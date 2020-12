Maximální úrovně ve World of Warcraft lze dosáhnout i úmorným sběrem bylinek

14. 12. 2020 16:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Přiznejte se, kdo máte tolik volného času a tak málo možností, jak ho využít, že byste nejradši strávili stovky hodin naprosto ubíjející aktivitou, jako je sbírání bylinek ve World of Warcraft. Hráči Doubleagent to zjevně přijde jako ten nejlepší nápad pod sluncem, protože to dělá už několik let.

Pokud bylo jeho záměrem dostat se do médií, pak se mu to rozhodně povedlo. O jeho obdivuhodných skutcích pokaždé informoval například PC Gamer a je pravda, že nám to také nedá a na něco tak unikátního musíme poukázat.

Doubleagent se proslavil tím, že se rozhodl být nejmírumilovnějším hráčem WoWka. Pokaždé, když vyšlo nové rozšíření zvyšující maximální úroveň hráče, sedl k počítači a sbíral květiny v počáteční lokaci tak dlouho, dokud se nedostal na vrchol jako všichni ostatní hráči, kteří ale pro tento úspěch vraždili.

Sběr bylinek odměňující malou porcí zkušeností vykonával v počáteční lokaci určené hráčům do 10. úrovně. Nechtěl ji opustit čistě proto, že by ho hra přinutila přidat se k Hordě či Alianci, čímž by musel vyjádřit sympatie válce, a to by rozhodně nešlo.

Nicméně Blizzard mu to protentokrát zjevně dost usnadnil. Zatímco po příchodu rozšíření Battle for Azeroth mu trvalo vyšvihnout se z úrovně 110 na 120 celých 240 hodin rozdělených do 77 dnů, nového stropu 60. úrovně z rozšíření Shadowlands dosáhl za méně než 17 dní od jeho vydání.

Upřímně nevím, jestli mám něčemu takovému vůbec zatleskat. Ale každý jsme nějaký, každého baví něco jiného a je na každém z nás, jak svůj přísně vymezený čas na tomto světě strávíme.