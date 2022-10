Henry Cavill jako Geralt z Rivie končí. Po třetí řadě ho nahradí Liam Hemsworth

29. 10. 2022 22:39 | Novinky | autor: Pavel Makal

Seriál Zaklínač z produkce Netflix oslaví zanedlouho už tři roky od startu první sezóny, a i když se názory na něj různí a celá řada pravověrných fanoušků knih i her mu nemůže přijít na jméno, produkční společnost má v plánu ještě minimálně dvě série. Pro Henryho Cavilla, který ztvárňuje hlavní roli zaklínače Geralta, bude ovšem ta třetí zároveň tou poslední.

Netlix dnes oznámil, že čtvrtá řada seriálu dostala zelenou, zároveň s tím jsme se ale dozvěděli, že Henry Cavill pověsí zaklínačské meče na hřebík a titulní úlohu přepustí, světe div se, Liamu Hemsworthovi, mladšímu bratru známějšího Chrise, který se proslavil zejména díky ztvárnění Thora v Marvel Cinematic Universe.

Oba herci už na sociálních sítích vydali prohlášení, Cavill ani Netflix sám neposkytuje žádné konkrétní důvody, proč ke změně dojde. Jediným logickým zdůvodněním je Cavillovo ještě čerstvé oznámení, že se vrací do DCU jako Superman, Zaklínač by mu tak zřejmě překážel v nabitém natáčecím itineráři.

„Moje cesta v roli Geralta z Rivie byla plná příšer i dobrodružství, ve čtvrté sérii ale odložím svůj medailon a meče," uvedl Cavill v prohlášení na Instagramu. „Místo mě převezme plášť Bílého vlka pan Liam Hemsworth. Stejně jako u největších literárních postav předávám pochodeň s úctou a pokorou k času strávenému ztělesňováním Geralta a s nadšením očekávám Liamovo pojetí tohoto úchvatného a komplikovaného muže. Liame, tato postava má tak úžasnou hloubku! Užijte si její zpracování a hledání všeho, co skrývá.“

Liam Hemsworth na Instagramu napsal: „Jako fanoušek Zaklínače jsem nadšený z možnosti hrát Geralta z Rivie. Henry Cavill byl neuvěřitelným Geraltem a já jsem poctěn, že mi předává otěže a dovoluje mi chopit se čepele Bílého vlka v další kapitole jeho dobrodružství. Henry, už léta jsem tvým fanouškem a inspirovalo mě, co jsi této milované postavě přinesl. Budu mít co dokazovat, ale jsem opravdu nadšený, že mohu vstoupit do světa Zaklínače.

Mladší z bratrů Hemsworthových se nejvíce proslavil rolí Galea ve filmové sérii Hunger Games. Třetí série Zaklínače by měla na Netflix dorazit v průběhu léta příštího roku, ještě letos se ale máme dočkat prequelové minisérie s podtitulem Blood Origin.