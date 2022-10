Redakční pokec – co říkáme na oznámení remaku Zaklínače 1

27. 10. 2022 17:14 | Video | autor: Redakce Games.cz

Nedávno CD Projekt představil svoje velké plány. Od studia jsme se dozvěděli, že kromě zcela nové trilogie Zaklínače mají v rukávu i další hru ze stejného světa. Příliš informací s námi ovšem polští vývojáři nesdíleli. Tedy až do včerejšího večera. Na 15leté výročí vydání prvního Zaklínače tvůrci oznámili, že tzv. Canis Majoris, jak znělo kódové označení projektu, bude remake prvního Zaklínače z roku 2007.

Na moderní předělávce pracuje externí polské studio Fool's Theory, které chce původní hru kompletně přetvořit v Unreal Engine 5. Co všechno se ovšem do remaku dostane a co ne, to už nevíme. Jedno je jisté, rozhodně to nebude mít CD Projekt, a potažmo Fool's Theory, jednoduché. Na to, co si o remaku myslíme my, se můžete podívat v našem rychlém redakčním pokecu.