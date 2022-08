Nemožné se stalo skutečností. Nejtěžší výzva Halo byla pokořena

4. 8. 2022 9:59 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tak se to nakonec povedlo: Po bezmála 18 letech po vydání Halo 2 byla hra pokořena na tu vůbec nejtěžší obtížnost. Jediné, co pro to bylo potřeba udělat, bylo dohrát celou hru od začátku do konce se zapnutými všemi modifikátory obtížností vyjma kamufláže, a to bez jediného úmrtí.

Dosud neexistoval důkaz, že se to někomu za 18 let podařilo. Ale teď už ho máme. Streamer JerValiN na jedenáctý streamovaný pokus konečně uspěl. Dohrál Halo 2 dle výše popsaných podmínek za 6 hodin, 29 minut a 44 vteřin, přičemž si pomohl nejen svým skillem, ale i různými glitchi a exploity, což pravidla nezakazují.

Možná se ptáte, kdo tato pravidla vůbec nastavil. Byl to jiný streamer Charlie White známý jako Cr1tikal a penguinz0, který před časem na výzvu upozornil a jejímu pokořiteli slíbil vyplatit 5 tisíc dolarů, tedy 120 tisíc korun.

JerValiN se tak může těšit na příjemné obohacení svého bankovního účtu. Jenže nedostane „jen“ 120 tisíc korun. Cr1tikal totiž po čase svou nabídku zečtyřnásobil, jelikož za původní odměnu se k pokoření výzvy nikdo neměl. Výsledná odměna tak činí 480 tisíc korun.

Ve výsledku není až tak překvapivé, že výzvu pokořil zrovna JerValiN. Byl to totiž právě on, kdo jako první zaznamenal napříč všemi Halo hrami, konkrétně rovněž Halo 2, dohrání hry na takzvanou obtížnost „deathless LASO“, tedy se zapnutými všemi modifikátory obtížnosti bez jediného úmrtí. To bylo ale o ždibíček jednoduší díky zapnuté kamufláži, což je jediný rozdíl oproti nově pokořené výzvě.