Aktualizace: Microsoft překonal poslední překážku. Activision už patří pod jeho křídla

Aktualizace: Očekávané se stalo skutečností a k dokončení akvizice došlo ještě během pátečního dne. Microsoft tak po dlouhých 20 měsících konečně vlastní společnost Activision Blizzard, kterou získal za rekordní sumu 1,5 bilionu českých korun. Firma tak může konečně začít vykonávat své velkolepé plány, mezi které patří třeba postupné zařazení oblíbených titulů firmy do služby Game Pass.

„Milujeme hry. Hrajeme hry, vytváříme hry a dobře víme, jak moc hry znamenají pro jednotlivce i pro komunitu. Dnes oficiálně vítáme společnost Activision Blizzard a její týmy ve společnosti Xbox. Jako jeden tým se budeme učit, inovovat a pokračovat v plnění našeho slibu, že přineseme radost a hraní více lidem. Budeme to dělat v kultuře, která se snaží umožnit každému odvádět co nejlepší práci, kde jsou všichni lidé vítáni a která se soustředí na náš trvalý závazek s heslem Hry pro každého,“ okomentoval dokončení obchodu šéf Xboxu Phil Spencer.

Kromě toho znovu potvrdil předchozí zprávy, ohledně dosavadního šéfa Activisionu Bobbyho Koticka. Ten zůstane ve své funkci generálního ředitele firmy Activision Blizzard do konce letošního roku, kde bude pomáhat s přechodem a integrací pod nové vedení. Následně ze své funkce odstoupí.

Původní zpráva: Páteční ráno muselo být pro management společnosti Microsoft velmi příjemné. Neslo se v duchu odstranění poslední překážky pro dokončení akvizice společnosti Activision Blizzard. Britský úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA), který jako poslední světový regulátor obchod blokoval, ho konečně posvětil (děkujeme webu The Verge).

We’ve cleared the new deal for Microsoft to buy Activision without cloud gaming rights.



In August, Microsoft made a concession that would see Ubisoft, instead of Microsoft, buy Activision’s cloud gaming rights.



Read more: https://t.co/Z4scLEJFy0



1/2 pic.twitter.com/gmqwZsOOFi