Šokující vývoj v nákupu Activisionu. Aby obchod prošel, Microsoft prodá práva na cloudové streamování Ubisoftu

Akvizice Activision Blizzardu firmou Microsoft už čelí poslední překážce, kterou jsou britští regulátoři z antimonopolního úřadu CMA. Ti obchod dříve zablokovali kvůli obavám, že může negativně ovlivnit herní trh, především z pohledu cloudového hraní. Microsoft se proto rozhodl, že obchod dodatečně upraví, aby představitelům CMA lépe vyhovoval. A plody těchto úprav jsou nakonec poměrně svérázné.

Společnost dohodu restrukturalizovala takovým způsobem, že se Microsoft dohodl s Ubisoftem na prodeji celosvětových práv pro cloudové hraní titulů Activision Blizzardu. Ubisoft tak bude moci těžit z titulů Activision Blizzard v rámci cloudového hraní jakožto exkluzivní vlastník práv-

Převedení práv vstoupí v platnost při dokončení akvizice a platí na všechny dosud vydané tituly, stejně jako na všechny nové v horizontu dalších patnácti let od uzavření obchodu. Kromě jiného to znamená, že hry se stanou součástí služby Ubisoft+, kdy Ubisoft je současně může licencovat jiným společnostem a poskytovatelům zaměřených na cloud.

The Ubisoft+ lineup is expanding!



We're excited to announce a new agreement that will bring Activision Blizzard games to Ubisoft+ via streaming upon the completion of Microsoft’s acquisition of Activision Blizzard!



We’ll also be licensing the games to a range of cloud streaming… pic.twitter.com/sZTnEFJedC