Game Pass je ziskový už teď, růst ho čeká hlavně na PC a mobilech

27. 10. 2022 10:20 | Novinky | autor: Adam Homola

Šéf herní divize Microsoftu Phil Spencer prozradil, že předplatné Game Pass je ziskové. Řekl to na konferenci Tech Live, kterou pořádal The Wall Street Journal. Game Pass prý také dělá zhruba 15 procent veškerých zisků, co se týče herního obsahu a služeb. Což je poměrně hodně na to, jak mladá služba to je.

Spencer si ale zároveň nemyslí, že bude Game Pass na Xboxu nějak výrazně růst dál. Že by tam předplatné někdy dělalo zisky 50 či 70 procent, neočekává. Ostatně sám přiznal, že už teď vidí, jak růst předplatného na Xboxu zpomaluje, protože Xboxů se prodává jen určité množství a dříve či později narazíte na limit – jednoduše řečeno vám dojdou majitelé konzole, kteří si jsou ochotni platit předplatné.

Na druhou stranu Spencer vidí neuvěřitelný růst na PC, kde může Game Pass v kombinaci s xCloudem růst násobně víc než na Xboxu čistě proto, že majitelů PC je výrazně víc než majitelů libovolné konzole. Ohromný růst, tentokrát spíše pro xCloud, se pak dá očekávat i na mobilech, které má (na rozdíl od konzolí nebo PC) prakticky každý.

„Když se na to podíváme z dlouhodobého měřítka, což my děláme, tak se budeme schopni dostat k hráčům na těch největších platformách, na kterých lidé hrají, což je Android a iOS. A my chceme být v pozici s obsahem, hráči a obchodem tak, abychom toho mohli využít,“ řekl Spencer.

Mobilní platformy jsou pro Microsoft do budoucna důležité, neboť právě tam leží ohromný potenciál. A pokud klapne akvizice společnosti Activision Blizzard, dostane se pod křídla Microsoftu také King a jeho Candy Crush, ale nejen ten. Activision Blizzard má na mobilech totiž i Diablo Immortal, Call of Duty, Hearthstone, Crashe Bandicoota, blíží se Warcraft Arclight Rumble a sám Microsoft před pár dny oznámil mobilní verzi Age of Empires.

Jestli tak Microsoft vydrží a Satya Nadella necukne, mohl by mít pod sebou Phil Spencer za pár let docela solidní herní impérium. A to navzdory tomu, že některé first party hry Xboxu leckdy nedosahují tak konzistentních kvalit jako jejich protějšky z konkurenčních stájí. Jak ale vidíme, o jednotkách špičkových her to asi být nemusí…