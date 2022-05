Longplay – v Crusader Kings III nám umře král

27. 5. 2022 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

V našem LongPlayi středověké strategie Crusader Kings III se schyluje k něčemu velkému: Smrti všemocného krále. Tedy, abychom to upřesnili, slavnému Ragnarovi, který úspěšně sjednotil Čechy a Nory do jednoho mocného státního celku v srdci Evropy, zatím ještě nic není, zdraví mu slouží, je čiperný, veselý a velmi často souloží s manželkou i konkubínami… Ale přece jenom už mu taky táhne na šedesát. A to je v roce 900 dosti pokročilý věk.

Možná k tomu tedy dneska dojde – ke změně vlády, k předávce koruny dědici vybranému magnáty celého království. Který z Ragnarových synů usedne na trůn? Bude to Jeanczarny? Dudunemr? Některý další z Vikingů pojmenovaných podle našich věrných diváků?

