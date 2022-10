Jaké bude přežívání v Khazad-dûm? Return to Moria se nám blíž představuje

28. 10. 2022 13:11 | Novinky | autor: Václav Pecháček

The Lord of the Rings: Return to Moria je chystaný survival z dílny studia Free Range Games, v němž se podíváme do největšího trpasličího města ve Čtvrtém věku, po pádu temného pána Saurona. Prozatím jsme o hře nevěděli o moc víc, než že vyjde příští rok, teď si ale tvůrci popovídali s PC Gamerem a my díky tomu dostáváme spoustu nových informací.

V budovatelském survivalu, který můžete hrát buď sami, nebo až v osmi hráčích, na vás samozřejmě čekají klasické mechanismy jako hlad a únava, ale bojovat budete i s temnotou – a teď mám namysli absenci světla, nikoliv síly zla, které se tu samozřejmě taky vyskytnou.

Balrog byl sice zničen, ovšem skřeti v hlubinách dál přežívají. Jsou dezorganizovaní a demoralizovaní, není to jediná armáda vedená jedinou vůlí, ale ani tak samozřejmě nestrpí trpasličí průzkumníky a pokusí se je vyhnat nebo zabít. Když budete tropit příliš velký hluk, můžete si být jistí, že se na vás skřeti sesypou jako Glumové na Prsten.

Autoři slibují, že se ve hře navíc dozvíme něco o skřetí společnosti ovlivněné pádem jejich temného pána. Co tomu skřeti budou říkat? Čekají, že se Sauron opět vrátí, že bude stačit jenom počkat pár tisíc let tak jako posledně? Dokážete je v průběhu hraní přesvědčit, že jejich čas skončil a už nikdy nenadejde?

V roli samotných trpaslíků nebudete jen bojovat, dolovat a přežívat, ale taky stavět. Napřed samozřejmě nějaké ty chráněné tábory a základny, aby vás nepřekvapili nepřátelé, později ale budete mít za úkol obnovit slávu Khazad-dûm tak, jak vypadala v dávných věcích. Monumentální trpasličí architektura čeká jenom na vás a vy musíte rozhodnout, kde bude stát který sloup, socha nebo kovárna.

zdroj: North Beach Games

Mohlo by se možná zdát, že Return to Moria by se klidně mohl odehrávat v libovolné jiné jeskyni a vůbec byste nemuseli hrát za trpaslíky. Tma, hlad, zrůdy, to všechno je snadno přenositelné do jiného fiktivního zasazení. Ale tvůrci mysleli i na tohle, a tak se připravte na pořádné trpasličí hody – spoustu verzí propracovaných plnovousů a taky soundtrack nacpaný písničkami vhodnými ke kdejaké prácičce. Protože jestli trpaslíci milují ještě něco kromě zlata, piva a zabíjení skřetů, pak to je rozhodně skupinový zpěv.

The Lord of the Rings: Return to Moria by snad díky svojí přitažlivé tematice mohl zaujmout i ty hráče, kteří běžně survivalům tolik neholdují. Aspoň já jsem rozhodně navnaděn a budu vyhlížet datum vydání.