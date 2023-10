Nejnovější We Were Here si stáhlo 7 milionů lidí. Čas máte do zítřka

12. 10. 2023 10:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Před měsícem bez předchozího ohlášení a jakékoliv reklamní kampaně vyšel další díl kooperativní série We Were Here. Tvůrci se rozhodli rozjet novou podsérii kratších zážitků Expeditions, jejíž první zářez nese podtitul The FriendShip. U mě v recenzi zabodoval stejně jako předchozí hry studia Total Mayhem Games a bodoval i obecně.

Hra má po měsíci na Steamu přes 8 tisíc recenzí, z nichž 88 % dalo palec nahoru. Nyní díky newsletteru od GameDiscoveryCo dostáváme i zajímavé interní informace. Projekt zaměřený na analýzu úspěchu her totiž vyzpovídal vývojáře, kteří se podělili o čísla i své myšlenkové pochody.

Zatímco tři předchozí hry série dohromady prodaly téměř 5 milionů kopií, nejnovější The FriendShip po měsíci přepočítává 7 milionů stažení. Může za to samozřejmě fakt, že nová hra je – stejně jako ta úplně první – dostupná zdarma. A to do zítřka, takže pokud jste po ní ještě nesáhli, máte poslední možnost, jinak budete budete muset zaplatit pár dolarů.

Díky této štědrosti ze strany vývojářů se ve hře v jednu chvíli nacházelo až 22 tisíc hráčů současnmě a stránku na Steamu si alespoň prohlédlo na 63 milionů lidí. Co z toho má samotné studio? Přesně to, v co doufalo.

zdroj: Total Mayhem Games

Účelem hry nabízené zdarma bylo samozřejmě oslovit nové hráče a ukázat jim, co celá série nabízí. Ostatně po dohrání The FriendShip na vás jako první vyskočí 30% sleva na předchozí díl We Were Here Forever, který je zhruba šestkrát větší než novinka (2 hodiny obsahu versus 12 hodin).

Tvůrci skutečně zaznamenali nárůst v prodeji všech předchozích her, celkově o 150 %. NavíC se jim opravdu podařilo oslovit nové trhy, když se FriendShip nejvíc daří v Asii, Západní Evropě a Latinské Americe, zatímco dosavadními dominantními trhy byly v pořadí Západní Evropa, Severní Amerika a až pak Asie.

GameDiscoveryCo se otřel i o náladu přímo ve studiu. Ostatně FriendShip původně vznikal jako rozšíření pro Forever, aby hra byla i po letech aktuální. Mělo jít o obsah na půl hodiny vydaný na svátek všech zamilovaných, ale tvůrcům přišlo škoda ho „zamknout“ za vlastnictví jiné hry.

Ze 30 minut se staly 2 hodiny, vlastní hra a odlišný přístup k jejímu vydání, který tvůrci naposledy použili s úplně první hrou We Were Here. Tehdy šlo o partičku šesti studentů, dnes má Total Mayhem Games 35 vývojářů.

A vysvětlit tolika vývojářům, že projekt, na kterém nechali rok života, se bude rozdávat milionovým davům zadarmo, nebylo snadné. Hlavouni si proto dali pořádně na čas, aby všichni byli na jedné lodi a pochopili celou strategii za tímto neotřelým rozhodnutím.

Vyzkoušeli jste We Were Here Expeditions: The FriendShip? Bylo to vaše poprvé se sérií? A přiměl vás zážitek ke koupi některého z předchozích dílů?