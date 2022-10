Microsoft oznámil nové Age of Empires pro mobily

26. 10. 2022 11:25 | Novinky | autor: Adam Homola

Fanoušci Age of Empires mají žně. Od té doby, co si Microsoft na tuhle milovanou sérii vzpomněl, se jí taky poměrně pečlivě věnuje, a to zdaleka nejen ve formě remasterů. Dostáváme patche, rozšíření, úpravy balancu a nedávno jsme se dočkali i té dlouho vysněné plnohodnotné čtyřky.

A zanedlouho dostaneme další dva kousky. Jeden remaster v podobě Age of Mythology: Retold a také čerstvě oznámené mobilní Age of Empires Mobile. Zatím o hře nemáme téměř žádné informace, a tak víme jen to, že na ní pracují přímo ve studiu World’s Edge. Respektive v teaseru není vedle Xboxu logo žádného dalšího studia než právě aktuálních tvůrců Age of Empires.

Microsoft také na svém webu prozradil, že Age of Empires Mobile bude mít „unikátní design“ a že hra bude „vizuálně ohromující“. Zatím si to ale můžeme leda tak představovat, neboť v teaseru není jediný záběr ze hry jako takové.

Hra bude jistě šitá na míru mobilním zařízením, dotykovému ovládání a snad tomu bude odpovídat i délka jednotlivých her.

A kdy že se Age of Empires Mobile dočkáme? Oficiální datum vydání zní jen „již brzy“. Jestli to ale znamená ještě letos, nebo třeba na začátku příštího roku, se teprve uvidí.