Sledujte 14. díl podcastu Games Off, kde máme podzimní náladu

25. 10. 2022 14:45 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Blíží se nám Dušičky společně s Halloweenem, za okny to začíná sychravět, listí padá… A my, než abychom se nechali přemoct splínem, se s vámi raději sejdeme u dalšího dílu podcastu Games Off, kde řešíme všechno možné, jen ne hry. Tentokrát ve složení Bětka, Aleš a Pavel probereme své oblíbené podzimní aktivity, děsivé filmy a strašidelné příhody.

Patří ke strašidelným příhodám i spouštění nového webu? Aleš o tom má po čerstvém launchi sesterského webu ZeStolu.cz rozhodně co vyprávět. Samozřejmě ale dojde i na jiné novinky v našich životech, zábavné příhody a spousty dalších témat z pásem volných asociací. Tak si nás nalaďte na našem YouTube, začínáme jako již tradičně v 15:00.