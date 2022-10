Mistr světa v Pokémonech je z České republiky, který je jeho nejoblíbenější? A jak jsem na tom já?

26. 10. 2022 16:49 | Téma | autor: Aleš Smutný

Když k nám dorazil fenomén Pokémonů, naprosto mě minul, protože jsem v té době hrál jiné karetní hry (MtG, Doomtrooper, Middle-Earth, VtES) a sledoval už „dospělácká anime“. Věděl jsem, že scéna s Pokémony zde existuje, potkával jsem hráče na turnajích a postupem času samozřejmě vnímal i všechny hry, které vycházely na různé herní systémy. Ale to byla veškerá moje interakce a zvládl jsem dát dohromady leda tak: „Volím si tebe, Pikaču!“

Jenže, nebo spíše naštěstí, se ke mně tenhle fenomén stihl vrátit, a cestou, kterou se možná vydalo mnoho z vás – skrze syna. Nejprve jsme zkusili seriál na Netflixu, pak se objevily první kartičky u kamarádů ve školce a na to letos navázali přátelé ve škole. V té době jsem se ale už v Pokémonech solidně vyznal, sběratelskou vášeň jako správný hráčský otec podporoval a zalíbení jsem našel i ve videohrách, byť si stále stojím za tím, že jejich kampaně jsou příliš lehké.

Máme mistra světa!

V roce 2022 u nás Pokémoni nabrali pořádné obrátky a možná je to náhoda, možná znamení, že je to ten samý rok, v němž se mistrem světa stal Čech Ondřej Škubal. Takže když se naskytla možnost krátkého rozhovoru, nedalo se než po ní skočit. Výsledek si můžete přečíst níže:

AS: Gratuluji k tvému vítězství. Šel jsi do turnaje s tím, že jsi jeden z favoritů, nebo byl tvůj titul překvapením?

OŠ: Věděl jsem, že mám dobrý balíček, do přípravy jsem vložil spoustu úsilí, a tak jsem očekával umístění alespoň v top 32 hráčích. Nicméně celkové vítězství pro mne bylo velkým překvapením, protože když se už dostanu mezi 8 nejlepších, většinou hned prohraju.

Mohl bys stručně představit Pokémon TCG pro lidi, kteří mají zkušenosti třeba jen s Magic: The Gathering a na Pokémony se, chybně, dívají jako na hru „pro děti“?

Je to strategická hra, kde se dva hráči s balíčky o šedesáti kartách snaží porazit jeden druhého. Jednoduše řečeno, chcete eliminovat dost soupeřových Pokémonů, abyste splnili podmínky potřebné pro vítězství.

Pokémoni jsou celosvětovým fenoménem, stejně jako jejich karetní hra, ale jak je na tom česká komunita? Je velká a máš pocit, že v posledních letech narůstá? Neškodí jí naopak nástup mobilní verze?

Řekl bych, že v České republice už jsme zažili lepší časy, ale také horší. Před covidem jsme měli League Cupy s jen 12 hráči v Masters, ale to už nehrozí, jakmile zase naskočí oficiální lokální turnaje. Jeden z našich místních lidí si dal práci a v Praze proběhl turnaj, kde bylo kolem 65 Master hráčů.

Kdyby někdo chtěl začít se hrou, co bys doporučil nováčkovi, který má zkušenost se sběratelskými karetními hrami a ví, že ne každý Starter je nejlepší do začátku? Plus, jak finančně náročná hra je? Sám vím, jak karetní hry umí lézt do peněz.

Určitě bych koupil Pokémon Battle Academy box. Líbí se mi způsob, jakým je poskládaný a jak pomáhá nováčkům. Samozřejmě, později už je třeba investovat, pokud chceš mít kompetitivní balíčky a hrát na turnajích vysoko.

Ještě se vrátím k tvému titulu. Který zápas ve finále byl nejtěžší? Byl to ten s Daičim Šimadou?

Pokud myslíš v play-off, tak to byl určitě ten v top 4 proti Rjótovi (Išijamovi). Ve třetí hře jsem přišel o klíčové kusy ze své celkové strategie a musel jsem se v dalších dvou kolech spoléhat na bezchybnou hru.

A nakonec, tradiční a nevyhnutelná otázka, jaký je tvůj oblíbený Pokémon?

Psyduck.

Díky za rozhovor!

zdroj: Vlastní foto autora

Jak se hraje s mrňousem

A jak jsem na tom já? Mohu plně podpořit Ondřejovo tvrzení, že Pokémon Battle Academy je pro začátek ideální. Upřímně, nebyl jsem si jistý, jak se mi do hry podaří dostat šestiletého kluka, ale problém nebyl ani se čtením, ani s angličtinou, která je u Pokémonů na pohodové úrovni. Pokud jste se svým potomkem, podobně jako já, hráli Pokémony na Switchi, už ví, jak fungují základní pravidla, tedy střídání útoků, jejich efektivita, a pomohou i ty seriály. Dítě brzo začne sypat své oblíbené typy a na které útoky jsou imunní a na které zranitelné.

Chce to ale mít předkonstruované balíčky, protože chtít po dítěti v tomto věku deckbuilding, by bylo poněkud masochistické, a to Battle Academy splňuje. Postupem času už oba začnete do preconstructu zasahovat a měnit karty, ale doporučuji si někam stranou dát seznam, které karty předkonstruovaný balíček tvořily, protože vy možná zvládnete deckbuilding, ale dítě kolem první třídy bude mít spíš základ, ke kterému se vrátí.

Navíc na příkladu předkonstruovaných balíčků můžete se štědrou zásobou boosterů (popravdě jsem rovnou koupil booster box) dát svému potomkovi dostatek karet na konstrukci zcela nových balíčků. A – to je důležité – karetní Pokémoni skvěle slouží nejen jako hra, ale i prostě jako sběratelský materiál. Ale o tom zase příště v podobně laděném článku.

zdroj: Vlastní foto autora