Tipy na vánoční dárky od redakce Games.cz

Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí a s nimi i naše tipy na dárky pod stromeček. Ať už sami milujete hry a chcete si o něco napsat, nebo byste se rádi inspirovali, co svým blízkým hráčům týden před Štědrým dnem pořídit, máme pro vás spoustu nápadů, jak sobě a svým nejbližším letos udělat radost.

Šárka Tmějová

Vánoční svetr

zdroj: Geek Store

Asi si říkáte, proč by někdo dobrovolně nosil něco záměrně ošklivého, ale nabídka obchodu Geek Store vás možná přiměje na trend „ošklivých vánočních svetrů“ změnit názor. Díky bohatému výběru popkulturních svršků se doma o svátcích můžete procházet klidně s Baby Yodou na prsou.

Z herních motivů máte na výběr třeba želatinového panáčka z Fall Guys, opičí bomby z Call of Duty, dráčka Spyra, obligátního Pac-Mana a mnoho dalších. Je to tematické, praktické a naděláte s tím spoustu parády při vánočních videohovorech. A když si pletenou nadílku objednáte do 18. prosince, stihne vám měkkouš dokonce dojít do Štědrého dne.

Knížka The Making of Prince of Persia od Jordana Mechnera

zdroj: Jordan Mechner

Původní Prince of Persia je jednou z her, které u nás hrál skoro každý, kdo se v devadesátkách otřel o počítač. Její autor Jordan Mechner je právem legendou herního vývoje a kniha The Making of Prince of Persia nepřekvapivě vypráví právě příběh vzniku titulu, který ho v začátcích proslavil. Kromě 300 stránek jeho deníkových zápisků z 80. let obsahuje komentáře ze současnosti a navíc je bohatě ilustrovaná, takže vám vznik prvního Prince vysvětlí opravdu krůček po krůčku. Skvělé svědectví z období, kdy byl herní průmysl v plenkách, ale i dojemný příběh o komplikovanosti tvůrčího procesu nejen pro všechny začínající i pokročilé herní vývojáře.

Stavebnice Kingdom Come: Deliverance

zdroj: Arkadyn

Miluju Lego, ale co si budeme povídat, dřevostavbám plastové kostičky zrovna dvakrát nesluší. Tvůrci Kingdom Come: Deliverance se proto spojili s tuzemskou firmou tvořící modely domků a společně vydali stavebnici, s níž si můžete poskládat úvodní herní lokaci – Jindrovu skalickou chaloupku v měřítku 1:72.

Oproti plastovým stavebnicím má jednu menší nevýhodu – kvůli lepidlu nemáte moc šanci opravit případné chyby, takže jde o vhodný dárek spíše pro zkušenější modeláře, kteří jsou navíc ochotní pustit se do větších diorámat. Kovářův dům totiž zřejmě nebude jedinou stavebnicí z Kingdom Come – ty další ale dorazí až po Novém roce.

Alžběta Trojanová

Art booky

zdroj: Nakladatelství CREW

Pokud hledáte nějaké herní dárky, ale nejste si jisti tím, jaký titul podarovat, tak bych doporučovala se na hry vykašlat úplně. Místo toho můžete darovat nějaký ten art book! Dark Horse má skvělé série nádherných knížek, co se zdánlivě věnují pouze grafické stránce her, ve většině případů se tu ale dozvíte i řadu designových rozhodnutí.

Například v Bioshock Infinite jste měli potkávat podivná monstra stvořená díky splývání jednotlivých realit. V God of War krajina původně vypadala příliš severoamericky, ne jako severské lesy Skandinávie. Výběr je bohatý a řadu art booků najdete i v českých obchodech.

Nevýhodou samozřejmě je, že většina knih je v angličtině (výjimku tvoří lore booky k Zaklínači, Gwentu a Cyberpunku vydané ve spolupráci s nakladatelstvím Crew). Na druhou stranu, jsou tu obrovské celostránkové ilustrace, takže potěšíte i neangličtináře.

Herní ponožky

zdroj: Jinx.com

Další tip jsou herní fusekle. Ponožky jsou vánoční klasika. A čím jsem starší, tím je rozhodně víc cením. Na dobrých ponožkách není nic špatného! U nás seženete například fusky ve stylu Cyberpunk 2077 – nejenže jdete s dobou ale jsou kupodivu celkem vkusné. Navíc je to takové méně do očí bijící fanouškovství než tradiční trika.

Displate art

zdroj: CD Projekt RED

Třetí tip je nějaký obrázek od Displate. Tahle parta dělá plechové plakáty. Neroluje se to, stačí to připevnit na zeď pomocí nalepovacích magnetů a vypadá to fakt stylově. Navíc firma spolupracuje oficiálně i s Warhorse nebo CD Projektem, takže tu najdete řadu skvělých artů z oblíbených her. A ještě jeden bonus, proč mám Displate ráda: Firma je polská, ale s investicí z Česka. Takové podniky ráda podpořím!

Adam Homola

Pro zdraví: Paralelní rouška

zdroj: Paralelní polis

Tak dlouho jsem hledal, až jsem ji nakonec našel. Pohodlná rouška dokonale kompatibilní s plnovousem. Klasické i podomácky ušité roušky tradičního střihu se totiž s vousy rády nemají, a tak, pokud máte v okolí nějakého vousáče, je Paralelní rouška perfektním dárkem. Navíc vypadá dobře a můžete si vybrat hned z několika designů. Hutný plnovous nicméně není podmínkou – rouška dobře sedí i na oholené tváři a je, v rámci možností, vážně pohodlná.

Pro zábavu: Místo předplatného sběratelku

zdroj: Bandai Namco

Za normálních okolností bych řekl, ať si hry už nekupujete, stejně jako si pravděpodobně nekupujete ani CDčka s hudbou. Ať si radši zaplatíte libovolné herní předplatné a užíváte si ohromné množství zábavy za málo peněz. Jenže herní předplatné se pod stromeček dává docela blbě.

Pro změnu to tedy můžete zkusit úplně naopak – darovat někomu sběratelskou edici hry. Já vím, staromódní, ale pokud máte v okruhu lidí, které chcete obdarovat fanouška konkrétní hry/série a víte, že má jen digitální edici, zkuste mu sehnat tu nejspeciálnější možnou edici. Pokud nebude k mání, tak třeba jen sošku, mikinu, komiks, knihu či libovolný merch. Zapáleného nadšence to nakonec možná potěší víc než jen kupón s virtuální měnou v hodnotě pár stovek.

Pro dobrý skutek: Podpořte potřebné

Aktuální doba sice některým průmyslům a odvětvím přeje, ale jiní strádají. Proto je hezké podpořit dárkem někoho, kdo to potřebuje víc než vy. Možností je celá řada. Zasponzorujte nějaké zvířátko v ZOO. Předplaťte darovanému nějaké médium, internetové či papírové. Kupte dárkový voucher na divadelní vystoupení skrze Dramox nebo jím podpořte malé kino skrze Aerovod či Kinokartu. Zajděte se svou drahou polovičkou do oblíbené restaurace. Pokud to nejde, objednejte si z ní nějaké lepší jídlo domů. Nebo podpořte cokoliv lokálního, co to má v těchto časem těžší než vy.

Vašek Pecháček

Pokémon terrarium

zdroj: Etsy

Jsem si vědom skutečnosti, že na pořizování takových zahraničních vymožeností, jakou je Pokémon Terrarium, už je možná trochu pozdě. Ale to je jedno, kupte to později někomu k narozeninám, nebo ještě líp, nechte si to koupit vy sami. Panebože, ten Charmander je ale k zulíbání rozkošný! Až si člověk říká, že věznění příšerek v Pokéballech vlastně vůbec není nemorální zvěrstvo...

Gastronomický zážitek

zdroj: Zážitky.cz

Na co naopak není pozdě nikdy, je objednávka nějakého toho zážitku. Pokud vám nestihnou poukaz dovézt v pěkné krabičce, můžete si ho vytisknout sami a prezentovat ve svátečně pokreslené obálce. Můžete koupit třeba adrenalinový bungee jumping nebo romantický let balónem, ale já bych vám doporučil spíš gastronomický zážitek, i když to, pravda, s hrami nemá společného zhola nic. Proč zrovna jídlo? Protože většinou jde o poukázku pro dva lidi. Takže když je to třeba dárek pro vaši drahou polovičku, užijete si spolu s ní. Ach, ten rozdavačný, nevypočítavý duch Vánoc!

Kdyby vám chyběla konkrétní inspirace, mám dobré zkušenosti s webem Zážitky.cz, případně tu je samozřejmě Slevomat. Co byste řekli třeba na ochutnávku luxusních světových čokolád?

Patrik Hajda

Sid Meier’s Memoir!

zdroj: Sid Meier's Memoir!

V historii videoher bylo jen málo vývojářů, kteří měli na celý průmysl takový vliv jako Sid Meier, jehož jméno dodnes nosí stále aktivní a skvělá Civilizace. Pokud stejně jako já nepamatujete 80. a vlastně ani 90. léta minulého století, ale zajímá vás herní zákulisí této doby, nebo naopak toužíte po zavzpomínání, Meierovy vlastní paměti by vás či vaše blízké za žádnou cenu neměly minout.

Sid Meier's Memoir! poskytuje fascinující vhled do vývoje her v dobách, kdy byl celý průmysl ještě v plenkách a odhaluje zajímavou osobnost samotného génia. Kniha se ještě dá sehnat i u nás, ale pokud na ni nebudete spěchat a budete chtít značně ušetřit, pořiďte si ji z Book Depository s poštovným zdarma.

Herní předplatné

zdroj: Archiv

Já na rozdíl od Adama to herní předplatné doporučím. Ano, některá se dávají opravdu těžko. V případě EA Play a Ubisoft+ byste museli improvizovat přáníčkem se slibem, že dotyčnému nákup předplatného proplatíte. Ale například PlayStation Plus a Game Pass se dají pořídit v obchodech, a to i u nás včetně velkých potravinových řetězců (hledejte u pokladen).

A jsou to právě tito dva zástupci, které bych doporučil ze všech nejvíc. Pokud má obdarovávaný PlayStation, s PS Plus dostane každý měsíc 2–3 hry, bude moct hrát online a využívat cloudové úložiště. Pokud má Xbox nebo počítač, sáhněte po Game Passu (v nejdražší verzi Ultimate dostane předplatné na obě platformy). Game Pass vyniká knihovnou čítající přes sto her, pravidelně se objevují další (a to vyloženě nové hry) a jiné pro změnu mizí. Pro majitelé nových Xboxů jde o ideální cestu, jak se za pár korun dostat k obrovské spoustě skvělých her.

Stolní hry a deskovky

zdroj: Archiv

Dostat hráče od počítače není zrovna snadný úkon, ale třeba by se vám to podařilo se stolní hrou. Ideální cestou by mohlo být vybrat stolní adaptaci videohry, kterou dotyčný neustále paří. Šance, že taková adaptace existuje, je opravdu veliká.

Opravdu povedené deskovky mají hry jako Minecraft, Fallout, Doom, Dark Souls, Civilization, This War of Mine nebo třeba World of Warcraft. Další inspiraci hledejte v našem nedávném přehledovém článku, ve kterém vypichujeme nejlepší nové hry roku 2020.

Aleš Smutný

Harlan Ellison – Vrchol vulkánu

zdroj: Archiv

Začnu knihou, a ještě čerstvou knihou. Harlana Ellisona určitě znáte, protože mi neříkejte, že jste neslyšeli o kultovní a temné adventuře I Have No Mouth and I Must Scream. Ta vychází z Ellisonovy povídky a i na hře se tenhle nespoutaný spisovatel podílel. Teď konečně vyšel masivní soubor jeho oceňovaných sci-fi povídek a nejde než říct, že je to „nářez.“

Ellison byl excentrický sebežer, arogantní, na pomezí punku a psychedelie, ale především skvělý spisovatel. Vyhrál osm ocenění Hugo a Vrchol vulkánu ukazuje, proč. Nejde o kulometnou palbu třiadvaceti povídek stejné kadence, ale spíš totální demolici čtenáře, jak kdyby byl Ellison boxer, který vás rozebírá v ringu. Tempo, styl i pointy se mění a agresivní excentrik vás zažene do provazů, odkud ale vlastně nechcete vyjít, dokud nedojdete až na konec knihy, protože napjatě očekáváte, odkud přijde další rána a zda to bude něžný zvedák, nebo brutální direkt.

Podložka na jógu

Buďme realisté, po Novém roce nás nejspíš čeká další omezování a sezení doma, a i kdyby se tak zázrakem nestalo, stejně už je nemálo z nás ve stavu, který se s dobrou kondicí neslučuje. A jelikož je to s fitness centry takové všelijaké, zbývá jen ten domov.

Je celkem jedno, co bude obdarovaný na té podložce na jógu cvičit, tedy jestli jógu, nebo fitness cvičení, hlavní je něžně naznačit, že to doma jde (a následně se i přidat). Protože odpadnou výmluvy jako „podlaha je moc tvrdá… mám spáleniny od koberce… budu od chlupů“. Děláte to pro toho druhého i pro sebe!

Pavel Makal

Apple TV

zdroj: Apple

Ačkoli se různými technickými hračkami obdarovávám relativně často, jednou z nejlepších investic za poslední roky bylo pořízení chytré krabičky Apple TV. Dlouhodobě jsem hledal řešení, které by komplexně postihlo všechny formy multimediální zábavy, vyzkoušel jsem pro tyto potřeby rozličné konzole i možnosti chytré televize s Androidem, ale všechny varianty měly nějaký kompromis. Až malá a vkusná jablečná krabička vyřešila prakticky všechny úkoly, které jsem před ni postavil.

Kromě obligátní zásoby aplikací, jako je Netflix, HBO, Amazon Prime nebo YouTube, si přes tohle zařízení můžete pouštět hudbu skrz Apple Music nebo Spotify, k dispozici je i prohlížení vlastních fotek a videí na velké obrazovce skrz synchronizovaný iCloud, případně zrcadlení obrazovky vašeho mobilního zařízení s iOS. Naprosto výborně si ale Apple TV poradí prakticky s jakýmkoli formátem videa, které do něj pošlete ze svého domácího úložiště, za dva roky užívání jsem nenarazil na jediný zádrhel.

Moje sledování filmů dokonale změnila nabídka iTunes, která prakticky neustále obsahuje zajímavé slevy, filmy si můžete kromě zakoupení i půjčovat za velmi příznivou cenu a kvalita streamovaného obsahu je vynikající. Celé zařízení má pro mě jedinou vadu – krásné spořiče obrazovky ukazují záběry z celého světa, což mi v současné situaci způsobuje nadměrné stýskání po místech, jako je Londýn nebo Los Angeles.

Pandemie od Michala Kubala a Vojtěcha Gibiše

zdroj: Deník N

Zorientovat se v situaci, která nás obestírá v posledním roce, je relativně náročné. Pokud ale chcete pochopit, jak probíhala první vlna koronavirové pandemie u nás a doplnit si názor o světové souvislosti i osobní příběhy klíčových postav, nemůžete sáhnout vedle. Pandemie se čte jedním dechem, jen vám možná trochu zkazí vánoční náladu

Ezodoporučení na závěr

Věnujte svým blízkým to nejdůležitější – svůj čas. Jakkoli to může znít jako ohromné klišé, poslední rok ukázal, že věci, které jsme brali jako samozřejmé, mohou vzít za své jako mávnutím kouzelného proutku. A bez ohledu na to, jestli zrovna řádí nějaká světová prekérka, nebo jestli žijeme v relativním klidu, právě čas, který věnujete svým nejbližším, je ten nejlépe strávený.

Samozřejmě žijeme v době různých omezení a bezpečnostních opatření, takže vás ani náhodou nebudu nabádat, abyste o svátcích obráželi rozšířenou rodinu. Ale zkuste vzít aspoň telefon a zavolat třeba babičce, určitě za to bude radši než za další sborník křížovek.