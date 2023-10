Nemožná výzva pokořena: Fanoušek dohrál Fallout 4 na 100 % bez jediného škrábnutí

30. 10. 2023 12:40 | Novinky | autor: Jan Slavík

Také vám zůstává rozum stát, když někde zmerčíte maniaky, jak si s ledovým klidem vytyčují a plní výzvy stylem: „Dohraj Dark Souls s holým zadkem bez jediného zásahu, se zavázanýma očima, při stojce na hlavě a ovládej přitom hru pomocí banánu“? Hráč s přezdívkou Vrexia nicméně odmítl podobně „triviální“ snahy a vystoupal na novou úroveň božství. A neposloužila mu k tomu žádná z her od FromSoftware, nýbrž Fallout 4.

Cíl Vrexiova snažení byl prostý: Kompletní dohrání postapokalyptického RPG od Bethesdy na 100 % včetně všech DLC, odemčení všech osad, sesbírání celé sady sběratelských předmětů a splnění všech questů. S jedním velmi drobným detailem – nainstalovanou modifikací, která postavu permanentně zabije, pokud dostane byť jediný bod poškození.

Pokud se vám právě udělalo mírně nevolno, když jste si představili, jak se o něco podobného pokoušíte, vězte, že to není všechno. Projít Fallout 4 bez zásahu by totiž zřejmě bylo až příliš snadné, Vrexia si ještě k tomu zakázal používání systému VATS, využití legendární výbavy, posilujícího jídla nebo pití, perků, co negují poškození, a všech podpůrných drog krom antibiotik.

Kdo by si snad myslel, že něco podobného zkrátka a dobře nelze provést, byl by na omylu. Jen se to vážně nepovedlo hned: Vrexia má za sebou celkem 415 pokusů, které mu dohromady zabraly přes 2 tisíce hodin čistého času, přičemž nebyla nouze i o situace, které by každého až doposud relativně mentálně zdatného jedince musely nutně proměnit v blekotající trosku – jednou třeba umřel, když mu na nohu spadl mikroskop. Jindy zakopl o pneumatiku. Nebo zkusil sebrat krabici, která se kvůli bugu vymrštila a trefila ho. A obzvlášť trpkou třešničkou se stal pokus, kdy přišel o postavu během úplně poslední mise – hra v tu chvíli byla kompletní na 99,5 %.

Vrexia má evidentně duševní odolnost šaolinského mnicha, ale i on už v jednu chvíli došel k hranicím svého odhodlání a ohlásil, že výzvu opustí a bude se věnovat jiným hrám. Nakonec se o ni ale pokusil ještě jednou a dosáhl vytouženého úspěchu. Vítězný průchod Falloutem 4 mu zabral 52 hodin a 20 minut.

Do mysli se samozřejmě krade otázka: „Proč, proboha?“ Odpověď, myslím, nebude tak složitá, jelikož nesmíme zapomenout, že krom pocitu z dosažení něčeho, co s největší pravděpodobností nikdo nikdy nezopakuje, Vrexia svou snahu také streamoval a tím na ní vydělával. Někdo vstává do práce, Vrexia pouštěl Fallout 4, jinak řečeno. Každopádně smekáme a gratulujeme!