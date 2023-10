Gothic – recenze portu kultovního RPG na Switch

21. 10. 2023 18:00 | Recenze | autor: Jakub Malchárek

Co k recenzi na switchový port přes 20 let starého legendárního RPG Gothic říct? Snad jen nadšeně zvolat: „Je to Gothic!“ ale zároveň je nutné si jedním dechem povzdechnout: „Je to Gothic…“ Má kultovní hra své místo a smysl na konzoli, na které si můžete zahrát Zaklínače 3, Skyrim nebo modernějšího duchovního nástupce Risen? A má co říci i po dvou dekádach, kdy se svět otevřených RPG změnil k nepoznání?

Vítejte v Kolonii

Gothic na Switchi je v první řadě autentický. Dobrodružství v ponuré trestanecké kolonii se s vámi nemaže a, stejně jako její obyvatelé, vám nedá nic zadarmo. Ve své době právě ponurý příběh a nesmlouvavá hratelnost promlouvala k hráčům a hráčkám, kterým vadila určitá fantasy šablona The Elder Scrolls III: Morrowind. Gothic je dodnes svým zasazením a netradičním světem unikátní.

I v dnešní době je zajímavý výborným epickým příběhem a je skvělou ukázkou typické hry na hrdiny, kde se z bezejmenné nicky stanete nabušeným zachráncem světa, který kolem sebe metá ohnivé koule a snídá maso skřetích válečníků. Je také skvělý designem otevřeného světa a úkolů, které vás nevedou za ručičku.

V době, kdy expanzivním RPG vládnou obrovské mapy, poseté ikonkami questů a vedlejších aktivit, je osvěžující vrátit se do éry, kdy se na poměrně kompaktní rozloze orientujete převážně podle bodů v krajině a kde vás k úkolům nenaviguje obrovská svítící značka.

Mezi třemi tábory

Procházky temnými hvozdy jsou na nižších úrovních, kdy vám hrozí smrt za každým bukem, stejně atmosférické jako kdysi. Přitom se ale rozhodně nemůžete vydat, kam se vám zamane. Gothic vás šikovně drží v mantinelech obtížností protivníků a velice tvrdě a násilně poznáte, že jste vkročili, kam nemáte.

Přílišný backtracking možná zbytečně plýtvá vaším časem. Hlavně ze začátku jste neustále nuceni pendlovat mezi trojicí znesvářených táborů. Na druhé straně vás díky tomu i po letech Gothic dokáže pohltit živoucím světem, který budete znát jako své zablácené kopáčské škorně. Na Switchi navíc vše běží v konstantních 60 snímcích za vteřinu a textury jsou krásně ostré, byť na geometrii a modelech postav se čas podepsal asi nejvíce. Našinci jistě uvítají přítomnost české lokalizace.

Frustrující souboje

Na co se ale nováčci na své první cestě do Kolonie musí připravit, je jeden z nejhorších soubojových systémů vůbec. Kombinace držení tlačítka a kvedlání analogovou páčkou je stejně toporné a těžkopádné jako bylo na klávesnici a ve výsledku je nejspolehlivější taktikou na zprovozování neřádů ze světa máchání zbraní zleva doprava, protože jakýkoliv pokus o řetězení útoků bývá po zásluze potrestán.

Obzvláště frustrující jsou souboje se skupinami nepřátel, protože ve hře je naprosto brutální systém zamknutí na jednoho protivníka. O nějakém rychlém přepínání a prioritizaci cílů si můžete nechat jenom zdát, takže je nejlepší strategií taktický úprk s následným vyvražďováním roztroušených nepřátel nebo šermování mečem zády k překážce, aby vám protivníci neskákali do zad. Frustraci nepomáhá ani špatná odezva ovládání, kdy některé povely musíte zadávat vícekrát nebo čekat na dokončení zdlouhavé animace. Měnit zbraně ve víru boje je proto takřka nemožné. Což je škoda, protože nově se můžete vybavit třeba dvěma odlišnýmmi zbraněmi na blízko.

Díky tomu je pohybové ovládání na Switchi spíše hříčka, kterou si můžete vyzkoušet tak maximálně na slabších nepřátelích, ale rozumně s ním hru hrát a dohrát nejde.

Úplně nejspolehlivější metodou boje stále zůstává glitchování nepřátel o překážky. Stejně jako kdysi. Stačí jen nalákat protivníka do překážky, o kterou se zasekne, a nebožáka ustřílet lukem nebo upižlat z místa, odkud na vás nemůže. Všechny tyto taktiky a prvky samozřejmě fanoušci a nostalgici důvěrně znají, takže se pojďme podívat na to, co switchová verze přináší nového.

Novinky na Switchi

Uživatelské rozhraní konečně připomíná moderní RPG a notně zlepšuje dojem ze hry. Léčivé lektvary můžete přiřazovat na tlačítka rychlé nabídky, kouzla do zbraňového kolečka, předměty jsou v inventáři roztříděné v moderním dlaždicovém zobrazení do kategorií, všechnu kořist z truhel a mrtvol můžete sbírat jedním tlačítkem a kupříkladu mapa má svojí dedikovanou záložku.

Obrovsky potěší taky možnost rychlého ukládání a načítání stisknutím kombinace „R“ a tlačítka „+“, respektive „-“. Věřte mi, že to je velká změna, protože ukládat a načítat budete často. Gothic staromilsky nemá autosave a ve hře, kde je každý souboj vabank a každé sbíhání skály potenciální smrt, je důležité mít rychlé ukládání na konečcích prstů.

Seznam oprav nejrůznějších bugů a glitchů je vyčerpávající, ale bohužel se nepodařilo vychytat všechny chyby. Sice jsem nenarazil na vyloženě žádný zabugovaný quest nebo nefunkční interakci, která by znemožnila dohrání hry, ale to neznamená, že je technický stav v pořádku.

Hra často padá, občas nelze střílet z luku a pomůže jen výměna zbraně, někdy zase nesedí ceny u obchodníka a výsledná suma, za které zboží směňujete. Dále sem tam hra nezaregistruje zásah zbraní, přestože zvuková odezva tvrdí něco jiného. Umělá inteligence v podstatě neexistuje a dělá psí kusy, což je frustrující hlavně u spolubojovníků a vyvolaných jednotek.

Ve hře dále nepochopitelně chybí nastavení světlosti. Obzvláště při cestách, kdy vám na Switch svítí jiný zdroj světla, je viditelnost obrazu mizerná, nemluvě v interiérech, ve kterých je i s pochodní už tak dost snadné přehlédnout důležitý předmět nebo spínač. Na okraji zorného pole navíc často problikávají textury a to samé platí pro vzdálené objekty.

První pohled na Starý tábor tak není pěkný, protože hra jakoby se neuměla rozhodnout, jestli zobrazit nízkopolygonový objekt, nebo ten detailnější se stíny, a epilepticky mezi nimi přeblikává. Znatelné je i doskakování jiných stínů a objektů.

Zkrátka Gothic

Dělá něco z toho hru nehratelnou? V žádném případě. Je kvůli výše uvedenému Gothic místy frustrující? Extrémně. U dvě dekády starého titulu bych zkrátka očekával lepší péči bez kompromisů. Gothic měl vždycky pověst tak trochu rozbité hry a zdá se, že ani verze na switch se tohoto „renomé“ tak úplně nedokáže zbavit.

Jestli do hry naskakujete proto, že si chcete doplnit vzdělání a zahrát si klenot ze začátku milénia, obrňte se obrovskou porcí trpělivosti. Gothic vám nedá nic zadarmo a místy po vás bude vyžadovat možná až příliš velké oběti. Příprava na vydání portu Gothic II v listopadu je to slušná, ale od restaurování druhého dílu budu očekávat mnohem více, protože je tou výstavní skříní celé série

Na druhé straně pokud hru bezpodmínečně milujete, není důvod, proč byste měli s koupí otálet. Byť bych od portu dvacet let staré hry čekal lepší technický stav, díky úpravám uživatelského rozhraní, opravené většině bugů a přizpůsobenému ovládání pro konzole, jde docela dobře o definitivní verzi, jak si Gothic zahrát bez modování a komunitních patchů. I přes všechny výtky se v jádru stále skrývá parádní RPG.