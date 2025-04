Všechno, co víme o nové herní konzoli Nintendo Switch 2

2. 4. 2025 15:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Nintendo konečně zveřejnilo cenu a datum, kdy na trh zamíří nová konzole Switch 2, společně se seznamem potvrzených her, které na ni vyjdou buď rovnou, případně v měsících po vydání.

Datum vydání Switch 2

Switch 2 vyjde 5. června 2025.

Kolik bude Switch 2 stát?

Cena nové konzole pro evropský trh činí 469 eur (asi 11 720 korun). Oficiální českou cenovku zatím neznáme, odhaduje se, že bude Switch 2 v základu stát kolem 12 tisíc korun.

Switch 2 v balení se hrou Mario Kart World pak vychází na 509 eur (asi 12 720 korun).

Oznámeny byly také oficiální ceny nového příslušenství a her, které naleznete v tabulce níže:

Nintendo Switch 2 469,99 eur Nintendo Switch 2 & Mario Kart World Bundle 509,99 eur Nintendo Switch 2 Pro Controller 89,99 eur Ovladač Nintendo GameCube - Nintendo Classic 69,99 eur Kamera Nintendo Switch 2 59,99 eur Karta microSD Express 59,99 eur Digitální edice Mario Kart World 79,99 eur Fyzická edice Mario Kart World 89,99 eur Digitální edice Donkey Kong Bananza 69,99 eur Fyzická edice Donkey Kong Bananza 79,99 eur

Předobjednávky Switche 2

Předobjednávky chystané konzole startují v oficiálním obchodě Nintenda v úterý 8. dubna. U některých českých prodejců začaly dříve, ovšem s negarantovanou dostupností v den vydání.

Digitální edice her, upgrady edicí stávajících her pro Switch 2 a figurky Amiibo pak budete moct předobjednávat od 24. dubna.

Pokud si budete chtít Switch 2 předobjednat z oficiálního obchodu Nintenda, musíte splnit poměrně přísnou sadu podmínek a také obdržet pozvánku. Patří k nim aktivní předplatné Nintendo Switch Online minimálně dva roky v kuse a také určité množství odehraného času v zakoupených hrách, kdy přednost dostanou hráči s vyšším počtem hodin. Nintendo tak chce upřednostnit své nejvěrnější fanoušky, kritéria se ale postupem času patrně sníží, v závislosti na stavu skladových zásob.

Jaké hry si na Switchi 2 budete moct zahrát?

Hratelné tituly se dělí do tří typů:

Hry pro Switch 2

Zpětně kompatibilní hry z původního Switche

Speciální Nintendo Switch 2 edice her, které vyšly na původní Switch, ale na nové konzoli dostanou unikátní funkce a rozšíření

Seznam výjimek ze zpětné kompatibility, tedy her, které na Switchi 2 fungovat nebudou nebo poběží s omezeními, naleznete v samostatném článku.

Jaké jsou launchové tituly Switche 2?

Switch 2 vyjde s dvojicí her přímo od Nintenda:

Dvojici doplní řada titulů třetích stran, které si na Switchi 2 budete moct zahrát od vydání konzole:

Nabídku retro her v předplatném Nintendo Switch Online + Expansion Pack pak exkluzivně na Switchi 2 doplní knihovna titulů z konzole GameCube:

The Legend of Zelda: The Wind Waker

Soul Calibur II

F-Zero GX

Do knihovny z GameCube by v budoucnu měly přibýt následující tituly:

Super Mario Sunshine

Fire Emblem Path of Radiance

Pokémon XD Gale of Darkness

Mario Smash Football

Chibi-Robo!

Luigi's Mansion

Pokémon Colosseum

Jaké další hry ostatních studií na Switchi 2 vyjdou?

Na Switch 2 se chystá celá řada dalších her partnerských studií. Níže naleznete seznam zatím potvrzených titulů, společně s poznámkami ohledně data vydání, pokud jsou známy:

Exkluzivní tituly pro Switch 2

Mario Kart World

Nový díl tradiční závodní série bude launchovým titulem, který doprovodí vydání celé konzole. Mezi novinky Mario Kart World patří širý otevřený svět, ale také počasí a změny denní doby. Více informací se dočtete v samostatném článku, Nintendo také na 17. dubna v 16:00 chystá speciální Mario Kart World Direct.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Jako měl PlayStation 5 svou Astro’s Playroom, Switch 2 dostane vlastní hru, která představí funkce nové konzole a její hardware prostřednictvím dem a miniher. Nintendo Switch 2 Welcome Tour vyjde pouze digitálně, nebude nicméně ke konzoli přibalená v základu – půjde o prémiový titul, který si musíte zakoupit zvlášť za přibližně 150 korun.

Drag X Drive

Variace na basketbal chce v zápasech 3 proti 3 především představit, jak dobře půjdou ovladače Joy-Con 2 používat jako myši. Drag X Drive vyjde exkluzivně na Switch 2 letos v létě.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Nová konzole se záhy po vydání dočká svého vlastního spin-offu série The Legend of Zelda. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment vás opět zavedou do historie království Hyrule, tentokrát prozradí, čemu se princezna Zelda věnovala během událostí Tears of the Kingdom – pokusíte se s ní odrazit vůbec první invazi Ganondorfa, a to už letos v zimě.

The Duskbloods

Svou vlastní exkluzivitu pro Switch 2 si přichystal také FromSoftware. Upírská variace na tradiční soulslike model estetikou připomíná milované Bloodborne, půjde nicméně o PvPvE titul až pro osm hráčů.

The Duskbloods vyjdou na Switch 2 během roku 2026.

Kirby Air Riders

Další závodní hra, tentokrát s růžovým Kirbym v hlavní roli, která naváže na odkaz víc než dvacet let staré Kirby Air Ride pro GameCube. Kirby Air Riders vyjdou v letošním roce.

Donkey Kong Bananza

Nintendo platí za mistry plošinovek, a tak se bez nich pochopitelně neobejde ani Switch 2. Mario si ale bude muset na svou chvíli slávy ještě počkat: V chystané 3D skákačce se ujmete opičáka Donkey Konga, kdy mu mrštnými skoky a silnými pěstmi dopomůžete k vytouženým zlatým banánům.

Donkey Kong Bananza vychází 17. července 2025.

Nintendo Switch 2 edice

Kromě her exkluzivních pro Switch 2 se na novou konzoli chystají také vylepšené verze titulů, které vyšly pro původní Switch. Ty se dočkají vizuálních vylepšení a funkcí, které využívají nový hardware, ale třeba také nového obsahu. Budou k dispozici jak digitálně, tak fyzicky. Pokud vlastníte původní verzi, budete moct využít placeného upgradu na Switch 2 edici (cenu Nintendo ještě nezveřejnilo).

Zatím oznámené Nintendo Switch 2 edice:

Super Mario Party Jamboree Switch 2 Edition + Jamboree TV

Upgrade pro Super Mario Party Jamboree zahrnuje podporu ovládání pomocí myši, hlasové ovládání, vylepšené vibrace a také možnost při hraní využívat webkameru.

Super Mario Party Jamboree Switch 2 Edition + Jamboree TV vyjde 24. července.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild a Tears of the Kingdom Switch 2 Edition

Vylepšené edice Zeldy nabídnou vyšší rozlišení a snímkování, stejně jako podporu HDR.

Mezi nové funkce patří Zelda Notes – speciální průvodce v mobilní aplikaci Nintendo Switch, která je exkluzivní pro verzi pro Switch 2. V ní si můžete například zapnout GPS, která vás navede ke svatyním či koročím semínkům, stejně jako jejím prostřednictvím můžete sdílet své vynálezy z Tears of the Kingdom ve formě QR kódů.

Kirby and the Forgotten Land Switch 2 Edition

Nejnovější plošinovka s Kirbym se na Switchi 2 dočká rozšíření s názvem Star-Crossed World a také vylepšené grafiky a snímkování.

Metroid Prime 4: Beyond Switch 2 Edition

Metroid Prime 4: Beyond vyjde jak na Switchi 2, tak i na starší generaci. Na nové konzoli ale nabídne podporu ovládání joy-conovou myší a dvojici grafických režimů: 4K při 60 FPS (1080p v handheldovém módu) či 1080p při 120 FPS (720p v handheldovém módu), oba s podporou HDR.

Pokémon Legends: Z-A Switch 2 Edition

Pokémon Legends: Z-A také vyjde jak na Switchi 2, tak i na starší generaci. Na nové konzoli pak opět můžete počítat s vyšším rozlišením a snímkovací frekvencí.

Technické specifikace Switche 2

Velikost: 166mm x 272mm x 13,9mm (s připojenými Joy-Cony 2)

Váha: 401g (s připojenými Joy-Cony 2 534g)

Displej: 7,9palcový dotykový LCD s rozlišením 1920x1080, podporou HDR10, obnovovací frekvence až 120 Hz

SSD: 256 GB (kapacitu lze rozšířit pomocí karet microSD Express)

Připojení: Wi-Fi 6 / Bluetooth, v televizním módu i pomocí LAN kabelu

Výstup video: Maximální rozlišení 3840x2160 při 60 FPS nebo 1920x1080/2560x1440 při 120 FPS v televizním módu s podporou HDR. V handheldovém režimu 1920x1080

Audio: 5,1kanálové PCM při použití zabudovaného reproduktoru nebo sluchátek (3,5mm jack). V televizním módu HDMI. Podpora 3D audia u vybraných titulů. Zabudovaný mikrofon s potlačením hluku a ozvěny

USB porty: 2x USB-C / spodní pro připojení k doku, horní pro příslušenství či nabíjení

Slot na herní karty: Kompatibilní s herními kartami z Nintendo Switch 2 a Nintendo Switch

Slot na SD karty: Kompatibilní pouze s microSD Express do 2 TB, starší microSD standard lze použít pouze ke kopírování obrázků a videí

Senzory: Senzor jasu v konzoli. Akcelerometr, gyroskop a senzor myši v každém z párových ovladačů Joy-Con 2

Baterie: Lithiová baterie o kapacitě 5220 mAh. Na jedno nabíjení vydrží přibližně 2-6,5 hodin

Detaily o doku Switche 2

Stejně jako v případě prvního Switche nabídne nová verze hybridní konzole tři způsoby, jak na ní hrát – handheld v ruce, tabletop se zabudovaným stojánkem (lze odklopit ze zadní části konzole) a v televizním režimu v doku. Zadokovaná verze bude oproti zbylým dvěma opět výkonnější, nabídne tak rozlišení až 4K u podporovaných her a televizí. Novinkou v designu doku pro Switch 2 je zabudovaný větráček pro efektivnější chlazení.

Herní karty pro Switch 2

Herní karty nabídnou vyšší rychlost čtení dat při stejné velikosti a tvaru, jaký měly cartridge pro první Switch.

Fyzické edice her nebudou při zakoupení obsahovat žádná herní data. Místo toho se na kartě nachází klíč, který si po vložení hru stáhne z internetu. K hraní bude nutné ji ponechat vloženou.

Detaily o ovladačích Joy-Con 2

Nintendo pro Switch představilo také novou generaci ovladačů - Joy-Con 2. Přináší několik vylepšení, které zlepší herní zážitek a usnadní komunikaci mezi hráči. Pojďme se podívat na všechny detaily, které o nich zatím známe.

Klíčové vlastnosti Joy-Con 2

Magnetické přichycení – Joy-Con 2 se přichytí k Switch 2 pomocí magnetů

Odpojení tlačítky na zadní straně – Stačí stisknout tlačítko pro jednoduché odpojení

Větší tlačítka SL a SR – Snadnější ovládání pro větší pohodlí

Větší ovládací joysticky – Preciznější pohyb ve hrách

Myší ovládání – Joy-Con 2 mohou fungovat jako myš

Tlačítko C pro Game Chat – Nové tlačítko pro hlasový a video chat

Game Chat a tlačítko C

Tajemné tlačítko bylo dlouho zahaleno tajemstvím, ale nyní konečně známe jeho funkcionalitu. Po jeho stisknutí se otevře Game Chat, který umožní hlasovou i obrazovou komunikaci mezi hráči. Mezi jeho funkce patří:

Možnost hlasového i video chatu

Použití jak v handheld modu, tak i při propojení s TV

Sdílení herní obrazovky, kterou lze upravovat

Funguje i při hraní různých her

Možnost ztlumení zvuku a další nastavení

Game Chat bude dostupný zdarma do 31. března 2026, poté se zamkne za předplatné Nintendo Switch Online.

Myší ovládání

Joy-Con 2 lze použít jako myš položením na rovnou plochu. Nintendo do nich zapracovalo pohybové senzory, což umožní preciznější kontrolu. První hrou, která tuto funkci využije, bude Drag x Drive – basketbalová hra 3v3, plánovaná na léto 2025.

Nintendo Switch 2 Pro Controller

Nintendo představilo také Pro Controller pro Switch 2. Jak se bude oproti verzi pro předchozí generaci lišit?

Tlačítko C pro Game Chat

3,5mm jack pro připojení sluchátek

Nová tlačítka GL a GR – Možnost přiřadit funkce jiných tlačítek

Kamera pro Nintendo Switch 2

Další novinkou je kamera:

Umožní video hovory v Game Chatu.

Ovládání obrazem ve vybraných hrách (Super Mario Party Jamboree)

Cena: 59,99 eur.

GameShare pro vybrané hry na Switch 2

GameShare je nová funkce, která umožní lokální sdílení her: