Říjnové recenze na Games.cz: Prověřené klasiky i pár překvapivých pecek

2. 11. 2023 10:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Celý letošní rok se po herní stránce zatím daří na výbornou a prakticky byste nenašli měsíc, během nějž nedorazil nějaký velmi povedený titul. A v říjnu jsme se dočkali hned několika – ať už máte raději utrápené spisovatele, pavoučí superhrdiny, oslnivě nápadité plošinovky, kreativní soulsovky, kyberpunkové řežby, nebo třeba futuristické policisty.

„EA Sports FC 24 je jednoduše další bezpečnou iterací léty prověřeného konceptu. Jestliže máte čas a chuť věnovat se Ultimate Teamu, nabídne vám zábavu na celý rok, ale jen těžko se mi hledá silný argument, proč by nový ročník neměl uniknout ani offline hráčům. Fotbal od EA zoufale potřebuje dravého konkurenta,“ píše o novém fotbalu od EA Sports Lukáš Kunce.

„Nový Fate, nová doba, nová hratelnost a staré nápady. Epický příběh jak vystřižený z anime doplňuje skvělá hudba a dabing. Škoda jen, že souboje s bossy nejsou zajímavější a ty s klasickými nepřáteli o něco kratší. Jinak ale Fate/Samurai Remnant nedělá svému slavnému jménu vůbec ostudu,“ pochvaluje si anime avantýru Michal Krupička.

„Zábavná a povedená simkáda s bezkonkurenčním vozovým parkem, živou umělou inteligencí protivníků a výborným jízdním modelem. Forza Motorsport sice graficky a technologicky neposouvá laťku závodních her, ale v podstatě na svých platformách nemá soupeře,“ chválí nové závody Jakub Malchárek.

„Návrat do minulosti se všemi klady a zápory, které k tomu patří, ale i směsicí mechanismů, které k sobě ne vždy zrovna ladí. Pokud se vám moc stýská po asasínech, u kterých hrálo plížení prim, jste tu správně; nečekejte však novinku, která by zvládla předčit starší díly série,“ soudí o hledání kořenů zabijácké ságy Šárka Tmějová.

„V jádru docela sympatická a příjemná adventura trpící na neuvěřitelně nízkou obtížnost a nenápaditou hratelnost. Nohy jí podráží také vyloženě mrtvolný audiovizuál. Celá hra vypadá, zní a hraje se jako několik generací starý pokus o detektivku pro děti a jedině pro ně může být použitelná,“ hodnotí detektivního pokémona Adam Homola.

„Na nástupce velikánů jako Medieval II nebo Rome II si ještě budeme muset počkat, ale i tak je Pharaoh nejlepší pokus o historický Total War od Attily, a to přestože si půjčuje spoustu systémů z Warhammerů či titulů s cedulkou Saga. Body si přičtěte zejména, jestli máte kladný vztah ke starému Egyptu a vystačíte se dvěma, třemi odehranými kampaněmi. Pokud očekáváte naopak rozmáchlou zábavu na stovky hodin nebo jednotky konkurující svou rozličností fantasy větvi série, hrozí, že se ve Pharaoh začnete nudit,“ usuzuje o egyptském válčení Ondřej Rolník.

„Parádní kapesní tahovka, kterou můžete díky nabitému obsahu hrát takřka donekonečna. Wargroove 2 uchvátí krásným zpracováním, novými mechanismy a špičkovým roguelitem módem Conquest. Byť na PC bych asi sáhl po komplexnějších strategiích, na Switchi rozhodně patří mezi klenoty,“ neskrývá nadšení Jakub Malchárek.

„Nová krev do žil stagnujícího žánru a jedno velké překvapení. Lords of the Fallen je příklad hry, do které zjevně natekla spousta lásky a pečlivě promyšlených nápadů. Výsledek předčil má očekávání,“ libuje si Pavel Makal.

„Spider-Man 2 se co do inovací na rozdíl od svých protagonistů drží při zemi a sérii jako takovou nikam neposouvá. Stojí na velmi pevných základech, které jen jemně obměňuje, většinou správným směrem, a vypráví příběh, který není moc překvapivý, ale i tak je příjemné si ho prožít. Je to opět skvělá akční adventura, ale příště už by to chtělo opravdu citelnější posun,“ s mírnými výhradami doporučuje novinku od studia Insomniac Patrik Hajda.

„Hrát Super Mario Bros. Wonder je čirá radost. Návrat k 2D plošinovkovým kořenům se Mariovi a jeho přátelům povedl na jedničku s hvězdičkou, hravě kombinuje nostalgické prvky starších her se závany novoty a s pravidelnými příděly nových nápadů a mechanismů se jen tak neohraje,“ chválí nového Maria Šárka Tmějová.

„Cities: Skylines IIse na omak podobají prvnímu dílu, jehož mechanismy ale tvůrci prakticky po všech stránkách prohlubují, rozšiřují a vylepšují. Obsahu sice momentálně nabízí o něco méně, základy jsou však pevné jak skála a po herní stránce máme čest s výbornou budovatelskou strategií. Zážitku i celkovému dojmu nicméně bohužel bez milosti láme vaz tristní technický stav,“ píše v rozmrzelosti nad nedodělaným technickým stavem nové městské budovatelské strategie Jan Slavík.

„Funkční port klasiky, který udělá radost převážně fanouškům. Příběhem, atmosférou a otevřeným světem působí Gothic skvěle i po dvaceti letech. Škoda, že se přepracování nedočkal i příšerný souboják a že po technické stránce stále není bezchybný,“ není z portu slavného RPG příliš nadšený Jakub Malchárek

„Hellboy: Web of Wyrd je dost jednoznačně nejlepší titul s Hellboyem vůbec. Je zajímavý a může se pochlubit poutavým světem i příběhovým podhoubím, které ctí svět vzešlý z pera Mikea Mignoly. Nicméně pomalý a monotónní soubojový systém hru obrovsky sráží na kolena,“ kritizuje neohrabaného pekelníka Zbyněk Povolný.

„Skvělá jednohubka s výborným soubojovým systémem, kouzelnou stylizací a parádní hudbou v rytmu flamenca. Z En Garde! srší humor, šermířské souboje jsou nabité akcí a správně uspokojivé. Škoda relativní krátkosti, jednoduchého platformingu a nezajímavého příběhu,“ raduje se z šermířské hříčky Jakub Malchárek.

„Mysteriózní detektivka plná bizarních momentů a občas na můj vkus až příliš zašmodrchaného vyprávění, ze které ovšem kape osobnost a charisma na litry. Remedy budují své prapodivné univerzum na silných základech a výsledkem je skvělá, originální hra. Jen rozhodně není pro každého,“ skládá poklonu Pavel Makal.

„Ghostrunner 2 je extrémně návyková a zábavná hra, která dělá čest svému předchůdci. Většina změn je k lepšímu, ale jsou i změny, které tak úplně neladí s celkovým vyzněním hry. I tak se však Ghostrunner 2 určitě zařadí mezi nejlepší akční hry tohoto roku. Druhý díl se opravdu povedl,“ doporučuje divokou řežbu Zbyněk Povolný.

„Heretic's Fork bere osvědčené systémy a jejich smícháním vytváří velmi svěží a návykovou hru. Recyklací okořeněný deckbuilding tu roztáčí pekelná soukolí docela obyčejného tower defense a vše to zastřešuje humor a celková estetika. Skvělá indie jednohubka, od které se jen tak neodtrhnete,“ chválí indie návykovku Patrik Hajda.

„El Paso, Elsewhere bude pro hodně lidí návratem do doby, kdy byly akční hry vlastně příjemně přímočaré. Neotřelé noirově nadpřirozené zasazení i akce plná zpomaleného času a odletujících nábojnic zabaví. Příběh dokáže udržet u obrazovky, hra ale bojuje s nedostatkem rozmanitosti. Škoda i umělé inteligence, co moc rozumu nepobrala,“ soudí o poctě Maxu Paynovi Michal Krupička.

„Fantastická adaptace kultovního akčňáku, která nemůže nechat žádného fanouška kyberpolicisty Alexe Murphyho chladným. RoboCop: Rogue City je skvělá střílečka říznutá robustním RPG a adventurou, kde vaše rozhodnutí mají dopad na příběh. I přes místy neotesanou grafiku jde o výbornou poctu filmům, kterou je navíc parádní zábava hrát,“ oslavuje akční pecku na konec měsíce Jakub Malchárek.

