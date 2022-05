Vydání PlayStation 5 Pro a nových Xboxů prozrazeno? Půlgenerace dorazí prý už v roce 2023 či 2024

Výrobce televizí TCL se v rámci své konference v Polsku rozpovídal nejen o svých plánech do budoucna, ale jen tak mimochodem taktéž o plánech Sony a Microsoftu. Uteklo mu, že v roce 2023 nebo 2024 máme čekat půlgenerační obměnu aktuálních konzolí, tedy nástup PlayStation 5 Pro a nové verze Xboxu Series X a S.

Zástupce společnosti informace vyzradil při prezentaci pokroku v rozlišení, což herní konzole dobře ilustrují. Zatímco aktuální generace údajně renderuje v nativních 1440p a obsah zobrazuje ve 4K při 60 až 120 FPS, půlgenerace by měla poskočit o celý stupeň výše a nabídnout zobrazení až v 8K při stejném počtu snímků za sekundu.

