Nový Zaklínač nebude jedna hra, ale celá sága

8. 9. 2022 15:16 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Když máte práva na nějakou velkou, slavnou značku, byli byste blázni, abyste ji nevyužívali. CD Projekt už v minulosti potvrdil, že chystané pokračování herní série Zaklínač bude začátkem nové éry, v nejnovějším hovoru pro investory pak upřesnil, že už nyní počítají hned s několika hrami.

„První sága, to byly tři hry. Nyní jsme v předprodukční fázi první hry z druhé zaklínačské ságy,“ vysvětlil prezident CD Projektu Adam Kiciński po výzvě, aby upřesnil, co v tomto případě znamená sága. Asi málokdo by si myslel, že potenciální čtyřkou tahle herní série skončí, ale co už – je dobré to mít potvrzené černé na bílém.

Zatímco nadcházející pokračování je stále hudbou vzdálenější budoucnosti, co se updatu Zaklínače 3 pro PlayStation 5, PC a Xbox Series X/S týče, CD Projekt RED u něj stále počítá s letošním vydáním. Žádné konkrétní datum ale studio stále nezveřejnilo.

Update pro novou generaci konzolí měl původně vyjít loni, stihlo ho ale hned několik odkladů – nejprve na druhé čtvrtletí letošního roku. V dubnu pak kvůli problémům se Saber Interactive převzal vývoj samotný CD Projekt, čímž se znovu opozdil. Momentálně je tak vydání Zaklínače 3 na současných konzolích plánované na poslední čtvrtletí roku 2022. Stávající majitelé hry na PC, PS4 a Xboxu One upgrade obdrží zcela zdarma.