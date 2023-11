Nejčtenější články týdne – RoboCop překvapil, Avatar potěšil

5. 11. 2023 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Kdo by to byl čekal, že v roce 2023 vyjde hra podle RoboCopa a bude takhle dobrá? Asi málokdo. Stejně tak jsme od blížícího se Avatara neměli žádná velká očekávání a z našich prvních dojmů to zatím vypadá velice sympaticky. Mnohem lépe, než jen šablona Far Cry v jiném prostředí. Jak to celé dopadne uvidíme samozřejmě až po vydání, ale zatím nás Avatar: Frontiers of Pandora velice potěšil. Letošní rok tak zatím pořád pokračuje v nadílce lákavých a povedených her a nezbývá než doufat, že to bude příští rok pokračovat.

Nejčtenější články týdne

Redakce doporučuje

Videa