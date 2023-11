Jaké hry vyjdou v listopadu?

3. 11. 2023 9:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Listopad trochu zvolňuje v záplavě vysokoprofilových titulů, které se na nás hnaly v posledních měsících. Ale vlastně jenom trochu, protože první polovina je stále narvaná slibnými hrami. Vychází například povedená adaptace RoboCop, pokračování logického eposu The Talos Principle 2, krimi RPG Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased his Name, nebo obligátní Call of Duty: Modern Warfare III.

Dočkáme se ale i českého příběhu o legionářích Last Train Home, strategie Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin nebo remaku povedeného Super Mario RPG. Zkrátka i v předvánočním měsíci bude pořád co hrát.

2.11. RoboCop: Rogue City (PC, Xbox Series X/S, PS5)

RoboCop: Rogue City je černý kůň podzimu. Ze hry, od které málokdo něco čekal, se vyklubala fantastická adaptace kultovních filmů s kybernetickou rukou zákona v hlavní roli. Ostatně už si u nás můžete přečíst recenzi od Jakuba.

zdroj: Nacon

2.11. The Talos Principle 2 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5)

Pokračování výborného filozofického puzzle předvádí nádherná prostředí, ve kterých je třeba kreativně odemknout cestu dále a hledat odpovědi na otázky kolem smyslu života a smrti. Od prvního dílu jde vidět markantní posun v grafickém zpracování.

zdroj: Croteam

3.11. EA Sports WRC ( PC, Xbox Series X/S, PS5)

Po barvité arkádě The Crew Motorfest a očekáváném okružním ježdění Forza Motorsport se dočkají i milovníci závodění na nezpevněném povrchu. Hra s oficiální licencí WRC slibuje adrenalinový zážitek a dechberoucí grafiku.

zdroj: Electronic Arts

8.11. Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5)

Odbočka od JRPG série Like a Dragon (dříve Yakuza) se bude točit kolem Kazumy Kirjúa, který se pod maskou tajného agenta vydá do Ósaky a Jokohamy po stopách tajemného gangstera. Spin-off se odehrává po událostech Yakuza 6 a před Yakuza: Like a Dragon.

zdroj: Sega

10.11. Call of Duty: Modern Warfare III (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5)

Tak jako každý den musí vyjít slunce, musí každoročně vyjít i Call of Duty. Tentokrát uzavíráme rebootovanou trilogii Modern Warfare třetím dílem. Ve kterém kapitán Price půjde po krku ruskému teroristovi Makarovovi. Měli bychom se dočkat vedlejších úkolů s několika způsoby řešení.

zdroj: Activision

14.11. Broken Roads (PC, Xbox Series X/S, PS5)

Broken Roads je staromilské RPG, které se odehrává v postapokalyptické Austrálii. Bere si to nejlepší z Falloutu, Šíleného Maxe a Disco Elysium, takže vás v bezútěšné pustině čekají (doufejme) výborně napsané dialogy a rozhodnutí, na kterých záleží a ovlivní příběh.

zdroj: Drop Bear Bytes

16.11. Persona 5 Tactica (PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5)

Taktická odnož pátého dílu středoškolského JRPG Persona uchvátí roztomilou stylizací. To ale neznamená, že hra bude procházka růžovým sadem. V jádru očekávejte tuhou strategickou výzvu, která vaše taktické kompetence prověří v tahových soubojích.

zdroj: Atlus

17.11. Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin (PC, Xbox Series X/S, PS5)

Brutální realtimová strategie Age of Sigmar odhazuje brnění vesmírných mariňáků a vezme nás do fantasy části legendárního univerza. V Realms of Ruin bude kromě tradičního vojenství kladen důraz také na správnou ekonomiku a speciální schopnosti jednotek.

zdroj: Frontier Developments

V listopadu nezůstanou zkrátka ani majitelé Switche. Vychází totiž plnohodnotný remake původní hry z roku 1996, který kromě fungl nového a roztomilého grafického kabátku přináší také modernizaci hratelnosti.

zdroj: Nintendo

Last Train Home brněnského studia Ashborne Games vypráví neuvěřitelný příběh o československých legionářích, kteří v pancéřovém vlaku procestovali napříč celým Ruskem. Strategie, ve které na rozhodnutích záleží a volby jsou nezvratné, střídá taktické přestřelky se správou kolejnicového oře.

zdroj: Ashborne Games

30.11. Gangs of Sherwood (PC, Xbox Series X/S, PS5)

Gangs of Sherwood převádí známé pověsti o zbojnících do futuristické dystopie, ve které autokratický šerif z Nottinghamu vykořisťuje poddané a nad Sherwoodem vládne pevnou, steampunkovou rukou. Akční adventura je navržená pro hraní sólo nebo v kooperaci až čtyř hráčů.

zdroj: Nacon