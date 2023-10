Forza Motorsport – recenze parádního okruhového závodění

4. 10. 2023 20:07 | Recenze | autor: Jakub Malchárek

Na novou okružní Forzu Motorsport jsme čekali dlouhých šest let. Přesto, že se toho pod kapotou změnilo jen málo, stále je zde především vyladěný a spolehlivý motor, který jen čeká, až sešlápnete plyn a vyženete otáčky do vyšších tisícovek. Motorsport dělá jen opatrné kroky vpřed a více než reboot, o který by podle názvu mělo jít (tento díl nemá číslovku), jde vlastně jen o více téhož samého s trochu vyleštěnější karoserií. Byla to ale překážka, abych se u hraní královsky bavil? V žádném případě.

Jízdní model je parádní a skvěle balancuje mezi arkádou a simulací. Seznam vozů k zakoupení je nesmyslně dlouhý. Grafika dokáže občas vyčarovat nádherně fotorealistické scenérie a široké nastavení obtížnosti prověří řidičské schopnosti úplných začátečníků i zkušených harcovníků.

Jízdní model

Řízení je ve Forze Motorsport hlavně autentické, ale pokud do série naskakujete právě s tímto dílem, nečekejte vyloženě hardcore simulaci. Závodění má sice blíže k arkádě než takové Gran Turismo 7, rozhodně ale počítejte s tím, že každé auto má odlišné vlastnosti. To si pište, že záleží, jestli se do zatáčky řítíte v Nissanu GT-R s náhonem na všechny čtyři nebo v zadokolce Porsche 911 GT3. A tak to má být!

Ostatně míru simulace a obtížnosti si můžete sami nastavit. Reálnějšího jízdního zážitku dosáhnete nejen povypínáním asistentů, ukazatele ideální stopy a zóny brždění, ale hlavně skvěle upravitelnou obtížností. Protivníci mají v základu osm úrovní schopností, které diktují, jak rychle a dokonale budou po trati kroužit.

Do toho má ještě hra tři režimy simulace. Od jednoduché, kde nemusíte řešit nic jiného, než brzdu, plyn a otáčení volantu, a taky můžete libovolně vracet čas po každé chybě. Úplně jiný motorsport zažijete na expertní obtížnosti, kde už musíte myslet na opotřebení pneumatik, spotřebu benzinu, kde jsou penalizace za jízdu mimo trať a nedovolené předjíždění tvrdší, a kde kolize nejsou jen kosmetické škrábance a promáčkliny na karoserii, ale projevují se na chování vozu.

S obtížností můžete libovolně žonglovat před každým závodem a čím si uděláte grand prix těžší, tím vyšší peněžní odměnu dostanete. Dokonce hra zachází tak daleko, že si v kariéře sami vybíráte startovní pozici na roštu. Jedete trať, kterou moc neumíte a očekáváte tuhou konkurenci? Není problém startovat ze čtvrtého místa a jen útočit na bednu. Jezdíte si jen tak pro radost a chcete zažít co největší masakr v první zatáčce? Klidně můžete dynamicky obtížnost snížit a do klání vyrazit z poslední příčky. Samozřejmě i startovní pozice ovlivňuje počet vyjetých kreditů za závod.

Vychytralá AI

Vývojáři z Team 10 Studios naprosto skvěle zvládli umělou inteligenci protivníků. Z rivalů máte pocit, že za volantem sedí skuteční, chybující lidé a ne dokonalé stroje, které se perfektně drží ideální stopy a jsou v podstatě omezováni jenom výkonem auta.

Díky tomu dokáží být závody napínavé až do úplného konce. Několikrát jsem zažil nervydrásajících klání, ve kterých jsem z druhého místa nebyl schopen stáhnout náskok na protivníka. Jenže ejhle, soupeř začal v poslední zatáčce pozdě brzdit a už mu od pneumatik odletují trsy trávy, zatímco vyjíždí mimo trať. Někdy zase narazíte na zlomyslného řidiče, který si neodpustí agresivní štulec nebo nepěkné a nečisté blokování před zatáčkou.

Ač pokaždé oplakávám sedřený lak při brutálních startech a hromadných karambolech v prvních zatáčkách, protože opozice si s nějakým bouráním a vybržďováním moc hlavu neláme, je to velmi příjemná změna od bezchybných a sterilních řidičů v jiných hrách.

Kariéra šampiona

AI si naplno užijete jenom v kariéře nebo volné jízdě, které věřím, že matadoři přeskočí a vrhnou se rovnou do výborného multiplayeru se sezónními závody a šampionáty. Pokud se alespoň ze začátku chystáte hrát hlavně proti počítačem řízeným protivníkům, dostanete pořádný mód kariéry plný soutěží o tematické poháry. Soupeřit budete v předem daných tematických kategoriích v pěti až šesti individuálních závodech.

Ve Forze Motorsport si navíc auta můžete dále upravovat. Nainstalovat turbodmychadlo, nastavit šířku a směs pneumatik, nové výfukové ústrojí, setrvačník, ale i aerodynamické prvky. A to ani nezmiňuju, že skuteční hračičkové mohou štelovat délku převodů i rozložení brzd!

Každá součástka má přímý vliv na chování auta. S lepší převodovkou rozhodně poznáte, že řazení je svižnější, s odlehčenou kastlí a lepšími brzdami zase můžete později brzdit do zatáček a auto méně plave. Motorsport zkrátka plní sny každého milovníka simkád.

Není to ale tak, že byste si koupili auto, okamžitě jej šoupli na zvedák a všechny originální díly vyměnili za ty sportovní. Vůz za každý absolvovaný úsek trati dostává zkušenosti podle toho, jak dokonale jste danou část asfaltu projeli. Ze zkušeností jsou úrovně a jednotlivé úrovně odemykají možnosti úprav vozů.

Zprvu mi tohle omezení přišlo zbytečně úmorné, nelogické a grindovací, ale musím říct, že postupem času jsem systému docela přišel na chuť. Je skvělé projíždět šampionátem a pozorovat a hlavně cítit, jak se vaše plechová vražda z 80. let mění v krvežíznivou bestii, která trhá asfalt a pod kapotou jí skučí turbo. Navíc ani s tím grindem to není tak žhavé. Pokud v závodech neděláte vyložené fauly, dostanete většinou hned několik úrovní za okruh.

Každému závodu v kampani předchází dvou až tříkolový trénink, který si klade jasný cíl: Seznámit nováčky s okruhem, rozložením zatáček, nechat je vyjezdit a zvyknout si na chování auta. Na druhé straně ti, kteří takovou Suzuku, Spa, Silverstone nebo Le Mans zajedou i poslepu, je mohou s čistým svědomím přeskočit, byť vám o této možnosti nikdo neřekne a je skryta v menu.

Všechna auta světa

Byť závodní kategorie kariéry jsou pestré a protáhnou vás auty ze 70. let až po nejmodernější hypersporty, přál bych si, aby se méně závodů soustředilo na německé automobilky. Není to nějaká averze vůči vozům VW Group, BMW a Mercedes-Benz, ba naopak, oproti Gran Turismo 7 cením bohaté zastoupení modelů evropských značek. Jen jsem těch závodů v různých Audi, Porsche a meďourech odjel zkrátka příliš. Je to ale spíše povzdechnutí osobních preferencí. Někdo má radost, že v GT7 může jezdit ve 150 konfiguracích Nissanu Skyline, jiný zase, že ve Forze Motorsport nasedne do všech myslitelných BMW.

Jinak se ale vozovému parku nedá nic vytknout. Opravdu! Forza Motorsport startuje s masivním zastoupením aut a modelů napříč poslední stovkou let, ve které nemá konkurenci. Kdybych měl být extrémní hnidopich a lupou bych mezi stovkami vozů hledal něco, co mi chybí, tak… Alfa Romeo je zastoupená jenom ošklivou Giuliettou QV a mezi všemi těmi Volkswageny není Scirocco z roku 2015, ha!

Užijete si tady ale jiné motoristické lahůdky jako třeba legendu Bugatti EB 110, snad všechny modely Ferrari, Jaguar E-Type, Chevroletty, Dodge, Datsuny, najdete tady i průřez formulí, speciály jako Ariel Atom či Caterham. Zkrátka je velká šance, že na co si vzpomenete, to ve Forze Motorsport najdete. Pokud si teda nevzpomenete na Škodovku, která v bohatém seznamu koncernových vozů nepochopitelně, ale očekávaně chybí.

Fotorealismus nové generace?

Rozebrali jsme nabušený dvanáctiválec, který Forze Motorsport řve pod kapotou, je ale taky třeba se podívat na křivky karoserie. Jestli po šestileté pauze očekáváte fotorealistické závody nové generace, tak vás ale musím zklamat, protože grafická revoluce se nekoná.

Auta vypadají špičkově, o tom žádná. I nasvícení je bezkonkurenční a dynamické počasí dokáže vykouzlit dechberoucí scény. Když jsem minulý týden jel po Ostravě ve své Hondě Civic a na chvíli mě oslepilo ostré podzimní slunce, říkal jsem si: „Tyjo, to je úplně jak ve Forze!“ Jaký lepší kompliment může hra dostat než srovnání s reálným světem?

Mlha, déšť, oblačnost, to všechno je v Motorsportu špičkové. O to více zarazí žalostné okolí tratí a ošklivé interiéry vozů. Už u GT7 kolovala „kontroverze“ o nehezkých zátiších oválů a ani Forza v tomto ohledu žádné mílové kroky nedělá. Textury trávníků jsou ošklivě ploché a rozmazané, stromy jsou nevzhledné slepence, které připomínají papírovou skládačku. Ale ruku na srdce: Vadí to?

Myslíte si, že si všimnete takových detailů, zatímco se kolem vás ve 200kilometrové rychlosti krajina promění v rozmazanou šmouhu? Budete zkoumat texturu přechodu mezi pískem a trávou, jakmile se budete snažit na centimetr přesně trefit vrchol zatáčky? Spíš ne.

Čeho si ale všimnete jistě, jsou podivně nízkodetailní pohledy zpoza volantu. Bohužel je to můj preferovaný způsob, jakým hraju závodní hry, a Forza mě donutila většinu okruhů jezdit s kamerou zpoza auta (i proto, že burácení motorů je v kokpitech příliš ztlumené). Palubní desky jsou rozmazané, výduchy klimatizace ani ovládací prvky středové konzole nevypadají dobře, protože jim chybí detaily a stříbrolesklé odlesky emblémů zvláštně odrážejí světlo.

Opět: Je to nějaký zásadní problém, který ubírá na zážitku? V žádném případě, jen zkrátka nečekejte, že Forza Motorsport je závodní hra nové generace, která bude na další roky udávat technologickou laťku. Ve spoustě ohledů je srovnatelná s dva roky starým Gran Turismo 7 a v některých dokonce vypadá hůř než PlayStationová exkluzivita.

Skvělé závody

Srovnání s GT7 je nasnadě. Jednak oba tituly kralují simkádám na exkluzivních platformách a jednak jsou si v mnohém podobné. Forza Motorsport do závodu naskakuje s dvouletým zpožděním, takže si můžeme být jisti, že některý obsah teprve dostaneme. Například nepochopitelně absentující zelené peklo legendárního okruhu Nürburgring Nordschelife, které má do hry přibýt až na jaře příštího roku.

Chcete hru, která jde více do simulace? Sáhněte po GT7. Nevadí vám větší arkádovitost a prim pro vás na trati hraje spíše zábava než puntičkářsky precizní brzdné dráhy a perfektní stopy? Jasně vede Forza. Milujete japonská auta a na Hondy, Toyoty, Nissany a Subaru nedáte dopustit? Váš titul je GT7. Jste spíše milovník euroamerických značek? Pak sáhněte zase po Forze.

Co se ale GT7 daří mnohem lépe a citelně mi v Motorsportu chybí, je nadšení a láska k automobilovému závodění. Gran Turismo skrz menu a vyčerpávající přehlídku informací zprostředkovává nefalšovanou radost ze sportu a fascinaci automobilovým průmyslem. To bohužel Forza zprostředkovat neumí. Před závodem se akorát dozvíte velmi obecný faktoid o trati, chybí encyklopedie nebo jakákoliv zajímavá historie vozů. Motorsport je zkrátka čistě o kroužení po tratích.

Když už ale dojde na pískání pneumatik a burácení motorů, je Forza Motorsport špičková a udělá radost každému, kdo místo arkádového driftování zatáčkami volí přesné průjezdy, promýšlí ideální počet zastávek v boxech a dlouhé minuty zvažuje, jestli raději do auta pořídit lepší setrvačník nebo novou spojku.