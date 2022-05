GamesPlay – hrajeme nástupce HOMAM, parádní Songs of Conquest

26. 5. 2022 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Po Heroes of Might & Magic není už dlouhou dobu ani vidu, ani slechu. A co si budeme povídat, doby své největší slávy má tahle značka dávno za sebou. Jejím vrcholem byly především třetí a čtvrtý díl a právě z nich vychází novinka Songs of Conquest. Duchovní nástupce toho nejlepšího ze série HOMAM vyšel v programu předběžného přístupu a my jsme ze hry nadšení.

Jednak je víc než spokojen Kuba Malchárek, jehož dojmy z hraní si můžete přečíst zde. A neméně spokojení jsou i Vašek s Adamem, kteří se ke hře už taky konečně dostali, textově si o ní popovídali a dnes usednou k počítači a názorně předvedou, proč je Songs of Conquest taková pecka.