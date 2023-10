Nejčtenější články týdne – Starfield pokořen a nový Total War se povedl

15. 10. 2023 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Starfield má přes 1600 planet a člověk by si řekl, že zrovna tohle množství budou hráči prozkoumávat dlouhé měsíce a roky. Inu, jednomu šikulovi se to už povedlo a Starfield je tak „pokořen“. Běžný hráč něco podobného samozřejmě nikdy neuvidí, nicméně očividné je, že to zase tak dlouho nezabralo. Zpráva o prozkoumání všech planet se bez větších problémů stala nejčtenějším článkem týdne, těsně následovaná tématem o začátcích slavných herních studií.

