Age of Empires II dostane překvapivé rozšíření. I s dvěma novými národy

16. 12. 2020 | autor: Václav Pecháček

Strategie Age of Empires II je pravý opak vesničana napadeného dvěma vlky nebo paladina, kterého překvapí banda chlapů s halapartnami, protože zkrátka odmítá umřít. Do téhle více než 20 let staré legendy v lednu dorazí další dávka čerstvého obsahu, která s sebou přinese dva nové národy a tři příběhové kampaně.

DLC se jmenuje Lords of the West a rozšiřuje Age of Empires II: Definitive Edition, tedy krásný remaster originálu, který vyšel před rokem a pořád platí můj názor vyjádřený v recenzi, že jde o jednu z nejlepších modernizací, jaké jsem kdy měl to potěšení hrát.

Lords of the West, kteří vyjdou 26. ledna příštího roku a už teď si je můžete za 10 eur předobjednat, v první řadě rozšiřují řady dostupných národů o dva nováčky. Tentokrát nečekejte žádné stepní národy, Indočínu nebo africká království – DLC se trošku nečekaně zaměřuje na západní Evropu, která byla už v základní hře docela hojně zastoupená, a na scénu uvádí Burgunďany a Sicilany.

Burgunďané

Je trošku zvláštní, že dostáváme takové „druhé Francouze“, když například všechny slovanské národy včetně Čechů či Poláků jsou zastoupeny jedinou frakcí (Slované), která je navíc v podstatě Rusko, ale budiž – nepopírám, že co do mechanismů vypadají Burgunďané dost zajímavě.

Jedná se o jízdní národ se speciální jednotkou jménem Coustillier, která má bonus k útoku při zteči. Zajímavější je ale speciální technologie „Vlámská domobrana“, která všechny vaše vesničany přetvoří v milicionáře, tedy těžkou pěchotu s bonusem proti jízdě. Zajímavý způsob, jak vygenerovat rozhodující síly do posledního útoku.

Podobně drastická je i unikátní technologie, „Burgundské vinice“. Ta vezme všechno vaše jídlo a v kurzu 2:1 ho přemění ve zlato, což… Hmm. Může to být úžasné, pokud jste zamčení ve válce pikenýrů, nikdo na mapě už nemá žádné zlato a vy ho najednou odnikud vytáhnete 10 tisíc, což se v pozdní fázi hry klidně může stát. Ale taky toho jídla nemusíte mít zrovna na rozdávání, a v tom případě je to mrtvá technologie, co vám v ničem nepomůže. Zvlášť když zlato nemusí být takový problém – každý mrtvý burgundský rytíř v okamžiku skonu vrátí do pokladnice 50 % zlaťáků, na které vás přišel.

Sicilané

Ostrovní království na špičce italské boty se pyšní vynikající pěchotou a navíc umí stavět hrady a městská centra dvakrát rychleji než ostatní národy. A co je extra specifické – sicilské pozemní jednotky obdrží jen 33 % tzv. bonusového poškození, tedy především toho, které rozdávají „protijednotky“ – kopiníci mají bonus proti kavalerii a tak dále. Sicilané si tedy můžou daleko spíš dovolit přijmout co do typologie jednotek nevýhodnou bitvu, z níž by kdokoliv jiný musel ustoupit.

Unikátní sicilská jednotka, Serjeant, je pěšák, který umí stavět speciální obrannou budovu jménem Donjon. Tvůrci se zatím nepochlubili konkrétními statistikami, takže těžko soudit, nakolik to bude životaschopná strategie, ale z poznámek to vypadá, že se do Donjonu můžou nasoukat vesničané a lučištníci a pálit víc projektilů než normálně.

No a abychom pokračovali v Burgunďany nastavené tematice bonusového zlata v pozdní fázi hry, sicilská technologie „Scutage“ všem členům týmu okamžitě věnuje 15 zlaťáků za každou vojenskou jednotku. Slušná bonanza třeba pro takové Góty a další národy, které mají ve zvyku chrlit ohromné množství vojáků najednou. „První křížová výprava“ zase z každého městského centra okamžitě vygeneruje skupinku sedmi Serjeantů.

Lords of the West navíc přinesou tři nové kampaně. V burgundské si na severu Francie vybudujete vlastní říši, sicilská vás provede osudem dobrodružné dynastie Hautevillů, no a v té posední si zahrajete za Brity, konkrétně za slavného záporáka Eduarda I. Dlouhána, který z velikého Wallace nadělal pět menších Williamů.

Oznámení datadisku je docela překvapivé, protože hra je už tak k prasknutí nacpaná obsahem a nikdo by asi nemohl Microsoftu vyčítat, kdyby postupně začal soustředit všechny síly na Age of Empires IV. Objevují se dokonce názory, že hra teď bude příliš „nabobtnalá“ a že na první pohled silné nové civilizace naruší ekosystém online prostředí.

S nabobtnalostí nesouhlasím, protože jsem zvědavý na nové kampaně a vždycky si rád zahraju za národ, který se mi ještě nedostal do pařátů. Druhé obavě rozumím spíš – frakce, které přinesla Definitive Edition, byly nějakou chvíli skutečně přesílené, než se na ně vývojáři vrhli jak pastýř na ovci a bez milosti je oslabili.

Ale co. I kdyby se ukázalo, že Burgunďané a Sicilané nemají konkurenci, bude se prostě pár týdnů hrát jenom za ně a pak zase dopadne kladivo nerfu. Malá oběť za to, že jedna z nejlepších strategií všech dob nejen přežívá, ale je silnější než kdy dřív.