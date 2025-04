Pod radarem: Oldschoolová diablovka, brutální manažer, poklidná veverka i multiplayer pro jednoho

5. 4. 2025 13:00 | Téma | autor: Patrik Hajda

Pod radarem je nový týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?

Sultan's Game – Krutý karetní manažer inspirovaný pohádkami Tisíce a jedné noci

„Sultánova hra“ vás na první dobrou zaujme poměrně výstředním vizuálním stylem, díky němuž hra okamžitě navozuje správně arabskou atmosféru. A ani pod všemi těmi ilustracemi se neskrývá nic obyčejného.

Hrajete za jednoho z ministrů samotného Sultána, který vás vždy na začátku týdne pověří hrůzostrašným úkolem a vám víceméně nezbývá nic jiného než se stát naprosto hrozným člověkem, abyste si zachránili krk. Je to zlá hra, v níž budete cíleně ubližovat svým spojencům a klidně i popravovat své milované, jen abyste potěšili vladaře.

Nicméně se mu můžete i vzepřít, jen to musíte dělat opatrně, aby váš život neskončil předčasně. Není to jen o tom být úplně zlí, ale řekněme, že do dobráka budete mít vždycky daleko. Spravujete zdroje, děláte si přátele i nepřátele, plníte brutální úkoly, a pokud selžete, vylepšíte se a jedete od začátku. A soudě dle prvních ohlasů na Steamu je to vážně povedená jízda!

Lithium – Česká digitální deskovka s ekologickým poselstvím

Elektromobilita je v posledních letech velkým světovým tématem a docela slušným zásahem do už tak obrovitého trhu s bateriemi. Pro tvorbu baterií je potřeba lithium, jehož těžba má nevybíravé účinky na životní prostředí. Děje se tak nejen v deštných pralesech, kde je průmyslem ohrožená existence živočišných druhů, ale i v České republice.

Na problematiku těžby lithia nejen v Česku chce upozornit tuzemský kolektiv Blue Pulsar, který vydal hru s jednoduchým názvem Lithium. Na první pohled připomíná deskovku a i se tak hraje. Máte před sebou hexová pole a ruku plnou karet s nejrůznějšími efekty na prostředí, ochránce a zlomyslného developera.

Zahrajete si za aktivisty, obyvatele města Cínovec nebo za jeho představitele, kteří se všichni snaží mírnit dychtivého developera, jenž by nejradši okamžitě rozjel těžbu - bez ohledu na to, co se stane s jejím okolím. Můžete bojovat sami za sebe nebo se spojit se zbylými dvěma skupinami a nad nepřítelem prahnoucím po jistém zisku zvítězit. Vaše akce ale budou mít následky a vyhrát nebude jednoduché.

Tower of Kalemonvo – Oldschoolová diablovka, která neodpouští

Akční RPG Tower of Kalemonvo se hlásí k odkazu úplně prvního Diabla nejen svou retro stylizací, ale i hratelností. Je to diablovka, která je pomalejší, zdrženlivější a spíš než hromady předmětů vám sem tam dá jeden, který vás ale opravdu potěší svými statistikami.

Ne vždy to ale bude jen obecně lepší meč, protože ty opravdu mocné předměty mají svou cenu. Například taková Dravá maska vás sice obdaří mocí, ale zároveň vám bude usrkávat z lektvarů. Není tu žádný systém tříd, stačí mít potřebné úrovně schopností, takže klidně můžete být třeba ohnivý mág ohánějící se kladivem.

Jednotlivé dungeony jsou náhodně generované a hra na vás nebude ani chvilku milá. Lektvarů vám dá obecně málo, na obchodníka narazíte sporadicky a nebudete se tu vracet do žádného bezpečného města. A to je přece fajn, no ne?

Elroy and the Aliens – Klasická point-and-click adventura plná humoru, archeologie a mimozemšťanů

Elroy and the Aliens vás nechá zavzpomínat na časy dávno minulé, kdy jedním z nejobvyklejších žánrů byly point-and-click adventury. Vezme vás do alternativních 90. let minulého století a udělá z vás, tedy spíše z dvojice protagonistů, hrdiny bláznivého příběhu.

Na jedné straně je tu vědátor Elroy, kterému se před 18 lety za záhadných okolností ztratil otec, a na druhé straně je Peggie – investigativní novinářka s citem pro jazyky a historii. Společně se potkají nad tajemným krystalem a kryptickou zprávou, díky níž prozkoumají na šedesát lokací se šesti desítkami postav, z nichž ne všechny budou lidé a nebudou nutně na Zemi…

Hra je plně nadabovaná, ručně namalovaná, plná hádanek a obsahuje i moderní nastavení přístupnosti. Dohromady byste s tímto dobrodružstvím měli strávit zhruba 10 hodin.

Squirreled Away – Poklidné veverčí dobrodružství v korunách stromů

Staňte se na chvíli veverkou a užijte si svobodné poletování po lese. Squirreled Away je nenásilná hra plná lezení po stromech a hopkání z větve na větev v těle veverky, která je ale opravdu hrou. To znamená, že tu sbíráte a těžíte zdroje, z nichž si vyrábíte nejrůznější věci včetně vlastního domečku na stromě!

Zároveň se v parku potkáváte s dalšími přátelskými tvory a svůj volný čas můžete trávit třeba i rybařením. Přitom by nemělo jít o vyložený survival, ale poklidný odpočinek s roztomilou grafikou.

Koira – Krásná adventura s pejskem a zlotřilými lovci

Koira má naprosto nádhernou vizuální prezentaci, která se drží primárně černých, šedých a červených barev a jejich odstínů. Už z pouhých obrázků je patrná jedinečná atmosféra, která bude jenom umocněná samotným vyprávěním.

To bude řádně procítěné, týká se vaší postavy a jejího nového přítele – pejska. Společně budete pobíhat krásným prostředím, prohlubovat svůj vzájemný vztah a potkávat další tvory, z nichž někteří nejsou úplně vaši kamarádi.

Před lovci, kteří vám jdou po krku, se musíte ukrývat ve stínech a křoviskách a proklouzávat jim za zády, protože nejste žádní bojovníci. Připočtěte si k tomu i nějaké ty puzzly a o skutečnou indie hru je postaráno.

Ambidextro – Šílená multiplayerová hra pro jednoho hráče

Pamatujete na Brothers: A Tale of Two Sons? Hru pro jednoho hráče, který ale musel ovládat dvě postavy najednou? Na stejnou premisu láká i Ambidextro, byť by jinak obě hry snad nemohly být rozdílnější.

Zatímco Brothers je poklidné příběhové dobrodružství, kde není takový problém věnovat pozornost dvěma postavám, tak Ambidextro je šíleně rychlá plošinovka. Každá z vašich rukou ovládá jednu postavu, najednou, v jednu chvíli a cílem je pod přísným časovým tlakem dostat obě postavičky k sobě.

Jste totiž jeden čaroděj, který byl rozpůlený, aby tak rychleji nalezl uneseného prince a princeznu. V praxi na vás čeká rovných 100 obrazovek, které vás mají naučit rozdělit pozornost mezi dvě postavy, kdy vám po čase nebude dělat problém ovládat každou z nich tak, jako byste hráli jen za jednoho obvyklého hrdinu.