Nejčtenější články týdne: Velké návraty Zaklínače i Age of Mythology

31. 10. 2022 9:40 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Rok se nám pomalu chýlí ke konci a leckdo by mohl čekat, že si firmy nechají svá velká oznámení buď na The Game Awards, nebo až na příští rok. Inu, není tomu tak a v uplynulém týdnu jsme jich dostali hned několik. Jednak se nám připomnělo nové Dragon Age, ale především jsme dostali oznámení předělávky populárního Age of Mythology. Korunu všemu ale nasadil CD Projekt, který vyrukoval s oznámením plnohodnotného remaku prvního Zaklínače. První díl je z pohledu dnešního hráče přeci jen už poněkud hůře přístupný, tudíž se dá očekávat, že se po remaku jen zapráší.

