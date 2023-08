Microsoft žádá britské regulátory, aby přestali blokovat akvizici Activisionu

2. 8. 2023 13:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Stanovisko britského antimonopolního úřadu CMA je poslední překážkou, která stojí v cestě úspěšnému uzavření největšího herního obchodu v historii – vertikální fúzi Microsoftu a Activision Blizzardu za bezmála 70 miliard dolarů (v přepočtu přes 1,5 bilionu korun). Ostrovní regulátoři obchod v dubnu zablokovali, právě kvůli tomu se fúze nakonec nestihla v původně stanovené lhůtě a společnosti se musely dohodnout na prodloužení termínu do letošního 18. října.

Od dubna se však událo mnohé a původní rozhodnutí CMA už vzhledem k novým okolnostem pozbylo smyslu. Nebo si to alespoň myslí Microsoft, který britskému úřadu poslal dokument o změně okolností spolu s žádostí o kompletní zrušení předchozího verdiktu.

Microsoft argumentuje na hned několika frontách: Tvrdí, že CMA při svém rozhodování nemohla vzít v potaz například později uzavřené smlouvy s platformami pro cloudové hraní Nware, Boosteroid a Ubitus či smlouvu týkající se cloudového hraní s Nvidií. Právě tato ujednání, jak poznamenává Microsoft, přitom byla klíčovým faktorem, díky němuž dostala fúze zelenou od Evropské komise.

Americký gigant dále zmiňuje červencovou smlouvu se Sony, která stvrzuje vydávání her ze série Call of Duty na PlayStationu po dobu alespoň deseti dalších let. „Zaručuje to, že možná nejsilnější hráč ve videoherním průmyslu bude mít dlouhodobý přístup k té hře od Activisionu, kterou považuje za nejdůležitější,“ připomíná Microsoft. Společnost spolu s tím dodává také analýzy vzniklé v průběhu soudního řízení s americkou agenturou FTC, které mají jasně ukazovat, že se stanovisko CMA nezakládá na realitě.

Krom probíraného dokumentu Microsoft navíc ještě hodlá podat upravený návrh fúze. Uvidíme, zda britský úřad pod podobným tlakem couvne, nebo bude válčit do posledního regulátora. CMA má na konečné rozhodnutí čas až do 29. srpna, ale úřad již dříve prohlásil, že chce věc vyřešit co nejrychleji, a hodlá proto vynést verdikt ještě před tímto datem.