlayStation 5 a PC vylepšenou verzi postapokalyptické akční adventury, která vás vtáhne do světa plného nebezpečí a napětí. Hra vás zavede do otevřeného světa, kde se jako Deacon St. John, bývalý motorkář a lovec odměn, budete muset postavit hordám krvelačných zombíků a přežít v drsném prostředí zničené Ameriky.

S vylepšenou grafikou, plynulejším výkonem a novými herními prvky bude Days Gone Remastered ultimátním způsobem, jak si zahrát neprávem opomíjenou akční adventuru.

zdroj: Bend Studio

Crusader Kings III: Khans of the Steppe vás zavede do fascinujícího světa středověkých stepí, kde se stanete vůdcem mocného kočovného kmene. Rozšíření přináší nové herní mechanismy, které vám umožní prozkoumat a ovládnout rozlehlé území Eurasie, odolávat nástrahám přírody a soupeřit s ostatními kmeny o nadvládu.

S bohatými možnostmi diplomacie, válčení a správy svého lidu budete mít příležitost psát vlastní příběh o vzestupu a pádu říší. Khans of the Steppe je zatím největší rozšíření pro CK3 a zpracovává pro hru netypické způsoby vedení národů.

zdroj: Paradox Interactive

Forza Horizon 5 po dlouhých letech vychází i na dříve konkurenční PlayStation 5. Simkáda nabízí ohromující grafiku, realistickou fyziku a dynamické počasí, které vás lapí do světa rychlosti a adrenalinu. S více než stovkou autentických vozidel, které můžete upravovat a vylepšovat, a s možností prozkoumávat rozsáhlé krajiny plné skrytých pokladů a výzev, Forza Horizon 5 slibuje nekonečné hodiny zábavy. Připojit se můžete k online komunitě, soutěžit s přáteli nebo si užít sólo jízdu.

zdroj: Xbox

30. 4. MotoGP 25 (PC, PlayStation 5, Xbox Series)

MotoGP 25 přináší adrenalinový zážitek přímo z okruhu do vašeho obýváku! Nejnovější edice slavné série nabízí realistickou grafiku, vylepšenou fyziku a dynamické počasí, které vás vtáhne do světa profesionálního motocyklového závodění jako nikdy předtím. S možností hrát v režimu kariéry, kde si můžete vybudovat vlastní tým a soupeřit s nejlepšími jezdci světa, nebo se utkat s přáteli v online multiplayeru, MotoGP 25 má obsahu na dlouhé hodiny zábavy.