Ne všechny hry budou zpětně kompatibilní mezi první a druhou generací Switche

3. 4. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nintendo Switch 2 bude zpětně kompatibilní s hrami z první generace konzole, navíc bude možné konkrétní tituly za zatím nezveřejněný poplatek vylepšit – přidat nové funkce a hrát je třeba ve vyšším rozlišení a snímcích za vteřinu (více v článku zde). Nintendo ale teď přispěchalo s vysvětlením, že zpětná kompatibilita nebude platit pro všechny hry.

Celkem devět her si na Switchi nezahrajete proto, že vyžadují první generaci Joy-Conů (která má infračervený senzor) nebo specifické příslušenství, které není kompatibilní s rozměry nové konzole. Zahrát si je ale půjde, pokud přes bluetooth ovladače první generace připojíte k novému Switchi. Patří tady tituly 1-2-Switch a Everybody 1-2-Switch, Ring Fit Adventure, Game Builder Garage, Nintendo Switch Sports a WarrioWare: Move It! a Labo 02: Robot Kit. Kvůli rozměrům obrazovky tak bude vyloženě zapovězená jenom Nintendo Labo Toy-Con 03: Vehicle Kit a Labo 01: Variety Kit.

Dále existuje zhruba 122 titulů (tedy asi 0,8 % všech switchových her), které budou mít na Switchi 2 problém – buď nejdou spustit, nebo mají technické potíže. „Hardware Switche 2 je rozdílný od první konzole a některé hry kvůli tomu nejsou plně kompatibilní,“ uvádí videoherní gigant. Týká se to titulů třetích stran - všechny hry přímo od Nintenda, kromě výše vyjmenovaných, jsou plně zpětně kompatibilní.

zdroj: Nintendo

Nintendo provádí velký test titulů, jehož podrobnější výsledky by mělo zveřejnit koncem dubna. Otázkou zůstává, jestli případné problémy bude možné vyřešit třeba patchem. Zatím si tak na Switchi 2 nezahrajete třeba Doom: Eternal, Wolfenstein: The New Colossus, Gang Beasts, Grid Autosport, Little Nightmares Classic Collection, NBA 2K25, Neverwinter Nights, Nobody Saves the World, Rocket League, South Park: Fractured but Whole, první dva The Jackbox Party Pack, Warframe anebo World of Tank Blitz. V seznamu figurují tituly, které chystají přímo Switch 2 verzi - jako například Fortnite.

Z her, které sice rozjedete, ale mohou padat nebo mít jiné potíže s výkonem, můžeme jmenovat třeba Alan Wake: Remastered, Alien: Isolation, Factorio, Overcooked, Port Roayale 4 nebo Saints Row IV.

Uvidíme, jestli výsledky testů seznam ještě rozšíří, nebo se naopak povede některé problémy eliminovat. Je taky možné, že sami vývojáři teď po oznámení Switche začnou pracovat na patchi, potažmo upgradu pro Switch 2, či vydají separátní verzi hry jen pro novou generaci hybridní konzole.