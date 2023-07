Microsoft se dohodl s Activision Blizzard na prodloužení lhůty k uzavření fúze

Phil Spencer před chvíli na Twitteru oznámil, že ačkoliv se akvizici Activision Blizzardu Microsoftem nepodařilo uzavřít v dříve ustanovené lhůtě, která vypršela dnes ráno našeho času, tragédie se nekoná, jelikož došlo k tomu, co už jsme víceméně předpokládali: Obě firmy se dohodly na prodloužení termínu.

Microsoft and Activision Blizzard have extended the merger agreement deadline to 10/18. We're optimistic about getting this done, and excited about bringing more games to more players everywhere.