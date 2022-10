CD Projekt oznámil nové projekty a nastínil budoucnost Cyberpunku a Zaklínače

Fandové Cyberpunku i Zaklínače se mohou radovat. CD Projekt na svém Twitteru nastínil plány pro obě značky. A jsou to plány poměrně ambiciózní.

Pod kódovým označením Polaris se ukrývá nová chystaná hra ze světa Zaklínače, o které už víme z dřívějška. Momentálně je v čistě předprodukční fázi. Jak už jsme slyšeli dříve, půjde o první díl z chystané ságy, studio má v plánu na to navázat dalšími dvěma hrami ze světa Zaklínače, a připravit tak novou zaklínačskou trilogii. Ta by údajně měla kompletně vyjít během nadcházejících šesti let. Velmi odvážné tvrzení!

Orion is a codename for our next Cyberpunk game, which will take the Cyberpunk franchise further and continue harnessing the potential of this dark future universe. pic.twitter.com/JoVbCf6jYZ