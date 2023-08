Novozélandští regulátoři posvětili akvizici Activisionu

8. 8. 2023 15:20 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Akvizice firmy Activision Blizzard Microsoftem se snad už konečně blíží svému konci. A dobrou zprávou pro Microsoft je, že problémy nebude dělat ani Nový Zéland. Tamní obchodní komise včera vydala rozhodnutí o tom, že obchod schvaluje a nebude stát v cestě jeho uskutečnění.

Při rozhodování se komise zaměřila na důležitost her společnosti Activision pro hráče na Novém Zélandu a na to, zda Microsoft bude blokovat konkurenty jako Sony nebo Nvidia v nabízení těchto her na konzolích a cloudových platformách. Z jejich šetření vyšlo, že tituly jsou mezi hráči v zemi populární, ale fúze by neměla mít negativní vliv na tamní trh.

Tímto rozhodnutím se Nový Zéland přidává do seznamu celkově 41 zemí, které obchod schválily. Microsoft se proto zase povážlivě posunul k jeho úspěšnému uzavření. Jedinou důležitou zemí, která se k akvizici prozatím ještě nijak rozhodně nevyjádřila, je Austrálie. Pouze dříve uvedla, že své vyšetřování prozatím zastavuje a nejspíše čeká, jak dopadne situace v Británii.

Zdejší antimonopolní úřad CMA zůstává poslední velkou překážkou k dokončení obchodu. Stále obchod blokuje, pročež se musel prodloužit termín jeho dokončení až do 18. října. Microsoft ve světle nedávných událostí podal žádost o kompletní zrušení předchozího verdiktu a ukončení blokace. Připomněl třeba smlouvu se Sony ohledně vydávání série Call of Duty na PlayStationu a dodal analýzu ze soudního řízení s americkou agenturou FTC.

Reakce od agentury prozatím nepřišla, ale pozitivnímu rozhodnutí by měl pomoci upravený návrh spojení, který by lépe vyhovoval požadavkům CMA. Jak to celé dopadne, svět zjistí nejpozději 29. srpna, což je hraniční datum pro konečné rozhodnutí.