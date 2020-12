Herní počítač na Vánoce. Navrhujeme sestavy, které si pravděpodobně nekoupíte

18. 12. 2020 18:30 | Hardware | autor: Jiří Svák

Od minulého dílu „sestav“ už uplynulo více času, než je obvyklé. Může za to turbulentní situace na trhu hardware, která v posledních měsících přinesla spoustu novinek. Nemělo tak smysl pokoušet se o návrh herních PC, dokud se nabídka trochu neustálí.

Otázka je, zda to má smysl i nyní. Všechny důležité hardwarové novinky jsou sice venku, ale na trhu vládne zásadní nedostupnost grafických karet. A to nejen u nové generace, která po uvedení vždy trpí převisem poptávky nad nabídkou, ale také u modelů předcházejících generací. Momentálně je tak velmi špatná doba pro stavbu počítače, protože si do něj prakticky nemůžete koupit žádnou grafiku vyšší třídy. Pouze šťastlivci, kteří zrovna trefili několikaminutové okno při naskladnění novinek, se mohou dostat k něčemu výkonnějšímu.

Popravdě jsem dlouho přemýšlel, zda má vůbec smysl se za takové situace pokoušet navrhovat herní sestavy. Ale nakonec jsem si řekl, že článek můžu pojmout trochu netradičně. Namísto obvyklého trojlístku low, mid a high se podívám, jaké nejlepší PC lze za momentálního stavu postavit. A k tomu přidám návrhy na hypotetické sestavy z nových komponent, které by, nebýt mizivé dostupnosti, vycházely slušně. Takže až se kusy naskladní a ceny klesnou na normální úroveň, naházíte komponenty do košíku a můžete vesele stavět. Anebo pokud budete mít štěstí a ulovíte nějaký kus za příčetné peníze.

Nejprve ale bude vhodné zrekapitulovat si, k čemu za uplynulý půlrok v oblasti herního hardware došlo a jak jsme se do tohoto stavu dostali. Samozřejmě doporučuji si následující odstavce pročíst, ale pokud vás podrobnosti nezajímají, můžete skočit rovnou na první sestavu.

Jak to vypadá na trhu s komponenty

Druhá půlka roku 2020 se nesla v duchu nástupu nových generací. A to jak grafických karet, tak v případě AMD i procesorů. Na trh se dostaly nové grafiky GeForce RTX 3000 od Nvidia, což AMD kontrovalo svými Radeony 6000. Kromě toho jsme byli svědky toho, jak to AMD s novou generací procesorů Ryzen 5000 nandalo Intelu, který přišel o svou až dosud hájenou baštu – herní výkon.

Tyto tři velké releasy zastiňují svým významem zbytek událostí, konkurovat jim může snad jen vydání nové generace konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Z nich si ale herní PC nepostavíte, proto je v přehledu nebudu brát v potaz.

Nové grafické karty GeForce Ampere

Nová generace grafických karet od Nvidia dostala číslovku 3000. Zatím firma představila čtveřici modelů: RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 a RTX 3060 Ti, nicméně podle hardwarových klepů má v záloze rovněž další Ti nebo Super varianty, které mohou v reakci na konkurenci nabídku ještě naředit. Později očekáváme i levnější čipy, které zamíří více do nižší a nižší střední třídy.

Od čipu Ampere se předpokládal přechod na 7nm výrobní proces TSMC, což samo o sobě znamená vyšší energetickou efektivitu a potenciál vyššího výkonu. Nakonec se ale kvůli přetíženým výrobním linkám TSMC ustájila nová generace u Samsungu, který produkuje čipy 8nm procesem. Ten sice není tak pokročilý jako konkurenční TSMC, i tak se ale Nvidii podařilo vyrobit úctyhodné GPU s velkým mezigeneračním skokem ve výkonu.

Plný čip GA102 má až 10752 CUDA cores, čemuž se nejvíce přiblížil model RTX 3090 s 10496 jádry. Obrovský počet doplňuje 24 GB paměti GDDR6X, kterou Nvidia vyvinula exkluzivně pro své karty ve spolupráci s Micronem.

RTX 3090 je ve své podstatě nový TITAN generace Ampere, ačkoli tohle přízvisko oficiálně ztratil. Ukazuje na to nejen neobvyklá porce paměti (v segmentu herních karet), ale také cena, která byla na začátku stanovena na 1499 USD (41 000 Kč). Ve hrách bohužel karta příliš nepřevyšuje druhý nejsilnější model RTX 3080, je v průměru výkonnější asi jen o 10 % (s výjimkou rozlišení 4K, kde kartu tolik neomezuje procesor). Pro hráče je tak model RTX 3090 při své extrémní ceně nevýhodný.

To ale neplatí pro první představený model RTX 3080, který naopak přinesl nebývalý mezigenerační posun. Předcházející grafiku RTX 2080 Super překonala novinka v průměru o 60 %, přičemž startovací cenou zůstala na stejné úrovni, tedy 19 000 Kč. Taková byla alespoň realita u edice Founder's, kterou Nvidia vyrábí a sama prodává na svém webu, karet bylo ale velmi malé množství a ihned se vyprodaly. Modely výrobců třetích stran se pak devatenáctitisícové hranici ani zdaleka nepřiblížily, podle cenových srovnávačů stojí nyní spíše kolem 25 000 Kč, což je vskutku přestřelený příplatek. Ale taková je holt daň za nedostupnost.

Při své původní ceně by šlo o trhák, ale i po zdražení karta stále vychází optikou poměru cena/výkon dobře. Přináší cca 30 % výkonu navíc oproti minulému top modelu RTX 2080 Ti, ale stále stojí méně.

Podobně to platí i pro grafiku RTX 3070, která se výkonnostně vyrovnala čipu RTX 2080 Ti, ale cenou zamířila do vyšší střední třídy (14 000 Kč). I kdybyste narazili na volné kusy (nepravděpodobné), za takovou částku ji těžko seženete, ceny startují na 16 000 Kč podle modelu a várky. Pořád se dá ale tvrdit, že jde o výkon RTX 2080 Ti za téměř poloviční cenu.

Nejnovější přírůstek, RTX 3060 Ti, pak cílí na cenovou hladinu 11 500 Kč (Founder's Edition) s výkonem převyšujícím GeForce RTX 2080 Super, což byla ještě donedávna karta za 20 000 Kč. Za takovou cenu by šlo vskutku o velmi výhodnou nabídku z pohledu poměru cena/výkon, ale vzhledem k prakticky neexistující nabídce se karty prodávají dráž, spíše až od cca 14 000 Kč. Kdo by po této již relativně dostupné kartě toužil, musí si počkat, než se Nvidii povede alespoň trochu zásobit trh, pak by cena levnějších edicí mohla klesnout.

Nová generace AMD Radeon RX 6000 aka Big Navi



Do takovéto situace se vklínilo AMD se svými novinkami postavenými na architektuře RDNA druhé generace. Červený tým už 7nm výrobu využil u první generace RDNA, nicméně se mu podařilo dále optimalizovat architekturu GPU, takže nové grafiky se v testech ukázaly jako velmi energeticky efektivní a výrazně posunuly výkon na spotřebovaný watt.

zdroj: AMD

Od Radeonů 6000, přezdívaných Big Navi, se čekalo, že budou vhodnými alternativami Nvidie, a to včetně akcelerace ray tracingu. Vyšlo to tak na půl. Výkonnostně i cenou zeleným top modelům konkurují, problém ale znova činí dostupnost, která je podobně jako u GeForce nízká. A co se ray tracingu týče, v něm karty spíš jen dorovnaly výkon generace RTX 2000.

Vlajkovou lodí je Radeon RX 6900 XT který se nicméně svou oficiální cenou 999 USD (~30 000 Kč) řadí někam po bok edic Titan od Nvidie. Oproti RTX 3090 je to ale stále o třetinu méně, přičemž výkon je jen cca o 5–7 % nižší (podle rozlišení).

Vzhledem k vysoké ceně ale stále nemůžeme mluvit o výhodné koupi, tou je až Radeon RX 6800 XT, který má oficiální cenu stanovenou na přibližně 19 000 Kč a výkonem je srovnatelný s RTX 3080 (asi 5 % nižší, podle rozlišení). Bohužel, stejně jako u nové generace GeForce, trápí AMD mizivá dostupnost, která zvedá ceny volných kusů do nesmyslných výšin.

Za 19 000 Kč tak nekoupíte ani následující model RX 6800! Ten by se měl přitom prodávat za slušných 16 500 Kč, a konkurovat tak RTX 3070 (lehce vyšší cena, ale také vyšší výkon). Bohužel.

Níže přikládám velkou přehledovou tabulku, kde se můžete podívat, jak si jednotlivé karty stojí. Data čerpám z výborných dynamických grafů ComputerBase.de a vztahují se ke kartě Radeon RX 5700 XT (ta je ve srovnání výkonu jako 100 %). Kde chybí naměřené údaje, tam je v buňce nula. Hodnoty jsou seřazeny podle výkonu ve Full HD. Kromě aktuálních cen dostupných karet (ano, v době psaní článku to jsou 4 modely) jsem u nových generací doplnil pro zajímavost i doporučené ceny výrobce (v hranatých závorkách). Ve vedlejším sloupci pak pro srovnání najdete přibližné ceny při poslední dostupnosti. No, nevypadá to vůbec dobře.

Přehled grafických karet GPU výkon cena FHD QHD 4K aktuální / [doporučená u nové generace GPU] při poslední dostupnosti cca RTX 3090 178 204 222 [41000] 45000 RX 6900 XT 169 191 207 [30000] - RTX 3080 169 187 200 [19000] 25000 RX 6800 XT 160 177 189 [18500] 25000 RTX 3070 142 148 151 [14000] 16000 RX 6800 140 152 162 [16500] 21000 RTX 2080 Ti 139 147 153 - 32000 RTX 3060 Ti 125 129 0 [11500] 14000 RTX 2080 S 121 124 125 - 21000 RTX 2070 S 108 109 110 - 15000 RX 5700 XT 100 100 100 - 12000 RTX 2060 S 93 93 93 - 11500 RX 5700 90 90 0 - 11000 RX 5600 XT (14GHz) 84 83 0 8700 - GTX 1660 S 68 0 0 - 6500 RX 5500 XT 56 0 0 4800 - GTX 1650 S 52 0 0 5300 - RX 580 8 GB 52 0 0 5300 - GTX 1060 6 GB 49 0 0 - 5500

Nedostatek komponent na trhu

Nejvýkonnější kartou, kterou lze od AMD koupit za běžnou cenu, je až Radeon RX 5600 XT z minulé generace, což je výkonnostní hladina GeForce RTX 2060. U Nvidie je to bohužel ještě horší, k sehnání je maximálně GeForce RTX 1650 Super, tudíž nižší třída, která dnes na nové hry na nejvyšší detaily stačit nebude.

Pořídit si něco výkonnějšího lze tak pouze v rámci hotových sestav anebo trpělivým sledováním eshopů s vědomím, že se nákup oproti normálnímu stavu značně prodraží.

Důvodů k takové situaci je vícero. Prvním je nedostatek volných výrobních kapacit, na které má a měla vliv nejen pandemie koronoviru, ale rovněž enormní poptávka po moderních výrobních závodech. Na podzim se kromě launche nových generací hardware pro PC totiž sešel ještě nástup nových konzolí. To vše vytěžuje zavedené polovodičové výrobce na maximum, nejvíce pak TSMC, které disponuje žádaným 7nm procesem. Na něm vznikají jak APU pro konzole, tak i grafické karty a procesory AMD (a dokud se Nvidia nepřesunula k Samsungu, chtěla u TSMC vyrábět také).

No a vzhledem k tomu, že na 7nm čipech jsou postaveny poslední dvě generace GPU od AMD, chybí na trhu prakticky celá produkce červeného týmu. Nvidia se zase nešťastně rozhodla, že zahájí doprodej svých karet RTX 2000, přičemž ale nestíhá dodávat do obchodů novou generaci, takže k dispozici nemáme rovněž skoro nic.

Podle hardwarových kuloárů má s vyprodanými sklady co do činění také obnovená poptávka po těžbě kryptoměn. Jejich vývoj už nějakou dobu nesleduji, takže vám zasvěcený komentář nepodám, ale doslechl jsem se, že u populárních derivátů došlo k jakémusi technologickému upgradu, který znova oživil těžení pomocí GPU.

Oba polovodičoví giganti slibují nápravu a zvětšení dodávek do obchodů, ale zatím se jim to moc nedaří. Obzvlášť v Česku, na které se pohlíží jako na malý trh, kam se s nedostatkovým zbožím výrobci příliš nehrnou (známe to každý rok z launche nového iPhonu). Snad se po Novém roce situace spraví.

Nové procesory AMD Ryzen 5000

Abych neskončil negativně, podzim se nesl rovněž ve znamení nových procesorů, a ty kladně překvapily. AMD vydalo generaci Ryzen 5000, která si polepšila v IPC asi o 15 % a zvýšila takty. Celkově to stačilo k tomu, aby AMD opanovalo žebříčky herního výkonu, které dosud patřily Intelu. Svou neotřesitelnost v aplikačním výkonu při vytížení všech jader už AMD jen potvrdilo.

Zamrzí ale nárůst ceny. Tak například šestijádro s 12 vlákny, v generaci 3000 sehnatelné od 6000 Kč (varianta s „X“), teď startuje za 8300 Kč. Výkonem ale v průměru převyšuje dřívější osmijádro Ryzen 7 3700X, takže to lze považovat za adekvátní cenu. Jen ten poměr cena/výkon se tolik neposunul. Ve hrách si ale určitě polepšíte, tam je mezigenerační nárůst FPS přes 25 %!

Jak už jsem ale referoval výše, ani s novými Ryzeny se v obchodech příliš nesetkáte. Občas někde skladem jsou, ale většinou si musíte počkat.

CPU Jádra Technologie Takt (GHZ) Cache (MB) TDP (W) Chladič Cena (~Kč) Ryzen 9 5950X 16/32 Zen 3

(7 nm) 3,4–4,9 64+8 105 - 22400 Ryzen 9 5900X 12/24 Zen 3

(7 nm) 3,7–4,8 64+6 105 - 15400 Ryzen 7 5800X 8/16 Zen 3

(7 nm) 3,8–4,7 32+4 105 - 12400 Ryzen 5 5600X 6/12 Zen 3

(7 nm) 3,7–4,6 32+3 65 Wraith Stealth 8300

Nejlepší herní PC v době prázdných regálů

Z předcházejících řádků je jasné, co bude základem sestavy, kterou si momentálně můžete koupit a složit. Nejvýkonnějším čipem, který je skladem za normální cenu, je Radeon RX 5600 XT. Karta to je poměrně slušná a řadí se výkonnostně mezi GeForce RTX 2060 a RTX 2060 Super. Ray tracing si na ní nezapnete, ale takový Cyberpunk 2077 rozběháte na střední detaily nad 60 FPS. S novým Assassin's Creed Valhalla by si pak karta měla poradit ve Full HD na Ultra, a to dokonce i v 60 FPS.

Není to tedy žádné ořezávátko, dobře si zahrajete i nejnovější herní hity. Jen budete omezeni na rozlišení Full HD (QHD/1440p, obávám se, pouze s výrazným snížením grafických detailů). A to i proto, že aktuální herní hity už začínají vyžadovat spoustu grafické paměti (vizte test AC: Valhalla), přičemž RX 5600 XT má „jen“ 6 GB VRAM.

Zvolená edice Asrock Phantom Gaming RX5600XT 6G OС má ale naštěstí už rychlejší paměti s propustností 14 Gb/s, nejde tedy o pomalejší model ze začátku prodejů. Grafika RX 5600 XT totiž neodstartovala zrovna příkladně, AMD na poslední chvíli upravilo firmware karty a navýšilo frekvenci pamětí z 12 GHz na 14 GHz, a to proto, aby se novinka vyrovnala konkurenci. Přineslo to problémy výrobcům, kteří měli na trhu najednou vícero variant, a rozhodně to nepomohlo v orientaci zákazníkům. Více si můžete přečíst v článku o Radeonu RX 5600 XT.

Ale zpátky k sestavě. Co se procesoru týče, uchýlil jsem se k osvědčené volbě: Ryzen 5 3600. Ne že bych nebral v úvahu nový Ryzen 5 5600X, ale ten je bohužel aktuálně nedostupný. Předcházející šestijádro nicméně k takové kartě sedne dobře i dnes, a navíc ušetříte, protože nástupce je podstatně dražší, zatímco Ryzen 5 3600 se drží pořád na stejně výhodné ceně. Šest jader, dvanáct vláken za pět a půl tisíce? Není co řešit.

Osobně bych ale pro procesor už volil novou desku s čipsetem B550. Námi dříve doporučovaná MSI B450 Tomahawk má stále své kvality, ale s novým čipsetem máte větší šanci na podporu budoucích generací Ryzenů.

Pro sestavu této výkonnostní úrovně dobře poslouží třeba ASUS TUF Gaming B550M-PLUS v kompaktnějším formátu mATX, což vyhovuje dnešním požadavkům na menší PC skříně. S cenou 2700 Kč jde navíc o dostupnějšího zástupce v této kategorii.

Zbytek sestavy je podobný dřívější střední třídě. 16 GB RAM, kvalitní semimodulární zdroj Seasonic s výkonem 650 W, který umožní i případný upgrade na výkonnější grafiku, a samozřejmě SSD (za nízkou cenu lze dnes už pořídit třeba terabajtový PCIe model od Intelu). PC skříň je individuální, já už poněkolikáté volím levnou SilentiumPC Regnum RG4T, ale klidně si vyberte sami dle vkusu a rozpočtu.

Jako upgrade přichází v úvahu paměti, které jsou dnes opravdu levné. Sice si při hraní stále vystačíte s 16 GB, pokud tedy nebudete mít na pozadí otevřených 50 záložek v Chromu, a navíc zrovna paměť jde jednoduše dokoupit a přidat i později, ale pokud chcete, můžete vzít rovnou 32 GB, neprohloupíte.

Komponenta Model Cena (Kč) CPU AMD Ryzen 5 3600 5600 GPU Asrock Phantom Gaming RX5600XT 6G OС 8700 MB ASUS TUF Gaming B550M-PLUS 2700 RAM Kingston HyperX Fury 2× 8 GB DDR4 3600 MHz (HX436C17FB3/16) 2000 PSU Seasonic Focus 650 Gold SSR-650FM 2500 SDD Intel SSD 660p M.2 1TB 2600 HDD Seagate BarraCuda 2TB 7200 ot./min ST2000DM008 1400 cooler SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 700 case SilentiumPC Regnum RG4T SPC178 1200 27400

Hypotetická vyšší třída

Pojďme si na chvíli představit, že nové generace karet jsou běžně k mání, a postavme si kolem toho herní sestavu.

Nové grafiky Ampere a Big Navi mají totiž výborný poměr cena/výkon – obzvlášť naposled představený čip GeForce RTX 3060 Ti s výkonem převyšujícím RTX 2080 Super. Pokud byste se podívali do přehledové tabulky GPU výše, zjistili byste, že grafika RTX 3060 Ti má v rozlišení QHD (1440p) 129 % výkonu Radeonu RX 5700 XT při oficiální ceně 11 500 Kč. Jedno procento výkonu byste tak dostali asi za 89 Kč. To je výhodnější než Radeon RX 5600 XT (102 Kč), Radeon RX 6800 XT (104 Kč) nebo i GeForce RTX 3080 (101 Kč).

Naposledy jsem sice ve srovnávači zachytil prodejní cenu 14 000 Kč, ani při této hodnotě by však poměr cena/výkon nevycházel špatně (112 Kč). Jestliže by se vám podařilo ulovit kus, dostali byste výkonné herní PC za dobrou cenu.

Podobně výhodná by byla i výkonnější alternativa s GeForce RTX 3070. Grafika má stanovenou cenu 14 000 Kč a výkonem je 148 % nad Radeonem RX 5700 XT ve Full HD (95 Kč za procento výkonu). Ale samozřejmě, po RTX 3070 za 14 000 Kč není ani vidu ani slechu, od startu prodeje se v ČR mihlo pár kusů začínajících nejméně na 16 000 Kč (obvykle ale za více).

Dobrá, předstírejme, že máte kartu doma, co k ní napárovat za procesor? Nabízí se tři volby: Ryzen 5 3600 (5600 Kč) s dobrým poměrem cena/výkon, který ale nevyrenderuje tak vysoká maximální FPS. Nový Ryzen 5 5600X (8300 Kč), který ve hrách těží z nových jader Zen 3, ale je také o poznání dražší. A někde mezi nimi je Intel Core i5-10600KF (6200 Kč) – stejný počet jader a vláken, horší poměr cena/výkon oproti Ryzenu 5 3600, ale zase levnější ve srovnání s Ryzenem 5 5600X. Uf.

Volba zde není jednoznačná, tak to vezmu vylučovací metodou. Při takovém výkonu GPU už se předpokládá, že uživatel má v plánu hrát v rozlišení QHD. V něm už není úzkým hrdlem procesor, ale právě grafická karta, takže v reálném provozu rozdíl mezi oběma Ryzeny a Intelem nepoznáte. Při volbě levnější varianty navíc můžete ušetřené peníze investovat do výkonnější grafiky. Nejnovější Ryzen tak vypadává ze hry.

Rozstřel mezi Intelem a Ryzenem 5 3600 už není tak jasný jako v minulosti. Core i5-10600 ve variantě KF (tedy s otevřeným násobičem, ale bez integrované grafiky) klesl až na cenu 6200 Kč, což je aktuálně jen o 600 Kč více než Ryzen 5 3600. Výkon ve hrách je přitom vyšší. Já osobně bych i přesto volil Ryzen, protože s deskou B550 nabídne možnost upgradu klidně i na o poznání výkonnější CPU typu Ryzen 7 5800X anebo na budoucí potenciální bestseller Ryzen 5 5600 bez X.

Platforma Comet Lake bohužel nenabízí takovou perspektivu. Kompatibilitu se socketem LGA1200 Intel údajně zachová u chystané generace procesorů Rocket Lake, nicméně ty mají být pro desktop stále produkovány 14nm procesem. Zásadní upgrade tak přinese až další generace, a ta už pravděpodobně na stávajícím socketu nepoběží. Pokud vám ale na perspektivě dalšího upgradu nezáleží a jdete jen po aktuálním výkonu, bude Intel Core i5-10600KF za nynější cenu rovněž dobrou volbou.

Komponenta Model Cena (Kč) CPU AMD Ryzen 5 3600 5600 GPU GeForce RTX 3070 16000 MB ASUS TUF Gaming B550M-PLUS 2700 RAM Kingston HyperX Predator 2× 16 GB DDR4 3600 MHz (HX436C17PB3K2/32) 4200 PSU Seasonic Focus 650 Gold SSR-650FM 2500 SDD Intel SSD 660p M.2 1TB 2600 HDD Seagate BarraCuda 2TB 7200 ot./min ST2000DM008 1400 cooler SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 700 case SilentiumPC Regnum RG4T SPC178 1200 36900

TOP herní dělo, co si nekoupíte

Dostáváme se do oblasti snění, ale proč ne. Aktuální herní špičkou je kombinace nového šestnáctivlákna Ryzen 7 5800X nebo dvacetivlákna Intel Core i9-10850K s novým high-endem v podobě GeForce RTX 3080 nebo Radeonu RX 6800 XT. Ve hře jsou samozřejmě i vyšší čipy, jmenovitě Radeon RX 6900 XT a GeForce RTX 3090, které jsou ještě o kousek silnější, ale jejich cena je v poměru k navýšenému výkonu příliš vysoká, aby byly hodny doporučení.

Radeon RX 6800 XT je oproti konkurenční Nvidii pomalejší asi o 5 %, ale je teoreticky také o kousek levnější (18 500 versus 19 000 Kč). Osobně bych ale dal přednost GeForce RTX 3080, a to kvůli vyššímu výkonu v ray tracingu a možnosti zapnout DLSS, které při hraní ve 4K může u podporovaných titulů (například u hitů Cyberpunk 2077 nebo Death Stranding) znamenat překonání hranice 60 FPS.

RTX 3080 samozřejmě k sehnání není, ale za svou cenu nabízí nejen cca 30% mezigenerační skok výkonu oproti RTX 2080 Ti, ale také lepší poměr cena/výkon. Škodolibě bych mohl podotknout, že po drahé generaci Turing se záležitosti vracejí do správných kolejí, ale nechci to zakřiknout, tak raději dělejte, že jste si to nepřečetli.

Při rozhodování o nejlepším herním procesoru je třeba vzít v potaz, zda jste ochotní taktovat, či ne, a zda vám záleží na provozních vlastnostech. Ve hrách jsou v průměru oba procesory srovnatelné, v některých titulech vede Ryzen, v některých Intel. Jakmile ale přetočíte Intel Core i9-10850K nad 5 GHz, bude mít modrý tým kousíček navrch. Ryzeny jdou teoreticky také taktovat, ale zisk je minimální (cca 2 %) a navíc tím může utrpět jednovláknový výkon, který při fixní frekvenci všech jader může vykazovat snížení. Ryzeny 5000 proto taktovat moc nedoporučuji.

Inteláckých 10 jader a 20 vláken má ale i bez OC extrémní provozní vlastnosti, které navyšují celkovou cenu řešení – potřebujete nějaký highendový vodní chladič. Cenu navýší i dobrá taktovací deska. Tohle můžete u Ryzenu 7 5800X oželit, taktovat nebudete a v základu je procesor energeticky efektivnější a úspornější.

Oba procesory stojí srovnatené peníze, Ryzen asi 12 500 Kč, Intel začíná na 12 000 Kč. Za takové situace tak neuděláte chybu ani s jedním CPU, jen je si třeba rozmyslet dilema provozních vlastností. A jak už jsem zmiňoval u předešlé sestavy, pokud budete hrát ve 4K, je vliv procesoru menší, takže nějaké rozdíly na úrovni jednotek procent se neprojeví. Ty by byly poznat jen tehdy, pokud byste měli displej s vysokou obnovovací frekvencí (120+ Hz) a jeli na co nejvyšší maximální FPS. Ale to vám poskytnou oba navrhované modely.

Pro Ryzen 7 5800X bude stačit deska s čipsetem B550, alespoň nějaká s kvalitní napájecí kaskádou, což dražší Asus ROG Strix B550-F podle testů je. Rozmáchnu se trochu, co se pamětí týče: Takzvaný sweet spot Ryzenů je frekvence 4000 MHz, kdy paměti běží 1 : 1 s frekvencí Infinity Fabric. Takové paměti jsou drahé, navíc v kapacitě 32 GB, ale co už, skládáme TOP sestavu.

Velkorysé budou i další komponenty: 2TB M.2 PCIe SSD, high-end chladič Scythe FUMA 2 nebo luxusní PC skříň. Co se zdroje týče, vybral jsem kvalitní model od Corsair s výkonem 750 W, certifikací účinnosti Gold a modulární kabeláží.

Komponenta Model Cena (Kč) CPU AMD Ryzen 7 5800X 12600 GPU GeForce RTX 3080 25000 MB Asus ROG Strix B550-F 3800 RAM G.SKILL 32GB KIT DDR4 4000MHz CL16 7900 PSU Corsair RMx Series RM750x 3400 SDD Intel SSD 660p M.2 2TB 6100 HDD Seagate BarraCuda 2TB 7200 ot./min ST2000DM008 1400 cooler Scythe FUMA 2 1800 case Fractal Design Define 7 4200 66200

Držím vám palce, ať se na vás usměje štěstí a v brzké době si ulovíte svou vysněnou kartu za normální cenu, těm ostatním nechť jsou tyto sestavy materiálem pro přemýšlení. A samozřejmě, pokud máte na věc jiný názor, neostýchejte se ho vyjádřit v diskuzi. Je mi jasné, že spoustě z vás se jeví jako vhodná alternativa také nákup bazarových komponent, tak se klidně podělte o své tipy.