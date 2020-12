Nejčtenější články týdne: Problémy Cyberpunku, změny v Diablu IV i WoWko

20. 12. 2020 19:05 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Jedním z nejčtenějších článků týdne bylo sice Diablo IV a jeho změny ve fungování zbraní, ale co si budeme povídat, i tento týden žila většina herního průmyslu Cyberpunkem. Někdo se baví jeho propracovanými systémy, skvělým příběhem a úžasnou imerzí, někdo zase jeho bugy. Namísto oslav se tak v CD Projektu teď nejspíš potí a berou prášky na uklidnění, protože to, co se v posledních dnech kolem hry strhlo, překonává snad i Anthem a Fallout 76 dohromady.

