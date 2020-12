Doporučujeme stolní hry roku 2020 pod stromeček

9. 12. 2020 17:30 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Štědrý den je už skoro za dveřmi a vy stále nemáte všechny dárky? Stolní hrou můžete potěšit spoustu blízkých naráz a do Vánoc je ještě poměrně dost času na jejich pořízení. Pokud potřebujete pomoct s výběrem, vypíchli jsme pro vás několik letošních deskovek, které rozhodně stojí za pozornost. A pokud vás žádná z letošních novinek nezaujme, vraťte se k našemu předchozímu výběru 20 nejzajímavějších deskovek roku 2019. Všechny níže uvedené hry jsou v češtině.

Pro milovníky příběhů

Kolonie (1–4 hráči, 60–120 minut, od 14 let)

Jednou z nejlepších her roku 2018 byla dětsky zaměřená Plyšová hlídka. Na jejích principech se pak zakládá letošní Kolonie. Plyšáky nahrazují hlodavci, kteří okupují Zemi po apokalypse, jež vyhladila lidstvo. Budete putovat po zarostlé betonové džungli, shánět potravu pro svůj klan, rozšiřovat vlastní základnu, likvidovat nepřátele a naslouchat příběhu na zhruba 100 stranách knihy, která zároveň poskytuje herní prostředí. Vstup do hry může být vlivem exemplárně špatně napsaných pravidel odrazující, ale pokud vytrváte, prolezete fóra a hru se nakonec naučíte, čeká vás krásný zážitek.

zdroj: Vlastní foto autora

Tainted Grail: Pád Avalonu (1–4 hráči, 60–120 minut, od 14 let)

Tainted Grail je bezesporu jednou z nejlepších příběhových her současnosti. Exceluje tedy zejména v oblasti příběhu, který je hutný, temný a nesmírně poutavý svým alternativním pohledem na legendu o králi Artušovi. Budete prozkoumávat různé kouty Avalonu, prožívat mnohá dobrodružství a je zde dost prostoru pro opětovné hraní. Jen ta herní náplň se brzy zají, a pokud si budete chtít skutečně užít příběh, budete muset udělat nějaké kompromisy v pravidlech. Vyprávění za to ale stojí.

zdroj: Awaken Realms Digital

Pro hráče videoher

Adventure Games: Monochrome Inc. a Žalář (1–4 hráči, 75 minut, od 16 let)

Pokud hodláte obdarovat někoho, o kom víte, že si libuje v klasických point-and-click adventurách, zvažte libovolnou hru ze série Adventure Games. Herně je to totiž prakticky to samé. Chodíte z jedné místnosti (obrazovky) do druhé, na všechno „klikáte“, sbíráte a kombinujete předměty, které posléze používáte tam, kde se to hodí. Žalář je klasické fantasy, zatímco Monochrome je mnohem dospělejší sci-fi. S ani jednou nešlápnete vedle.

zdroj: Dino

Bossin‘ Space (1–5 hráčů, 40–90 minut, od 8 let)

Pamatujete na prapůvodní střílečku Invaders, v níž jste ovládali loď vespodu obrazovky a odstřelovali z nebe se snášející mimozemské lodě? Bossin’s Space je tím samým na stole. Jde o lehčí rodinnou kooperativní hru s krásnými low poly ilustracemi, v níž figuruje prvek mlčení. S ostatními hráči sice spolupracujete, ale nesmíte se příliš domlouvat. Ovládání lodi a sestřelování mimozemšťanů je proto komplikovaně zábavné. Mimochodem, za hrou stojí náš Petr Vojtěch, který pro vás připravuje skvělé videorecenze deskovek.

zdroj: Albi

Fallout Shelter (2–4 hráči, 60–90 minut, od 14 let)

Kdo by neznal Fallout Shelter, původně mobilní simulátor správy vaultu v radioaktivní pustině. Jeho stolní podoba je prakticky identická, jen s tím rozdílem, že každý hráč staví svůj vlastní bunkr a snaží se nad ostatními vyhrát na body. Jde o nejzákladnější formu workerplacementu, a tedy vhodnou hru do rodiny s dětmi, které znají téma. Zkušeným hráčům toho hra tolik nenabídne a může posloužit leda jako tematický filler.

zdroj: Archiv

Legendy západu (2–6 hráčů, 60–90 minut, od 14 let)

Pokud o obdarovávaném víte, že ho baví hry jako Red Dead Redemption 2 či Desperados 3, pak má asi v oblibě kovboje. I na to mají deskovky odpověď v podobě Legend západu. Jde o poměrně netradiční sandbox, ve kterém si můžete dělat, co se vám zlíbí – zahrát si poker, kutat zlato, stát se banditou či strážcem zákona, hnát dobytek, zaskočit do kabaretu… Sandbox je v deskovkách neobvyklý žánr, ale tady se ho podařilo zpracovat na jedničku. Skutečně si v něm vytvoříte vlastní příběhy.

zdroj: Mindok

Small World of Warcraft (2–5 hráčů, 40–80 minut, od 8 let)

Po delší době se objevila nová hra ze světa World of Warcraft. A přestože nejde o originální titul (téma je naroubované na existující deskovku Small World), výsledný zážitek těží z obou spojených univerz, a jde tak o výbornou strategickou válečnou hru, kterou si užijí jak zkušení hráči deskovek, tak i méně zkušení znalci tématu.

zdroj: Vlastní foto autora

Pro dva hráče

Jaipur (2 hráči, 30 minut, od 12 let)

Ano, Jaipur není nic vyloženě nového, ale právě letos se na náš trh vrátil v nové edici. A pořád má co nabídnout. Jednoduchá karetní hra, v níž tvoříte sady zboží a předháníte se soupeřem o to, komu se z trhu podaří urvat co nejvíc nejhodnotnějších cingrlátek. Skvělá rychlovka, kterou otočíte několikrát nejen během jedné partie (hraje se na dvě vítězství), ale i během večera.

zdroj: Blackfire

Mandala (2 hráči, 20 minut, od 10 let)

Mandala je něčím pro hráče libující si v zapeklitých rébusech. Na pohled jednoduchá a nádherná hra s plátnem místo kartonové desky v sobě ukrývá mechanismus způsobující bolehlav. Budete si lámat hlavu při vymýšlení ideálního tahu a snaze přechytračit soupeře. Náhoda vám sice může trochu podrazit nohy, ale pokud obdarovaná osoba u her ráda přemýšlí, tímhle jí uděláte radost.

zdroj: Mindok

Odhodlaní: Normandie (2 hráči, 45–60 minut, od 14 let)

I milovníci druhé světové války si letos přijdou na své. Odhodlaní: Normandie to s bitvou Němců proti Amíkům zkouší zase trochu jinak. Jde totiž o deckbuilding, kde si svůj balíček stavíte z vlastních předem daných zásob, přičemž jednotlivé karty odpovídají jednotkám na plánu. S nimi se pokusíte zabírat klíčové body mapy a potlačovat soupeře. Navíc sledujete scénář po scénáři příběh roty inspirovaný skutečnými událostmi. Náhoda zde hraje velkou roli, ale to k tomu tak nějak patří.

zdroj: vlastní

Watergate (2 hráči, 30–60 minut, od 12 let)

Kauza z americké politiky, opravdová investigativní novinařina. Watergate famózním způsobem zpracovává Nixonův historický přešlap s pomocí karet, jimiž se snažíte buď zabránit novináři v odhalení pravdy, nebo naopak hledáte spojitosti inkriminovaných osob s Nixonem. Hra je plná zvratů, slepých uliček a marného snažení, ale i vítězoslavného úspěchu jedné strany. Pro milovníky historie a strategických her pro dva skvělá volba.

zdroj: Fox in the Box

Pro rozšíření zážitku

Fallout: Atomová pouta

Rozšíření Atomová pouta sice nemohu vyloženě doporučit, protože se mi ještě nedostalo do rukou, ale Fallout: Desková hra je skvělá adaptace, která je ještě lepší v kooperativním režimu. Ten nabídlo už rozšíření Nová Kalifornie, ale teprve Atomová pouta ho hodlají vytěžit na maximum a já se na to těším jako na máloco jiného.

zdroj: Vlastní foto autora

Kvedlalové z Kvedlinburku: Kořenářky

Základní Kvedlalové jsou famózní hrou, která ale může být ještě lepší. Rozšíření Kořenářky nepozměňuje hru nijak zásadně, ale přidává spoustu drobností, které celkový zážitek lehoulince vylepšují a přidávají další možnosti i variabilitu. Jde o rozšíření, které majitele základní hry nemá možnost zklamat a po jeho vyzkoušení už si bez něj hru nedovedete ani představit.

zdroj: Mindok

Na křídlech: Perutě Evropy a Opeřená Oceánie

Na křídlech je obrovských hit, který se naštěstí dočkal dvou rozšíření. Už základní hra má znovuhratelnosti na rozdávání, ale rozšíření Perutě Evropy přidává vedle nového mechanismu i nám mnohem známější ptactvo, zatímco Opeřená Oceánie do hry vnáší exotiku. Když se Na křídlech často otáčí na stole, má jakékoliv z rozšíření smysl pro ozvláštnění zážitku.

zdroj: Mindok

Panství hrůzy: Děsivé výpravy

Stejně jako v případě Atomových pout nemohu ani Děsivé výpravy naplno doporučit, protože jsem je ještě sám nehrál. Ale mám zkušenosti z předchozích rozšíření, která byla jednoduše fantastická a nápaditá, stejně jako základní hra. Takže fanoušci nemají co řešit, protože žádná možnost vrátit se do Panství hrůzy a prožít v něm nové příběhy se neodmítá.

zdroj: Blackfire

Pán Prstenů – Putování po Středozemi: Stínové cesty

Jedna z nejlepších her posledních let se dočkala jednoho z nejlepších rozšíření posledních let. Jakmile dohrajete kampaň základní hry, budete chtít nášup. A ten je ve Stínových cestách pořádný. Nové prostředí, nové postavy, nový příběh, noví nepřátelé. Všeho je prostě víc a navíc se komponenty z rozšíření automaticky integrují i do základní hry. Takže pokud teprve začínáte první kampaň, ale už máte rozšíření, budete mít průchod hrou mnohem pestřejší.

zdroj: Blackfire

Pro všechny ostatní případy

7 divů světa (2–7 hráčů, 30 minut, od 10 let)

7 divů světa je hra stará deset let, ale v tomto seznamu nemohla chybět. Letos jí totiž vyšla nová, graficky omlazená verze (takový remaster) a stále jde o hru, která jen stěží hledá konkurenci. Funguje totiž výborně ve vysokém počtu hráčů, přičemž herní doba zůstává díky simultánnímu hraní karet stejná. Jedná se o nejčistší, dodnes skvěle funkční draft, který by podle mého neměl chybět ve sbírce žádného hráče deskovek. Já tento rest s letošním vydáním konečně vyřešil.

zdroj: Vlastní foto autora

Harry Potter: Boj o Bradavice (2–4 hráči, 30–60 minut, od 11 let)

Harry Potter je i po tolika letech stále silnou značkou a konečně se dočkal důstojné stolní adaptace. Boj o Bradavice možná nepřekvapí zkušené hráče, kterým jeho deckbuilding přijde až příliš obyčejný. Ale rodiny s dětmi či nejzarytější fanoušci předlohy zde najdou skvělou, snadno uchopitelnou hru plnou oblíbených postav a předmětů spolu s napínavým otevíráním krabiček vnášejících do hry nové komponenty a mechanismy. Lepší hru z tohoto světa nenajdete.

zdroj: Archiv

My Little Scythe (1–6 hráčů, 45–60 minut, od 8 let)

Pokud se stále nemůžete nabažit výborné strategické hry Scythe, ale vašim ratolestem zbývá ještě několik let, než do něj dorostou, můžete si je vychovat na ořezanější verzi My Little Scythe. Stále běháte po hexovém plánu, těžíte suroviny, bojujete s ostatními a sbíráte hvězdy za různé úkoly, jen už to není tak náročné a zdlouhavé, a celé je to vyvedené v krásné, roztomilé grafice a tématu. Tohle je deskovka, která bude bavit dospělé i jejich děti.

zdroj: Archiv

Naše osada (2–4 hráči, 30–60 minut, od 10 let)

Pokud máte méně zkušené spoluhráče a rádi byste je zasvětili do světa workerplacementu a lehčích strategií, Naše osada by mohl být dobrý odrazový můstek. Během hry vás potěší rozrůstající se městečko s postupně rostoucími možnostmi a zajímavými dilematy, jelikož svými tahy nevyhnutelně napomáháte soupeřům. Celé je to ale o prostém pokládání dělníků na plán, zisku surovin a jejich utrácení za stavbu nových budov, tedy nic náročného. Naše osada je jednoduchá, přístupná hra, která má i přesto co nabídnout zkušenějším hráčům, kterým dokáže potrápit hlavu.

zdroj: BoardBros

Nidavellir (2–5 hráčů, 30–60 minut, od 10 let)

Prapodivný název patří krásné karetní hře s černobílými ilustracemi trpaslíků, které chodíte verbovat do tří různých hospod. Cílem hry je sbírání mnoha sad trpaslíků pro získání bodů či speciálních hrdinů, čehož docílíte neustálou aukcí. O své sázky ale nepřicházíte, právě naopak neustále vylepšujete své mince a vyhráváte čím dál tím hodnotnější trpaslíky. Nidavellir potěší především partu přátel hledajících svižnou a originální karetní hru s neotřelým mechanismem sázek.

zdroj: Tlama Games

Odysea: Společně k deváté planetě (2–5 hráčů, 20 minut, od 10 let)

Nakonec nám zůstala možná ta nejzvláštnější hra roku. Pokud rádi kooperujete, neradi mluvíte a hru Mind máte už ohranou, Odysea vás mile překvapí. Hra obsahuje 50 postupně obtížnějších misí, během nichž nesmíte mluvit a musíte se zbavit svých karet na ruce podle pravidel daných misí. Pokud vám není cizím pojem štychové hry, pak možná tušíte, odkud vítr fouká. V každém případě vás herní náplň Odysey pohltí, a protože jednotlivé hry mohou trvat pouhé minuty, hru otočíte klidně desetkrát za večer a nebudete mít dost.

zdroj: Vlastní foto autora

Tak šťastné a veselé a ať i vy najdete pod stromečkem nějakou tu naditou krabičku!