Age of Mythology se vrací. Dostane svůj vlastní remaster

25. 10. 2022 23:56 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Strategická série Age of Empires vzkvétá tak, jak by to ještě před pěti, deseti lety asi nikdo nečekal. Age of Empires II: Definitive Edition září s každým dalším updatem jasněji a jasněji, Age of Empires IV postupně nachází pevnou půdu pod nohama, a teď se dokonce vrací Age of Mythology, spin-off se zaměřením na severské, egyptské a řecké legendy.

Pod názvem Age of Mythology: Retold dostaneme „definitivní edici“, což by snad mělo znamenat něco podobného excelentní předělávce dvojky spíš než tomu, co se stalo s jedničkou. Čekal bych tedy všechny možné kampaně pro jednoho hráče, bezchybnou podporu multiplayeru a časem dost možná i nějaké ty obsahové updaty. Že bychom se po Janu Žižkovi dočkali i Peruna?

Další informace prozatím nemáme, tedy kromě jedné velmi důležité: Hra bude okamžitě po vydání dostupná v Xbox Game Passu bez dalších poplatků.

Na původní hru mám moc hezké vzpomínky. Po vydání v roce 2002 jsme se ve školních družinách bili s kentaury, chimérami, trolly – a bylo to úžasné osvěžení klasické realtime strategické formulky. Age of Empires II jsme tehdy přece jenom milovali o něco víc, ale občas to proložit pořádnou mytologickou řežbou, to bylo nepsané pravidlo.

V roce 2014 pak vyšla Extended Edition, která v recenzi Miloše Bohoňka příliš nezazářila hlavně kvůli mizernému stavu multiplayeru, ale aspoň v roce 2016 obdržela čínské rozšíření Tale of the Dragon, o kterém bych v každém případě čekal, že bude součástí definitivní edice. To samé pochopitelně platí pro Atlanťany z ještě mnohem staršího datadisku The Titans.

Na remaster se už teď těším a o ničem dalším se mi v tuhle chvíli ani moc nechce spekulovat, ale v hlavě mi přece jen skotačí jedna neposedná myšlenka. Dostali jsme definitivní edici Age of Empires II, byla výborná, sklidila úspěch a do pár let jsme tu měli plnohodnotné pokračování. Je vyloučené, že by se podobný scénář opakoval…?