CD Projekt odkládá Zaklínače 3 pro next-gen na neurčito

Pokud jste se těšili, že si už brzy budete moci zahrát Zaklínače 3 s ray-tracingem a rychlým načítáním na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series X, tak vás zklameme. CD Projekt oznámil, že vylepšenou verzi opět odkládá. Na kdy? To zatím firma neprozradila. Důvodem je nespokojenost s výkonem společnosti Saber Interactive, která na next-gen verzi pracovala. Tohle studio se dříve postaralo o velmi povedený port Zaklínače pro Switch. Jak se zdá, nové konzole ale firmě pořádně zamotaly hlavu. Už minulý rok na podzim CD Projekt vyhrožoval, že kvalita neodpovídá jeho představám, a datum vydání posunul na druhou polovinu roku 2022. Ani to ale zjevně nestačilo, a tak CD Projekt přebírá dokončovací práce pod sebe.

We have decided to have our in-house development team conduct the remaining work on the next-gen version of The Witcher 3: Wild Hunt. We are currently evaluating the scope of work to be done and thus have to postpone Q2 release until further notice. 1/2