Microsoft dostal předběžnou zelenou od CMA na nákup Activision Blizzard

Microsoft je zase o krůček blíže k nákupu videoherního giganta Activision Blizzard. Britský Úřad pro hospodářskou soutěž (CMA), který je poslední institucí, jež fúzi brání, obchod předběžně schválil. Informuje o tom na vládních stránkách. Firma podle něj slíbila dostatečnou nápravu výtek, převážně ke cloudovému hraní, které CMA ke spojení korporací mělo.

„Stanovisko CMA je konzistentní: Fúzi schválíme pouze, pokud zůstane zachována konkurence, inovace a možnost volby cloudového hraní. Microsoft dostatečně upravil nabídku tak, aby naše výtky bral v potaz. Naší důvěře by v mnohém pomohlo, kdyby Microsoft tyto úpravy zavedl už v původním návrhu. Případ dokazuje náklady, nejistotu a zpoždění, které mohou nastat, pokud není důkladné řešení podmínek na stole včas,“ říká šéfka CMA Sarah Cordell s tím, že nová verze návrhu otevírá dveře pro schválení nákupu.

Microsoftu nejvíc pomohl odprodej cloudových práv na hry z dílny Activision Blizzard francouzskému vydavateli Ubisoft. Ten se týká všech dosud vydaných titulů, stejně tak jako všech nadcházejících her, které vyjdou v příštích patnácti letech. Kromě jiného to znamená, že hry se stanou součástí služby Ubisoft+, kdy je Ubisoft současně může licencovat jiným společnostem a poskytovatelům zaměřeným na cloud.

We are encouraged by this positive development in the CMA’s review process. We presented solutions that we believe fully address the CMA’s remaining concerns related to cloud game streaming, and we will continue to work toward earning approval to close prior to the October 18…