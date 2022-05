Nejčtenější články týdne: Povedený Sniper Elite i nástupce HOMAM

29. 5. 2022 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Série Sniper Elite je tu s námi už pěknou řadu let, a i když se nikdy nevyrovnala těm nejslavnějším a nejrespektovanějším značkám, pomalu a jistě se vyvíjela. Zlepšovala, zvětšovala a bobtnala o nové prvky. Až se z ní stal najednou pěkný macek, který jako by svým designem přerostl původní ideu. Teď tu máme už pátý díl, který koncepty známé z těch předchozích zase trochu nafoukl, nebál se taky inspirovat jinde a celé to udělal natolik dobře, že je z toho vážně super hra. Zaslouženě se tak její recenze dostala mezi nejčtenější články týdne.

