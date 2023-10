Sledujte Fight Club #647 o našich nejnáročnějších recenzích dnes od 16:00

11. 10. 2023 15:30 | Podcast | autor: Pavel Makal

Některé hry se recenzují snadno a bez zádrhelů, u jiných si to člověk musí z různých důvodů trošku protrpět. V dnešním Fight Clubu budeme vzpomínat na ty nejvypečenější zážitky z recenzního procesu. U mikrofonů se tento týden objeví čtveřice ve složení Pavel, Aleš, Šárka a Kuba, do diskuze se ale samozřejmě jako obvykle můžete zapojit i vy. Stačí nám napsat mail na adresu podcast@games.cz,případně psát své dotazy a připomínky přímo do chatu během živého vysílání. Budeme se na vás těšit dnes od 16:00.